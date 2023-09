Po tomto krému se stane váš dezert delikatesou!

Dopřejte si super jednoduchou šlehačku a dortový krém z mascarpone. Z několika málo ingrediencí vykouzlíte nadýchanou směs na dorty, cupcaky nebo dezerty v pohárech.

Pouze 3 přísady.

Několik minut na přípravu.

Velmi všestranné použití.

Ingredience:

plná sklenice 30 % smetany - 300 g

250 g mascarpone - klasický, menší balení

3 vrchovaté lžíce jemného cukru nebo moučkového cukru

možné doplňky: smetana fix

Tipy a rady: Sýr mascarpone a 30 % smetanu uchovávejte v chladničce. Obě tyto složky musí být důkladně vychlazené.

zdroj: aniagotuje.pl

Postup:

1. Všechny ingredience vložte do vysoké misky a dejte je do lednice ztuhnout. Vyjměte mísu z lednice a ihned začněte šlehat smetanu. Začněte s mixérem na nižších otáčkách. Po chvíli otáčky zvyšte, až dosáhnou maximálního výkonu. Smetana by měla být hotová již po 2 minutách šlehání. Směs je dobře ušlehaná, když začne klást odpor lopatkám mixéru a po přiložení na prst si zachovává svou strukturu - neroztírá se ani se nepohybuje.

2. Pokud chcete, aby váš krém po vychlazení v lednici ztuhl jako studený tvarohový koláč, jednoduše rozpusťte lžíci želatiny v 80 ml vroucí vody. Po rozmíchání a úplném vychladnutí želatinu opatrně vmíchejte do hotového krému. Jakmile je krém rychle promíchaný, nalijte ho například na dort (záleží na tom, k čemu krém používáte) a dejte do chladničky. Pokud chcete dort omítnout krémem, doporučuji do směsi přidat 1-2 sáčky smetany fix (nejlépe je nasypat prášek na začátku spolu s ostatními ingrediencemi).

Tipy a rady: Krém po vyšlehání skladujte přikrytý v chladničce. Krém uchovávaný v lednici vydrží čerstvý 3-4 dny. Před šleháním můžete do smetany přidat trochu potravinářského barviva. Získáte tak barevnou dortovou směs. Krém lze před konzumací nebo položením na dort/koláčky smíchat s ovocem, které nepouští šťávu (celé jahody, borůvky, plátky banánu). Krém lze tvarovat - vytlačovat z cukrářského sáčku.

