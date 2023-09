Tento úžasný tvarohovo-makový cheesecake si lehce zamiluješ!

Tvarohovo-makový koláč s křehkým základem a klasický tvarohový koláč bez základu. Vyberte si svůj oblíbený recept na tento lahodný a krásný dort, který doporučuji připravit nejen na Vánoce.

Dvě verze tvarohového koláče.

Vynikající podrobný popis, jak ho připravit.

Snadný způsob, jak zajistit, aby koláč vypadal zajímavě.

Ingredience:

Suroviny na křehké těsto:

2 hrnky celozrnné pšeničné mouky, např. dortové nebo univerzální - 320 g

200 g másla - 1 klasická kostka

100 g moučkového cukru - asi půl hrnku nebo o něco více

2 žloutky střední velikosti

1 lžička prášku do pečiva

špetka soli

Suroviny na tvarohovou náplň:

1 kg polotučného nebo tučného tvarohu nebo mletého tvarohu

4 středně velká vejce

2 středně velké bílky

1 vanilkový nebo smetanový pudink bez cukru - asi 40 g

100 g másla - půl klasické kostky

150 g moučkového cukru - necelý hrnek

Suroviny na makovou náplň:

400 g suchého modrého máku - přibližně 2 plné hrnky

3 středně velká vejce

100 g rozinek - přibližně dvě hrsti

50 g kandované pomerančové kůry - asi 3 polévkové lžíce

130 g běžného cukru - asi půl hrnku

1 lžíce libovolného medu - do 25 g

1 lžíce másla - až 25 g

Další suroviny:

100 g kandované pomerančové kůry

6 lžic pomerančové nebo citronové šťávy

190 g krupicového cukru - necelých 8 vrchovatých lžic

Tipy a rady:

Forma na pečení: Rozměry: 24 x 34 cm (vnitřní rozměry - dno formy). Použila jsem plech s odnímatelnými stěnami. Doba pečení základu: do 15 minut. Teplota pečení: 180 stupňů s možností pečení horní/spodní ohřev. Doba pečení celého cheesecaku: přibližně 70 minut. Teplota pečení celého cheesecaku: 170 stupňů s možností pečení horní/spodní ohřev.

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv

Postup:

1. Do velké mísy dejte dohromady: V míse smíchejte 2 hrnky celozrnné mouky, např. dortové nebo univerzální - tj. 320 gramů mouky, 100 gramů moučkového cukru - tj. asi půl hrnku, 2 žloutky ze středně velkých vajec (bílky si nechte na tvarohovou nebo makovou směs), 200 gramů studeného másla - tj. standardní 200 gramovou kostku, 1 lžičku prášku do pečiva a špetku soli.

Tipy a rady: Dobře funguje také směs hladké pšeničné mouky a mouky krupička v poměru 240 gramů běžné mouky a 80 gramů křupavé mouky. Ideální bude také pšeničná mouka typu 550. Do těsta můžete také přidat malý sáček vanilkového cukru (16 gramů) nebo dát půl lžičky vanilkové pasty či aroma.





zdroj: Archiv





2. Těsto uhněťte rukama nebo mixérem s háky na těsto. Snažte se to udělat rychle. Možná se vám bude zdát, že je těsto zpočátku příliš řídké, ale jak budete roztírat máslo, mělo by se spojit v kompaktní kouli. Já dávám přednost hnětení těsta ve velké míse, ale můžete to dělat i na prkénku, čisté pracovní desce nebo na cukrářském prkénku.

3. Dno formy vyložené pečicím papírem naplňte veškerým těstem. Připomínám, že v mém případě se jedná o plech s vnitřními rozměry 24 x 34 cm. Chcete-li těstem naplnit dno formy, doporučuji nakrájet těsto na tenké plátky a naplnit jimi celé dno. Zbytky těsta použijte také k vyplnění mezer a těsto spojte tak, abyste vytvořili plochý plát, kterým rovnoměrně vyložíte celou formu. Těsto po celé ploše propíchejte vidličkou. Druhým způsobem je rozválet vychladlé těsto na tenký plát a vyplnit jím dno formy (těsto rozválíte tak, že ho přidržíte mezi dvěma listy pečicího papíru). Proužky pečicího papíru na boky formy nepoužívám, ale můžete je použít.

Tipy a rady: S tímto poměrem ingrediencí by mělo těsto vyjít dokonale. Pokud však přidáte příliš mnoho mouky a zjistíte, že se těsto nespojuje do kuličky, doporučuji přidat lžíci ledové vody nebo rovnou lžíci 18% zakysané smetany. Pokud se těsto nelepí, nechladím ho již v lednici, ale rovnou ho vložím do formy na pečení.

zdroj: Archiv

4. Formu se základem vložte do trouby předehřáté na 180 °C. Zvolte prostřední rošt s horním a spodním ohřevem. Těsto pečte až 15 minut. Upečený základ ihned vyjměte z trouby a odložte stranou.

zdroj: Archiv

5. Tvarohovou směs připravíte tak, že všechny ingredience rozmixujete dohladka. Do velké mísy mixéru vložte 1 kilogram dvakrát nebo třikrát taveného polotučného nebo tučného tvarohu nebo kvalitního tvarohu z kbelíku (ne příliš tekutého a ne příliš kyselého). Rozklepněte 4 středně velká vejce a přidejte dva bílky, které zbyly z přípravy křehkého těsta na základ (bílky také můžete přidat do makové směsi). Přisypeme 150 g moučkového cukru a jeden vanilkový nebo smetanový pudink bez cukru, což je asi 35-40 g pudinkového prášku. Nakonec přidejte ještě půl kostky (100 gramů) měkkého nebo rozpuštěného a vychladlého másla. Všechny ingredience několik minut míchejte, aby vznikla dokonale hladká tvarohová směs.

Tipy a rady: Pokud nemáte pudink, přisypte 2 lžíce škrobu / bramborové mouky. Pak také přidejte několik kapek vanilkového nebo smetanového oleje/aromatu nebo trochu vanilkové pasty či esence. Pro nadýchanější tvarohovou směs doporučuji šlehat vejce, bílky a cukr zvlášť mixérem do nadýchané konzistence. Nakonec stěrkou smícháte sladký vaječnou pěnu se zbývajícími předem smíchanými přísadami. Do tvarohové směsi můžete přidat lžíci jemně nastrouhané pomerančové nebo citronové kůry.

zdroj: Archiv

6. Je čas připravit makovou směs. Potřebujete 400 gramů sušeného máku, buď celého, nebo mletého (260 gramů). Já jsem tentokrát použila mák celý. Nasypte mák do hrnce a zalijte třemi hrnky vody. Zamíchejte a přiveďte k varu. Snižte teplotu na minimum a vařte dalších pět minut. Směs přelijte do velkého, ale jemného cedníku, např. přes širokou mísu, a nechte 20 minut vychladnout. Během této doby se také zbavíte přebytečné vody. Takto scezený mák možná nebudete muset dále cedit přes gázu.

Tipy a rady: Pokud máte mletý mák, použijte ho méně, asi 260 gramů. Mák zalijte vroucí vodou a nechte vychladnout. Přebytečnou vodu sceďte pomocí gázy, nové tetrové pleny nebo obyčejné bavlněné kuchyňské utěrky. Tu pak nejlépe umístěte nad široký hrnec nebo do mísy a do jejího středu nasypte všechen mák. Konce utěrky jednoduše spojte k sobě, dobře zabalte a směs decentně vymačkejte nad hrncem nebo umyvadlem. Zakalenou vodu vylijte. Takový mák již není třeba mlet. Je připraven k použití.

Na fotografii níže je mák přenesen na velké, ale husté síto (ihned po krátkém vaření, ale před mletím).

zdroj: Archiv

7. Mírně vychlazený a dobře "odkapaný" mák rozemelte ve strojku, např. v mlýnku na maso s nástavcem s nejmenšími oky. Někdy je nutné mlít dvakrát. Tentokrát jsem ho však mlela jen jednou a s výsledkem jsem byla spokojená.

zdroj: Archiv

8. Do větší skleněné nebo kovové nádoby nasypte asi půl hrnku obyčejného nebo jemného cukru a špetku soli. To bude až 130 gramů cukru. Rozklepněte tři středně velká vejce (nyní můžete přidat dva bílky, pokud jste je nepoužili do tvarohové směsi). Cukr s vejci šlehejte mixérem na vysoké otáčky, dokud se cukr ve vejcích zcela nerozpustí. Ke konci šlehání byste měli mít lehkou a nadýchanou směs. Šlehání může trvat až 10 minut (s dobrým mixérem až 5 minut).

9. Do sladké vaječné pěny přidejte mletý mák.

zdroj: Archiv

10. Dále přidejte lžíci medu a lžíci velmi měkkého nebo rozpuštěného a vychladlého másla, 100 gramů rozinek (můžete je předem namočit do teplé vody nebo mléka) a 50 gramů kandované pomerančové kůry. Maková směs je hotová. Stačí ji jemně promíchat stěrkou nebo dřevěnou vařečkou.

