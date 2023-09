Projekt Darujeme kroužky pomohl už tisícům dětí a pokračuje

Projekt Darujeme kroužky dětem, který vznikl loni díky spolupráci rodinné nadace Karla Komárka (KKFF), České rady dětí a mládeže, Nadačního fondu Eduzměna a dalších partnerů, vstoupil do druhého ročníku. Rodiče mají opět, navíc poprvé bez spoluúčasti, příležitost žádat prostřednictvím voucherů o peníze na volnočasové aktivity dětí. Systém, který je v ČR unikátní, pomohl v uplynulém období 2 584 českým a ukrajinským dětem. Mezi nimi i malému Leopoldovi, který se naučil úžasně hrát na piano. O příspěvek lze žádat na darujemekrouzky.cz.

„Poldík udělal za pár měsíců ve hře na piano neskutečný pokrok. Nikdy předtím nehrál a teď už zvládá jednoduché písničky! V kroužku se také setkává s kamarády ze školy. Na piano bude chodit určitě dál, protože ho to dost baví. Vouchery Darujeme kroužky dětem nám velmi pomohly. Budeme o ně usilovat znovu,“ svěřil se nám Marek Horák, tatínek sedmiletého Poldíka.

Rodiče si mohou v projektu Darujeme kroužky dětem vybírat z široké řady aktivit. V minulém období volili nejčastěji sport (45 %) a oddílovou a táborovou činnost (18 %). O hudbu, malování, tanec a další vzdělávání projevilo zájem 37 % rodičů. Celkem bylo v nabídce 7 202 aktivit tradičních organizací (Junák, mladí hasiči aj.), ZUŠ, Domů dětí a mládeže či spolku Sokol.

„Šťastné příběhy dětí dokládají to, že Česká rada dětí a mládeže odvádí vynikající práci, snad ještě lépe než čísla. Naše nadace projekt podpořila v roce 2023 sumou 3 360 000 Kč. Se stejnou částkou počítáme i v druhém ročníku, celkem vyčleníme 6,72 milionu Kč. V souladu s naším posláním cílí naše finanční podpora v prvé řadě na umělecké vzdělávání a umělecký rozvoj dětí i mladých talentů,“ popsal Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation, a dodal, že nadace zůstává jedním z hlavních donátorů.

O příspěvek až 2 000 Kč ve formě čtyř voucherů po 500 Kč mohou žádat rodiny s dětmi ve věku od 3 do 18 let. Podmínkou je, že pobírají přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměnu pěstouna či příspěvek při pěstounské péči. Rodiny uprchlíků z Ukrajiny musejí doložit vízum strpění či vízum dočasné ochrany. Žádosti lze podávat přes webový formulář, dostupný na webu www.darujemekrouzky.cz. Systém voucherů brání zneužívání peněz a umožňuje rodičům, aby děti přihlásili do kroužků, jejichž aktivity jim nejvíce vyhovují.

Kromě Nadace KKFF jsou partnery projektu Nadace České spořitelny, Nadační fond Eduzměna, mezinárodní organizace UNICEF, Magistrát hlavního města Prahy, Nadace Albatros, společnost SAZKA a MŠMT. Dosud bylo na kroužky rozděleno 4 301 000 Kč.