Máte vrásky na duši? Praha spouští kampaň o duševním zdraví

zdroj: Tisková zpráva
Vrásky na duši, hroší kůže nebo pocit, že byste nejradši vyskočili z kůže? Nová kampaň hlavního města Prahy Pomoc na dosah připomíná, že o duševním zdraví je třeba mluvit – a že odborná pomoc je blíž, než si myslíme. Tvůrci chtějí bourat předsudky, které kolem psychických obtíží stále panují. Otevřeně o nich mluvila i influencerka Gábi Švejdová. 

Praha mluví o duši nahla

Počet lidí v psychické krizi roste a Praha na to reaguje kampaní Pomoc na dosah. Na plakátech v ulicích, v médiích i na sociálních sítích teď Pražané narazí na otázky jako „Myslíš, že máš hroší kůži?“ nebo „A co tvoje vrásky na duši?“. Cílem je upozornit, že péče o duši je stejně důležitá jako péče o tělo.

„Není ostuda říct si o pomoc. Naopak, je to obrovská odvaha a síla,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro sociální věci a zdravotnictví Alexandra Udženija, která si téma duševního zdraví vzala osobně za své.

Podle odborníků se problémy netýkají jen mladých lidí, kteří jsou ohroženi sebepoškozováním a depresemi, ale i čerstvých maminek, vyčerpaných mužů v práci nebo osamělých seniorů. Právě jim všem má být kampaň oporou.

Když influenceři otevírají téma, které bolí

Důležitá část tiskové konference patřila influencerce Gábi Švejdové, která se s psychickými obtížemi sama potýkala a dnes o nich mluví bez obalu.

„Bylo těžké přiznat si, že mám problém. S pomocí mé rodiny jsem ale vyhledala odbornou péči. Dnes na sítích předávám naději, že se z toho lidi dostanou – já jsem ji neměla. V té době jsem potřebovala vědět, že na to nejsem sama a to jsem neměla,“ svěřila se Gábi.

Dodala i jasný apel: „Jsem ráda, že dnes už není duševní zdraví tak velké tabu a že existuje více možností, jak si říct o pomoc. Je důležité nebát se o svých pocitech mluvit, i když navenek vypadáme v pořádku.“

Na Instagramu dnes Gábi sdílí nejen vlastní zkušenost, ale také tipy, jak o sebe pečovat. A má jasno: základem je nebát se otevřít téma, které ještě donedávna zůstávalo za zavřenými dveřmi.

klara 23_a zdroj: Tisková zpráva

Pomoc je skutečně na dosah

Součástí kampaně je web www.pomocnadosah.cz, kde lidé najdou 33 kontaktů na odborníky, skutečné příběhy těch, kteří péči vyhledali, a také jednoduché návody, jak si pomoct sám – třeba dechovým cvičením nebo sebereflexí.

Psychiatr Michal Považan z Bohnic připomněl, že duševní obtíže dětí i dospělých byly dlouho přehlížené. „Doba, kdy se psychické problémy dětí zlehčovaly jako zlobení, je snad už pryč. Je potřeba podporovat lidi dřív, než se dostanou až k hospitalizaci,“ zdůraznil.

Všímavost jako lék

Kampaň končí výzvou, která platí pro každého z nás: všímejme si lidí kolem sebe. „Pokud vidíte, že má někdo ve vašem okolí potíže, přispěchejte mu na pomoc,“ vyzvala Pražany Alexandra Udženija.

Protože někdy stačí jedna otázka – „Jak se máš?“ – aby se i ty nejhlubší vrásky na duši začaly pomalu hojit.