Tipy a rady: Chuť makové směsi můžete obměnit přidáním dvou lžic oblíbeného džemu (třešňového nebo švestkového) nebo trochu nastrouhaného jablka, případně 2 lžic likéru Amaretto. Dobře se hodí také hrst velmi jemně nasekaných ořechů (vlašské, pekanové nebo kešu). Polovinu rozinek můžete vyměnit za brusinky nebo nadrobno nakrájené sušené švestky.

zdroj: Archiv

11. Doporučuji formu na pečení zevnitř vymazat olejem nebo po stranách vyložit proužky pečicího papíru. Na základ začněte vrstvit velkou část makové směsi a střídejte ji s tvarohovou směsí. Tímto způsobem můžete vytvořit například dvě vrstvy střídavého koláčového těsta a pečlivě vyrovnat povrch cheesecaku.

Tipy a rady: Na základ můžete také nejprve rozetřít celou makovou směs. Poté, co povrch hmoty vyrovnáte, rozložte tvarohovou hmotu jednu po druhé. Získáte tak klasický cheesecake bez záplat.

zdroj: Archiv

12. Formu na tvarohový koláč umístěte o něco níže než na prostřední polici trouby předehřáté na 170 stupňů s možností pečení nahoru/dolů. Takto pečte koláč asi 70 minut (maximálně 80 minut, pokud je cheesecake ještě bledý), dokud na povrchu lehce nezhnědne. Poté, aniž byste koláč kontrolovali tyčinkou, vypněte troubu. Po 5 minutách trochu pootevřete dvířka trouby a po 20 minutách pomalého chladnutí můžete cheesecake vyndat z trouby. Cheesecake můžete z formy uvolnit až po úplném vychladnutí, protože tvarohová směs bude ještě teplá a měkká.

13. Vychladlý tvarohový koláč ozdobte polevou a kandovanou pomerančovou kůrou nebo libovolnou směsí nadrobno nakrájeného kandovaného ovoce. Chcete-li vytvořit hustší polevu, jednoduše dejte 190 g moučkového cukru do misky a přilijte asi 6 lžic pomerančové nebo citronové šťávy nebo i obyčejné vody. Po rozetření lžící vznikne dokonalá poleva.

zdroj: Archiv

Tipy a rady: Tvarohovo-makový koláč chutná nejlépe den po upečení. Koláč uchovávejte v chladničce pod fólii. Pokud se vrchní část dortu nedotýká fólie a poleva nebyla příliš řídká, neměla by stékat ani se rozpouštět alespoň dva dny. Časem však může poleva začít stékat. Cheesecake je koláč, který vydrží dlouho čerstvý. I po týdnu byl vynikající. Nikdy nám nezůstal déle.

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv

Níže je uveden předchozí recept na tvarohovo-makový koláč bez základu.

Ingredience:

Suroviny na tvarohovou směs:

500 g dobrého mletého tvarohu

1 vejce a 3 žloutky (bílky se přidají do makové náplně)

3 lžíce cukru

2 lžíce vanilkového cukru

80 g rozpuštěného másla

1 lžíce bramborové mouky

1 lžíce pšeničné mouky na koláč

Suroviny na makovou směs:

300 g hotové makové hmoty

3 vaječné bílky

1 lžíce pšeničné mouky na koláč

Postup:

1. Dno formy vyložte pečicím papírem. Připevněte okraj. Zevnitř ji vymažte trochou másla nebo oleje.

2. Předtím vyndejte vejce a tvaroh z lednice. V malém hrnci rozpusťte máslo. Všechny ingredience na tvarohovou směs dejte do mísy (bílky dejte do druhé mísy). Vše dobře promíchejte, aby nevznikly žádné hrudky. Směs dejte do formy.

3. Bílky ušlehejte do tuha a opatrně je vmíchejte do makové směsi smíchané s moukou. Husté těsto rozetřete na tvarohovou směs. Nejlepší je vrstvit ho po lžičkách, aby rovnoměrně pokrylo celý povrch tvarohové směsi. Na dno trouby postavte misku (např. malou mísu) naplněnou do poloviny horkou vodou. Tím zabráníte tomu, aby cheesecake během pečení popraskal. Cheesecake pečte na prostřední polici 90 minut při 180 stupních. Po upečení nechte cheesecake 15 minut v troubě s pootevřenými dvířky.

4. Po úplném vychladnutí cheesecake vyjměte z formy. Před odklopením boků koláč lehce oddělte od formy například tenkou stěrkou (je-li to nutné). Náš cheesecake chutná nejlépe po noci strávené v lednici.

Tipy a rady: Cheesecake můžete péct o 20 minut kratší dobu, aby byl křehčí.

zdroj: Archiv

5. Po úplném vychladnutí můžete dort posypat čokoládovou posypkou nebo ho potřít trochou čokoládové polevy. V hrnci zahřejte trochu 30 % smetany, přidejte dvě kostky hořké čokolády a míchejte, dokud se zcela nerozpustí. Vychladlou polevou přelijte dort.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv