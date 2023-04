Nová testosteronová náplast by měla pomoci při ztrátě sexuální touhy

V Británii bude zahájena první klinická studie nové testosteronové náplasti, která má zvýšit libido žen s nepříznivými příznaky menopauzy. Pokud bude úspěšná, mohlo by to podle vědců změnit životy lidí po celém světě.

Testosteron je pro ženy nezbytným hormonem a jeho produkce po menopauze výrazně klesá.

Ačkoli jsou v některých zemích k dispozici testosteronové krémy a gely, které ženám pomáhají při ztrátě sexuálního apetitu, musí si správné množství na kůži aplikovat samy. Někdy také musí používat přípravky původně určené pro muže, napsal britský list The Guardian.

V současné době neexistuje žádná schválená náplast, kterou by si ženy trpící nepříznivými příznaky menopauzy přilepily na kůži, dodávala jim hormon a stačilo by ji vyměnit dvakrát týdně. Právě to přitom nová náplast nabízí.

Společnost Medherant, kterou založil profesor David Haddleton z Warwické univerzity, zahájí na podzim klinickou studii zkoumající vliv náplasti na libido. Pokud dobře dopadne a následně ji schválí regulační orgány, bude jedinou testosteronovou náplastí na světě, uvedl Haddleton.

Potenciál pro zlepšení života žen je „obrovský“, protože jim pomůže při ztrátě sexuální touhy, uvedl Haddleton. „Mohli bychom vyvinout produkt, který je velmi potřebný a který prostě není k dispozici. Díky již osvědčené technologii můžeme pomocí naší nové náplasti odstranit zbytečné trápení z každodenního života žen,“ řekl Haddleton.

Od roku 2015 doporučují pokyny vydané britským poradenským institutem NICE, aby ženy v menopauze s nízkou sexuální touhou zvážili doplňky potravy s testosteronem.