NEJLEPŠÍ a NEJŠŤAVNATĚJŠÍ pečená vepřová pečeně na světě!

Podívejte se, jak připravit nejlepší vepřovou pečeni. Šťavnatá, dokonale propečená a ochucená. Osvědčený způsob, jak připravit vynikající pečenou vepřovou pečeni s rukávem i bez něj. Je to jednička pro teplé obědy a sendviče. Tato pečená vepřová pečeně se objevuje stole při zvláštních příležitostech a i o Velikonocích!

Vždy šťavnaté a dokonale propečené maso.

Osvědčený a všestranný recept na pečenou vepřovou pečeni.

K podávání za tepla i ke krájení za studena.

Ingredience:

1,5 kg vykostěné pečeně

2 lžíce soli nebo o něco méně

3 ploché lžíce majoránky

6 stroužků česneku

1 lžička zeleného pepře

1/2 lžičky černého pepře

2 lžíce sádla nebo rostlinného oleje na smažení

zdroj: Archiv

Postup:

1. Vyberte si pěkný a rovnoměrný kousek střední části pečeně. Maso by mělo vážit asi 1,5 kilogramu. Pečeni rychle a účinně omyjte (ne příliš dlouho) ve dřezu pod tekoucí studenou vodou a ihned ji osušte papírovou utěrkou. Neodřezávejte vlákna a případné kousky tuku. Jedná se o dodatečné opatření, aby se maso v troubě nevysušilo. Po umytí masa vždy umyjte dřez.

2. Připravte si koření, kterým obalíte vepřovou pečeni, abyste mohli plýtvat. V mém případě: Vezmu si 3 ploché lžíce majoránky, 2 ploché lžíce soli, 1 lžičku zeleného pepře, půl lžičky černého pepře a šest velkých stroužků česneku prolisovaných přes lis. Pokud chcete, aby bylo vepřové maso na povrchu červenější a mělo mírně nasládlou chuť, přidejte místo zeleného pepře sladkou mletou papriku. Pokud chcete, aby bylo pikantnější, přidejte také špetku chilli. Vždy můžete také přidat trochu sušeného koriandru a tymiánu.

Tipy a rady: Můžete také použít hotové směsi na pečení vepřového masa a do marinády přidat hotové masové omáčky, hořčici nebo kečup. Ze zvědavosti jsem vepřovou pečeni pekla s francouzskou hořčicí a zvlášť s kvalitním kečupem, ale nejraději mám tradiční verzi.

zdroj: Archiv

3. Omytý a osušený kus vepřové pečeně můžete před marinováním navíc na několika místech svázat nití na vaření. Tento druh kuchyňského provázku je skvělý, protože udržuje maso v zaoblenějším tvaru. Maso důkladně potřete připravenou kořenící pastou. Potřete vepřovou pečeni a pevně ji zabalte do fólie. Vložte pečeni do chladničky na nejméně dvanáct hodin. Panenku můžete marinovat až 48 hodin.

zdroj: Archiv

4. V den pečení odstraňte z masa fólii a přebytečnou marinádu. Marinádu dejte do malé misky a vepřové maso opečte ze všech stran na pánvi. Jak na to? Předehřejte velkou pánev. Nalijte do ní dvě lžíce rostlinného fritovacího oleje nebo rozpusťte dvě lžíce sádla. Vepřové maso smažte na vysokém stupni až jednu minutu z každé strany. Kousek po kousku ho otáčejte, aby se pěkně opeklo po celém povrchu. Poté vepřové maso vyjměte z pánve.

zdroj: Archiv

5. Na vepřové maso opět naneste marinádu, kterou jste předtím odstranili. Do výpeku můžete přidat také několik snítek čerstvého rozmarýnu nebo tymiánu. Přidat můžete také bobkové listy a jalovcové bobule.

Vepřovou pečeni pečte dvěma způsoby:





Pečená vepřová pečeně v rukávu: Vložte vepřovou pečeni do rukávu na pečení. Oba konce svažte. Vnitřek rukávu však nechte volný. Maso pevně nezabalujte. Kromě toho udělejte v sáčku několik otvorů. Položte vepřovou panenku v sáčku na plech nebo pekáč. Maso vložte do trouby předehřáté na 180 stupňů s horním/spodním ohřevem. Zvolte prostřední polici trouby. Vepřovou pečeni pečte 80 minut. Po upečení ji dejte stranou, aby vychladla, ale nevyndávejte ji z rukávu, dokud zcela nevychladne. Pak bude ještě šťavnatější. Rukáv má mnoho výhod. Zaprvé se v něm velmi dobře udrží veškerá vlhkost masa. Za druhé, rukáv vyhodíte a pekáč se snadno a rychle vyčistí.

Pečená vepřová pečeně bez rukávů: Opečenou a marinádou potřenou vepřovou pečeni vložte do pekáče nebo na plech. Ničím ji nepřikrývejte a nezakrývejte. Pečicí plech vložte do trouby předehřáté na 160 stupňů s horním/spodním ohřevem. Zvolte prostřední polici trouby. Vepřovou pečeni pečte 65 minut. Takto upečená vepřová pečeně není suchá. Doporučuji ji vyzkoušet.

zdroj: Archiv

Tipy a rady: Teplou vepřovou pečeni k večeři můžete podávat ihned po upečení. Pokud ji plánujete nakrájet na plátky a podávat studenou, je nutné ji uchovat v chladu. Pak se bude perfektně krájet, a to i na velmi tenké plátky.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv