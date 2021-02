Prověřené cesty k zaručenému úbytku kilogramů a jednosměrky, které vás nikam nedovedou

Zaručených diet koluje po internetu celá spousta. Možná jste slyšeli o hollywoodské dietě, tukožroutské polévce a dalších „zázračných“ potravinách a dietách, s jejichž pomocí zhubnete za týden o pět kilo. Jenomže kdyby to bylo takhle jednoduché, tak by po světě chodili jen samé supermodelky a modelové z časopisů.

Takhle ne

Proč většina zaručených diet nefunguje? Většina z nich je založena na velice nízkém kalorickém příjmu, takže se sice dostanete do kalorického deficitu, ale až do tak drastického, že to bude mít za následek ztrátu svalové hmoty a vaši špatnou náladu. Kvůli nedostatku živin se totiž budete cítit unavení, malátní, nesoustředění a podráždění.

Limonádová dieta a další šílenosti

Co vám tedy například limonádová dieta, při které popíjíte pouze citronovou šťávu s javorovým sirupem a kajenským pepřem, přinese? Tvrdou psychickou zatěžkávací zkoušku. Pokud jí projdete, můžete klidně vyrazit do armády. Naše tělo se totiž umí detoxikovat samo. Proto není potřeba se trápit celodenním popíjením šílených šťáv.

Mohli bychom jmenovat další diety, ale myslíme, že jeden absurdní příklad hovoří za vše. Jezte vše, ale s mírou. Zaměřte se na zdravé potraviny, vyhýbejte se předem zpracovaným potravinám a přidaným cukrům. Pokud budete pít celý den pouze zelený čaj nebo pokud budete každé sousto převalovat v puse a poctivě žvýkat dvaatřicetkrát, bude vám akorát tak špatně.

Je to o kalorickém příjmu a výdeji

Spolehlivá metoda, která vás nezabije, ani nezpůsobí další obtíže je jednoduché počítání denního kalorického příjmu a výdeje. V moderní době existuje spousta aplikací, které to spočítají za vás. A pokud máte na ruce chytré hodinky, máte hotovo. Jednoduše řečeno: pokud chcete zhubnout, váš denní kalorický výdej musí být vyšší než příjem.

Zdravý půst

Možná už jste někdy slyšeli pojem přerušované hladovění. Tato metoda tkví v tom, že několik hodin denně jíte, a následně držíte půst. Nejpopulárnější varianta přerušovaného hladovění se jmenuje Leangains nebo také 16/8. Takže jíte 8 hodin denně a 16 hodin držíte půst. Ač by se mohlo toto hladovění jevit jako šílené, ukázalo se, že snižuje obezitu, pomáhá při hypertenzi, astmatu a revmatoidní artritidě. Pro mnoho lidí je to také velice jednoduchý a bezbolestný způsob, jak omezit kalorie.

Bazální metabolismus

Základem pro výpočet spálené energie je poznat bazální metabolismus. Tedy množství energie, které potřebujeme pro běžné fungování. Pro zjištění vašeho bazálního metabolismu (BM) existuje jednoduchý vzorec:

655 + (9,6 * vaše váha v kg) + (1,8 * vaše výška v cm) – (4,7 * váš věk v letech)

Takhle získáte číslo číslo, ke kterému je potřeba ještě přidat násobek. Jaký, to záleží na vás. Pokud máte například sedavé zaměstnání a nevěnujete se žádných sportovním aktivitám, násobte výsledek číslem 1,2.

Toto číslo se nazývá TDDE (Total Daily Energy Expenditure) – neboli celkový denní energetický výdej.

Jak si hlídat svůj denní příjem a výdej

Pojďme se zblízka podívat na kalorické příjmy a výdaje. Zajímá vás kolik kalorií spálíte například během spánku, obyčejnou chůzí nebo intenzivním tréninkem v posilovně? Přestože by se mohlo zdát, že spánek nám moc kalorií nebere, je to o pouhých 15 % kalorií méně, než když jste vzhůru. Přestože my odpočíváme, tělo musí fungovat, a proto spaluje. V posilovně spálíte za hodinu cvičení kolem 200 kalorií, při hodinovém nepřetržitém běhu to může být i 400 kalorií.

Správný jídelníček

Důležitou součástí jídelníčku jsou mimo jiné potraviny bohaté na bílkoviny. Dostatečný příjem bílkovin sníží vaši chuť na sladké a dodá vám pocit nasycení. I pokud pravidelně necvičíte, je pro vás příjem bílkovin klíčový. Je totiž daleko lepší ubírat z tuků než ze svalů. Mezi další výhody bílkovin vaší stravě patří:

Lepší nálada – studie ukázaly, že bílkoviny zamezují častým výkyvům nálad.

Svěžest – bílkoviny také ovlivňují vaši celkovou tělesnou energii.

Snadněji zhubnete – jelikož bílkoviny snižují pocit hladu, spořádáte méně jídla během dne, a tím máte vyšší šanci zhubnout.

Doufáme, že jsme vám vyvrátili některé mýty o šílených dietách, která „zaručeně fungují“. Všechno je to ve stravě a ve správném poměru mezi příjmem a výdejem. Změnou jídelníčku můžete změnit i svůj přístup k životu. Pokud budete jíst kvalitní potraviny, budete šťastnější, méně unavení i podráždění a nebudete mít vlčí hlad.