Neváhej vyzkoušet recept na závitky z krůtích řízků: Jsou prostě báječné!

Domácí krůtí roláda je skvělým nápadem na chutnou večeři nejen na každý den, ale i pro zvláštní příležitosti a různé svátky. Recept je velmi jednoduchý a vyzkoušený. Doporučuji!

Ideální strouhanka a univerzální nádivka.

Mnoho zajímavých tipů a návrhů na servírování.

Podrobný popis krok za krokem a fotografie.

Ingredience:

krůtí filé o hmotnosti přibližně 1 kg - na 8 plochých řízků

1 lžíce dobré majonézy - asi 25 g

1 lžíce oblíbené hořčice - asi 25 g

8 plátků žlutého sýra - asi 150 g

hrst čerstvého baby špenátu - asi 20 g

2 malé nakládané okurky - cca 60 g

půlka červené papriky - cca 100 g

8 plochých lžic strouhanky - přibližně 70 g

2 střední nebo velká vejce

asi 50 ml řepkového oleje na smažení

1 plochá lžička soli

půl ploché lžičky pepře

zdroj: Archiv

Postup:

1. Připravte si asi jeden kilogram krůtích filetů/prsou. Očistěte je od žilek a nakrájejte na osm plochých a tvarovaných řízků. Každý kus naklepejte pomocí paličky. Za tímto účelem položte na pracovní desku utěrku nebo látkovou kuchyňskou podložku přeloženou napůl. Na utěrku položte dřevěné prkénko. Řízky položte na prkénko jeden po druhém a tlučte je tloučkem na maso, dokud se nezploští na tloušťku asi 5-7 mm. Nezapomeňte na řízky nejprve položit snídaňový sáček a teprve poté je naklepat. Poklepáním řízků přes sáček se vyhnete rozstřikování vody z řízků po celé kuchyni a navíc se křehké maso nebude trhat. V případě potřeby osušte každý naklepaný řízek kouskem papírové utěrky a posypte obě strany solí a pepřem (celkem ne více než plochou lžičku soli a půl ploché lžičky pepře).

Tipy a rady: V obchodě si můžete zakoupit také hotové krůtí řízky. Stačí je jen mírně naklepat a přidat koření. Dbejte však na to, aby šlo o kvalitní maso. Úplně stejně můžete tyto závitky připravit i z kuřecích řízků nebo dokonce z tence rozkrojených vepřových kotlet.

zdroj: Archiv

2. Smíchejte lžíci oblíbené majonézy a lžíci hořčice (v mém případě dijonské). Touto směsí potřete jednu stranu každého řízku. Dále položte plátek žlutého sýra (v mém případě pro větší pohodlí rozříznutý na polovinu). Poté na každou stranu položte tři omyté a osušené listy baby špenátu. Na každou stranu položte kousek nakládané okurky (podélně rozkrojené na čtyři části) a kousek omyté, osušené a zbavené semínek červené papriky. Každý řízek pevně srolujte do ruličky.

Tipy a rady: Nádivku v roládě můžete libovolně upravit. Jednoduše nahraďte nakládanou okurku okurkou kyselou nebo nahraďte žlutý sýr sýrem mozzarella nebo ostřejším sýrem čedar. Do rolády můžete také zabalit další plátek slaniny nebo okapané olivy či kousek sušeného rajčete z oleje. Můžete ji také doplnit předsmaženými a mletými žampiony nebo třeba brusinkami. Místo pasty z majonézy a hořčice si můžete dát oblíbené pesto.

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv

3. Rozklepněte dvě vejce do jedné širší mísy a velmi důkladně je rozšlehejte metličkou nebo mixérem na střední rychlost. Měli byste získat dokonale hladkou vaječnou tekutinu s pěnou na povrchu. Ta pomáhá celému obalu lépe držet pohromadě. Do druhé mísy nasypte asi 70 g velmi kvalitní strouhanky (lze použít i bezlepkovou strouhanku).

4. Každou roládu namočte do rozšlehaných vejcích a ihned ji obalte ve strouhance. Když jsou krůtí rolády připravené ke smažení, odložte je na suchý talíř nebo dřevěné prkénko.

zdroj: Archiv

5. Předehřejte střední nebo velkou pánev se silným dnem. Do pánve nalijte asi 50 ml řepkového oleje. Vařič nastavte na mírně nižší než střední teplotu a chvíli počkejte, až se olej dobře rozehřeje. Do pánve s olejem vložte postupně 3-4 rolády (podle velikosti pánve). Neházejte je však příliš na hromadu, aby se závitky mohly smažit a opékat volně a nevařily se vedle sebe. Vložením příliš velkého množství závitků najednou se teplota tuku rychle sníží a závitky se nebudou smažit, ale začnou se dusit. To vede k tomu, že obsah pánve vystřikuje ven, zapaří se a obal odpadává.

6. Smažte závitky přiměřeně, několik minut z každé strany (až 3 minuty). Když jsou ze spodní strany opečené, otočte je. Pokud jsou příliš rychle hnědé, snižte teplotu. Pokud jsou po několika minutách stále ještě dost bledé, zvyšte výkon. Jak dlouho se budou péct, závisí na pánvi, výkonu vařiče a tloušťce závitků. Nesmažte je však příliš krátce, aby maso nezůstalo uvnitř syrové. I na to však existuje řešení a opečené rolády můžete po usmažení ještě chvíli zapéct v troubě, což popíšu za chvíli.

7. Tímto způsobem usmažte všechny krůtí závitky. Usmažené závitky položte na pečicí papír (přebytečný tuk se vsákne do papíru a závitky se "nezapaří" zespodu).

zdroj: Archiv

8. Usmažené závitky je dobré dodatečně upéct v troubě. V případě potřeby se tak maso upeče. Závitky položte vedle sebe do libovolné žáruvzdorné nádoby nebo na plech. Vložte je do trouby předehřáté na 180 stupňů (horní/dolní ohřev) a pečte 15 minut na prostřední polici trouby. Já peču závitky přikryté.

Tipy a rady: Dodatečné pečení závitků je také skvělým způsobem, jak rychle servírovat večeři. Závitky si připravíte a usmažíte předem, takže je můžete před samotným podáváním večeře jen na chvíli zapéct v troubě. Je to skvělý způsob, když máte málo času nebo připravujete večeři pro rodinnou příležitost či na Vánoce. Krůtí závitky obvykle podávám s knedlíkem, slezskými nudlemi nebo bramborovou kaší. Doplňte rychlým zeleninovým salátem nebo svým oblíbeným salátem a můžete podávat.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv