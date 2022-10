Mezi vzduchoplavci aneb Jak probíhá let balónem v 21. století

Láká vás romantické kouzlo balónového létání? Ještě nikdy nebylo jednodušší a dostupnější si tento nejbezpečnější způsob přepravy vyzkoušet. Tak vzhůru do toho!

Zasněně se vždycky podíváte za balónem, který se vznáší na nebi, a přemýšlíte, jaké by to asi bylo stát přímo v koši? Máme pro vás dobrou zprávu. Můžete to zažít na vlastní kůži. Balóny totiž létají po celém Česku. Stačí si jen vybrat lokalitu, která vás z ptačí perspektivy láká, a koupit letenku. Ale nepředbíhejme. Co vás tam nahoře kromě nezapomenutelných výhledů čeká?

Zážitek pro ranní ptáčata i sovy

Všimli jste si, že nejčastěji balón potkáte brzy ráno nebo v podvečer? Má to jednoduché vysvětlení. Balóny totiž nemůžou létat v termice, která vzniká při ohřívání zemského povrchu slunečními paprsky. Stoupavé vzdušné proudy by způsobily neovladatelnost balónu.

Proto vyhlídkové lety balónem probíhají po východu slunce nebo chvíli před jeho západem, kdy je termické proudění nejklidnější. Jako bonus k tomu dostanete krajinu vykreslenou nízkými slunečními paprsky. Foťák by rozhodně neměl zůstat doma!

Ne vždy se zadaří napoprvé

Balóny sice patří mezi nejbezpečnější dopravní prostředky, ale rozhodně ne nejpraktičtější. Pokud předpověď hlásí déšť nebo silný vítr, bude třeba počkat na jiný termín. Ale to už k balónovému létání patří. Jakmile se podaří najít vhodné podmínky, sejdete se s pilotem na domluveném místě a vydáte se hledat nejlepší místo ke startu.

Z něho pak uletíte během hodiny klidně i 20 km, než bude čas přistát. Balónem poletíte totiž přesně tak rychle, jak to venku fouká. I proto se vám bude zdát, že je v koši naprosté bezvětří.

Vybalit, nafouknout a letíme!

Než se ale balón vznese se vzduchu, je potřeba ho vybalit, zkontrolovat a nafouknout studeným vzduchem pomocí ventilátoru. Pokud vzduchoplavectví berete vážně, určitě doporučujeme s přípravami pomoct. To se vám přece jen nepoštěstí každý den.

Jakmile je vše připraveno, zapne pilot hořák a je čas naskočit do koše. Za malý okamžik se s balónem vznesete do výšky okolo 300 metrů, odkud se budete kochat v naprostém tichu, které jen občas protne zvuk hořáku.

Přistáním to nekončí

Po hodině ve vzduchu je čas přistát. Piloti horkovzdušných balónů mají nalétané hromady hodin a přistání tak bývají většinou hladká, maximálně to trochu poskočí. Každopádně domů ještě nepojedete.

Čeká vás totiž křest čtyřmi živly (nebudeme prozrazovat, jak probíhá, ať vám nezkazíme překvapení) a slavnostní přípitek. Tím se stáváte členy balónářské rodiny a také šlechtici. Respektive baronem či baronkou z místa, kde jste přistáli. Tato tradice má kořeny v úplných začátcích horkovzdušných balónů.

Za první úspěšný let balónem s živou posádkou (byť to byla jen ovce, kohout a kachna), získali jeho vynálezci, bratři Montgolfiérové, právě odměnu v podobě šlechtického titulu. Vy k tomu navíc dostanete i certifikát, který nenechá nikoho na pochybách.

Jdete do toho?