Pečené kuřecí stehna, která nadchnou každou návštěvu!

Pečená kuřecí stehna jsou rychlým a snadným nápadem na večeři pro celou rodinu. Recept se hodí pro každodenní i zvláštní příležitosti. Můžete ho podávat se zeleninou a oblíbeným salátem.

Osvědčená marináda.

Spousta tipů a fotografií krok za krokem.

Jen několik levných a snadno dostupných ingrediencí.

Ingredience:

4 kuřecí stehna - přibližně 1200 g

2 lžíce olivového oleje

1 lžíce hořčice, např. dijonské

3 stroužky česneku - 15 g

2 lžíce sójové omáčky nebo půl lžičky soli

1 lžička sladké papriky

1/3 ploché lžičky pepře

navíc: jedna červená paprika nebo po 1/3 červené, žluté a zelené papriky - lze vynechat

Tipy a rady:

Nádoba na pečení: žáruvzdorná forma na pečení - kovová, keramická nebo skleněná o minimálních rozměrech 20 x 30 cm nebo o průměru asi 28-30 cm. Pečte při teplotě 190-200 °C. Možnost pečení - horní/spodní ohřev.

Doba pečení závisí na části kuřete:

čtvrtky/celá stehna - asi 60 minut

kuřecí stehna (část stehna bez paliček) - asi 50 minut

kuřecí paličky/stehna - přibližně 40 minut

zdroj: aniagotuje.pl

Postup:

1. Ostrým malým nožem odstraňte z kuřecích stehen kloubní pouzdra a přebytečný tuk, který z nich vyčnívá. Hotová stehna osušte papírovou utěrkou. Pokud budete péct samotná stehna (bez paliček), budete potřebovat šest stehen. Pokud se rozhodnete péct samotné paličky (bez stehen), budete již potřebovat asi osm kuřecích paliček. Z paliček můžete také vyříznout kloubní vaky.

Tipy a rady: Odstranění kloubních pouzder není nutné, ale doporučuji ho provést. Tuto část kuřete nejíme a mimochodem, pokrm vypadá hezčí.

zdroj: aniagotuje.pl

2. Stehna nebo paličky vložte do větší nádoby (nejlépe skleněné nebo keramické). Do misky začněte přidávat ingredience na marinádu: dvě lžíce olivového nebo jiného rostlinného oleje, jednu lžíci oblíbené hořčice, např. dijonské, 3 oloupané a prolisované stroužky česneku, 2 lžíce tmavé sójové omáčky nebo půl lžičky soli, lžičku sladké papriky, 1/3 ploché lžičky pepře. Všechny přísady marinády smíchejte a vmasírujte do kousků masa. Misku přikryjte pokličkou nebo fólií.

3. Nejkratší doba marinování je jedna hodina. V této chvíli nedávejte misku s masem v koření do lednice, ale jen ji odložte na plotnu. Dvacet minut před koncem doby marinování již můžete začít předehřívat troubu k pečení. Je dobré však připravit maso s marinádou den před pečením - nejlépe večer. Maso nechte přes noc v lednici a hodinu před pečením pokrm z lednice vyndejte (maso je studené a potřebuje asi hodinu, aby před pečením dosáhlo pokojové teploty).

Tipy a rady: Pokud se má maso podávat pikantní, můžete přidat ještě 1/3 ploché lžičky chilli nebo pálivé papriky. Pro mírně sladkou verzi můžete přidat jednu lžíci oblíbeného medu nebo lžičku třtinového cukru. Chcete-li péct stehna na kari, přidejte místo sladké papriky a pepře lžíci koření nebo kari pasty (červené nebo žluté). Stejným způsobem lze použít i hotové směsi koření na gyros/kebab.

zdroj: aniagotuje.pl

4. Pěkně marinované kousky masa vložte do žáruvzdorné nádoby podle vlastního výběru. Můžete použít žáruvzdornou nádobu v troubě o průměru 28 cm, ale může to být i jakákoli jiná žáruvzdorná/pečící nádoba - kovová, keramická nebo skleněná o minimálních rozměrech 20 x 30 cm.

5. Kuřecí stehna i s marinádou (nebo paličky) položte vedle sebe do misky (vnitřek misky tukem nemusíte mazat, ale můžete - máslem nebo olejem). Pokud máte čerstvé papriky omyjte je a vyčistěte od semenného hnízda a nakrájejte je na menší kousky a vložte do mezer mezi kousky masa.

Tipy a rady: Místo kousků papriky můžete do pokrmu vložit také blanšírované růžičky brokolice nebo malé kousky mírně předvařených brambor.

zdroj: aniagotuje.pl

6. Nádobu s masem připraveným k pečení vložte do trouby vyhřáté na 190-200 °C. Zvolte prostřední polici s možností horní/dolní ohřev (pokud máte malou komoru trouby a topná tělesa shora, umístěte misku s kousky kuřete na polici níže). Kousky kuřete v marinádě pečte nepřikryté 60 minut (doba pečení celého stehna). V polovině pečení by se již měla na dně misky objevit omáčka. Můžete proto troubu několikrát otevřít a nalít jí na kousky masa shora.

7. Plech s upečenými kousky masa můžete ihned po upečení vyjmout z trouby (nenechávejte je v předehřáté troubě déle, aby se maso zbytečně nevysušilo). Pečená stehna podávejte s bramborovou kaší, knedlíkem, slezskými knedlíky nebo bramborovými knedlíky. Doplňte oblíbeným salátem nebo zeleninovým salátem.

Dobrou chuť

zdroj: aniagotuje.pl