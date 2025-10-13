Máte vrásky na duši? Praha spouští kampaň o duševním zdraví
13. 10. 2025 – 12:03 | Ženy | Inzerce
Vrásky na duši, hroší kůže nebo pocit, že byste nejradši vyskočili z kůže? Nová kampaň hlavního města Prahy Pomoc na dosah připomíná, že o duševním zdraví je třeba mluvit – a že odborná pomoc je blíž, než si myslíme. Tvůrci chtějí bourat předsudky, které kolem psychických obtíží stále panují. Otevřeně o nich mluvila i influencerka Gábi Švejdová.
Praha mluví o duši nahla
Počet lidí v psychické krizi roste a Praha na to reaguje kampaní Pomoc na dosah. Na plakátech v ulicích, v médiích i na sociálních sítích teď Pražané narazí na otázky jako „Myslíš, že máš hroší kůži?“ nebo „A co tvoje vrásky na duši?“. Cílem je upozornit, že péče o duši je stejně důležitá jako péče o tělo.
„Není ostuda říct si o pomoc. Naopak, je to obrovská odvaha a síla,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro sociální věci a zdravotnictví Alexandra Udženija, která si téma duševního zdraví vzala osobně za své.
Podle odborníků se problémy netýkají jen mladých lidí, kteří jsou ohroženi sebepoškozováním a depresemi, ale i čerstvých maminek, vyčerpaných mužů v práci nebo osamělých seniorů. Právě jim všem má být kampaň oporou.
Když influenceři otevírají téma, které bolí
Důležitá část tiskové konference patřila influencerce Gábi Švejdové, která se s psychickými obtížemi sama potýkala a dnes o nich mluví bez obalu.
„Bylo těžké přiznat si, že mám problém. S pomocí mé rodiny jsem ale vyhledala odbornou péči. Dnes na sítích předávám naději, že se z toho lidi dostanou – já jsem ji neměla. V té době jsem potřebovala vědět, že na to nejsem sama a to jsem neměla,“ svěřila se Gábi.
Dodala i jasný apel: „Jsem ráda, že dnes už není duševní zdraví tak velké tabu a že existuje více možností, jak si říct o pomoc. Je důležité nebát se o svých pocitech mluvit, i když navenek vypadáme v pořádku.“
Na Instagramu dnes Gábi sdílí nejen vlastní zkušenost, ale také tipy, jak o sebe pečovat. A má jasno: základem je nebát se otevřít téma, které ještě donedávna zůstávalo za zavřenými dveřmi.
Pomoc je skutečně na dosah
Součástí kampaně je web www.pomocnadosah.cz, kde lidé najdou 33 kontaktů na odborníky, skutečné příběhy těch, kteří péči vyhledali, a také jednoduché návody, jak si pomoct sám – třeba dechovým cvičením nebo sebereflexí.
Psychiatr Michal Považan z Bohnic připomněl, že duševní obtíže dětí i dospělých byly dlouho přehlížené. „Doba, kdy se psychické problémy dětí zlehčovaly jako zlobení, je snad už pryč. Je potřeba podporovat lidi dřív, než se dostanou až k hospitalizaci,“ zdůraznil.
Všímavost jako lék
Kampaň končí výzvou, která platí pro každého z nás: všímejme si lidí kolem sebe. „Pokud vidíte, že má někdo ve vašem okolí potíže, přispěchejte mu na pomoc,“ vyzvala Pražany Alexandra Udženija.
Protože někdy stačí jedna otázka – „Jak se máš?“ – aby se i ty nejhlubší vrásky na duši začaly pomalu hojit.