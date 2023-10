NEVÁHEJ VYZKOUŠET: Nejchutnější těstovinový salát s klobásou Kabanos

Salát s kabanosem je můj tip na pestrý a rychle připravený salát. Je ideální pro podávání na Silvestra a na jakoukoli oslavu nebo domácí akci.

Okamžitá výroba.

Velmi barevné a velmi chutné.

Spousta nápadů na zajímavé omáčky.

Ingredience:

Suroviny na těstovinový salát s klobásou Kabanos:

1 balení klobásek typu Kabanos - přibližně 120 g

100 g těstovin fusilli - přibližně 1 hrnek těstovin před vařením

polovina červené papriky - přibližně 180 g

100 g konzervované kukuřice - asi půl hrnku

polovina dlouhé okurky - přibližně 120 g

kousek ledového nebo římského salátu - přibližně 100 g

kousek malé cibule - přibližně 20 g

Suroviny na salátovou omáčku:

3 lžíce přírodního jogurtu

2 lžíce kvalitní majonézy

1 stroužek česneku

malá nakládaná okurka - 40 g

2 lžíce tenké nakrájené pažitky

špetka pepře

Další suroviny podle vlastního výběru:

vejce uvařená natvrdo

červené fazole v plechovce

rukola nebo směs salátů

nakládaná cibule nebo sušená rajčata

sýr feta nebo mozzarella

zdroj: Archiv

Postup:

1. Odměřte 100 g suchých těstovin a uvařte je podle návodu na obalu. V případě těstovin fusilli to bude jeden hrnek. Na uvaření 100 gramů těstovin potřebujete jeden litr vody. Vodu osolte, až když se začne vařit. Do vroucí vody přidejte rovnou lžičku soli. Vložte těstoviny do hrnce a uvařte je do měkka podle doby uvedené výrobcem. Uvařené těstoviny by měly být pružné, ale měkké. Těstoviny přendejte do cedníku a ihned přendejte na talíř. Po uvaření vážily těstoviny v mém případě 215 gramů.

Tipy a rady: K přípravě tohoto salátu můžete bez obav použít bezlepkové těstoviny, například kukuřičné.

zdroj: Archiv

2. Klobásky kabanosy nakrájejte na kousky ne delší než 3,5 cm. V balení je 120 gramů tenkých kabanosů. Jedná se o dokonale křehké vepřové a hovězí kabanosy.

3. Zatímco se těstoviny stále vaří, připravte si ostatní ingredience. Papriky zbavte semínek a nakrájejte je na menší kousky. Cibuli nakrájejte nadrobno a ledový nebo římský salát rozdělte rukama nebo nakrájejte nožem na menší kousky. Čerstvou okurku oloupejte a podélně nakrájejte na čtyři kusy. Vyřízněte mokré semenné hnízdo a podlouhlé kousky nakrájejte jemněji na úhlopříčku. Stačí z nálevu scedit 100 gramů kukuřice.

Tipy a rady: Můžete také zvolit oranžovou, žlutou nebo zelenou papriku. Místo cibule můžete nakrájet kousek pórku. Aby pórek nebyl tak štiplavý, jednoduše vložte rozdrobený pórek do cedníku ve dřezu a zalijte ho vroucí vodou. Po scedění a vychladnutí jej přidáte do salátu.

zdroj: Archiv

4. Dresink/Omáčku na těstovinový salát s klobásou Kabanos tvoří tři lžíce krémového přírodního jogurtu a dvě lžíce kvalitní majonézy. Přidejte nadrobno nakrájenou nakládanou okurku, pažitku, oloupaný a prolisovaný stroužek česneku a špetku čerstvě mletého pepře. Přísady na omáčku smíchejte dohromady.

zdroj: Archiv

5. Nyní stačí dát všechny ingredience do jedné velké mísy a důkladně promíchat. Před podáváním zkontrolujte chuť salátu a v případě potřeby přidejte více pepře nebo salát posypte solí. Můžete také pokračovat a přidat více vašeho oblíbeného listového salátu nebo pikantnější rukolu.

zdroj: Archiv

Tipy a rady: V neposlední řadě bych ráda zmínila, že tento salát s kabanosy je velmi univerzální a můžete ho snadno vylepšit několika dalšími ingrediencemi. Doporučuji vejce uvařená natvrdo nebo okapané fazole z konzervy. Mírně octové chuti lze dosáhnout tím, že do salátu přidáte nakládané okurky nebo nakládanou cibuli. Dobře poslouží i trocha mléčných výrobků. Přidejte rozdrobený sýr feta nebo jemný sýr mozzarella v kuličkách z nálevu.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv