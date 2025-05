Nejlepší psí plemena pro rodiny s dětmi: Jak vybrat toho pravého parťáka

26. 5. 2025 – 10:49 | Komerční sdělení | Inzerce

Pořídit si psa je velká zodpovědnost, nicméně pro spoustu dětí je čtyřnohý parťák velkým snem. Pokud zvažujete pořízení nového člena rodiny, je důležité se na to dobře připravit. Jednou z důležitých věcí je výběr plemene – některá z nich jsou do rodiny vhodnější než jiná.

Jednou z nejdůležitějších věcí je celková povaha a temperament. Pes do rodiny s dětmi by měl být trpělivý, s klidnou a přátelskou povahou. Děti jsou někdy hlučné či neopatrné, pes to přitom musí zvládat, aniž by byl příliš úzkostlivý.

Důležitá je také snadná cvičitelnost – výcvik bývá odpovědností rodičů, nicméně s některými psy si poradí i větší děti. Některá plemena jsou více učenlivá a zvládají spolehlivě různé povely. To je důležité pro bezpečnost.

Zvážit byste samozřejmě měli i velikost psa, ta není přímo úměrná temperamentu. Ačkoli malí psi mnohdy mají špatnou pověst, i menší plemena mohou být skvělá do rodiny s dětmi. Ale vzhledem k jejich malé velikosti mohou být psi křehcí. Naopak velký pes může nechtěně dítě srazit – i na to byste měli myslet.

V neposlední řadě je třeba zvážit, kolik času a energie dokážete psovi věnovat. Každé plemeno potřebuje péči, některá z nich jsou ale náročnější. Lepší volbou jsou proto klidnější psi, kterým nevadí odpočinek na gauči.

Ideální psí parťáci pro malé i velké

Plemeno vám dokáže hodně napovědět – navíc je dobré vybrat si z vrhu štěně klidnější povahy. Samozřejmě to není nutností, ale zejména pokud jsou děti menší, nebudete mít na psa tolik prostoru a je proto klíčové, aby to byl spolehlivý, přátelský a klidný parťák.

Jedním z nejoblíbenějších plemen pro rodiny s dětmi je labradorský retrívr. Není moc malý, ani moc velký. Je přitom známý svou přátelskou, trpělivou a hravou povahou. Je inteligentní a snadno vycvičitelný, navíc miluje lidskou společnost. Počítejte ale s tím, že potřebuje dostatek pohybu.

Podobnou volbou je zlatý retrívr – ten je vyhlášený svou oddaností a něžností. Tito psi bývají velmi trpěliví a skvělé vychází s dětmi. Opět ale platí, že potřebují dostatek pohybu, nicméně umí i odpočívat.

Trendem poslední doby je plemeno labradoodle – jde o křížence labradora a pudla. Je velmi přátelský a poslušný, zejména díky části labradora. Je ale třeba počítat s tím, že je v něm i část pudla, nicméně i pudlové jsou známí jako učenliví a přátelští. Výsledkem je tak zajímavá kombinace plemen s atraktivním vzhledem.

Jestliže hledáte spíše menšího pejska, pak se nabízí havanský psík. Je velmi přátelský a inteligentní. Díky hravé povaze má rád děti, přitom je oddaný celé rodině. Hodí se hlavně do bytu, jelikož nepotřebuje tolik pohybu. Více o plemeni si můžete přečíst na tomto odkazu.

Ačkoli některá plemena jsou klidnější a méně náročná, přesto pes vyžaduje spoustu vaší pozornosti. Proto je třeba vše dobře zvážit – pes se může stát nejlepším parťákem vaší ratolesti, ale kromě radosti je třeba počítat i se starostmi.

Zdroj: Panakei.cz