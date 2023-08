Masáž obličeje: Pomůže se stresem i s vráskami

Na obličeji se skrývá velké množství nervových zakončení a více než 30 akupresurních bodů. Není tedy náhoda, že bolest hlavy cítíme v podobě tlaku na čele nebo na spáncích. A ačkoliv je obličejové svalstvo prakticky neustále zatěžováno, často se mu nedostává zaslouženého relaxu. Masáž obličeje je jednou z nejúčinnějších metod, jak uvolnit obličejové svaly a vyplavit hormony zmírňující stres, bolest a napětí.

Masáž obličeje a její benefity

Masáž obličeje má blahodárný účinek na pleť i na psychiku. Několika jednoduchými tahy a tlaky dokážete zahnat bolest hlavy, setřást z ramen tíhu náročného dne i zamezit tvorbě vrásek. Bude třeba oprášit základy biologie, při masáži totiž prsty nebo masážními pomůckami opisujete svaly obličeje a postupně je uvolňujete. K masírování můžete použít obličejové válečky nebo kameny gua sha a opřít se tak o více než 1000 let starou čínskou tradici.

Jak na masáž obličeje v 7 krocích

Masáž by měla být pravidelnou součástí péč e o ple ť. Než začnete, pečlivě si umyjte ruce, případně i masážní pomůcky, sepněte si vlasy, aby nepřekážely, a vyčistěte si pleť. Důležité je, aby pleť hezky klouzala a nedrhla, proto se důkladně namažte a vezměte si k ruce hydratační sérum nebo masážní pleťový olejíček. Přípravek zahřejte mezi prsty a pusťte se do masáže. Pokud se chystáte použít face roller či gua shu, dejte je před masáží na pár minut do ledničky, aby příjemně chladily.

krok: Jemnými krouživými pohyby uvolněte lymfatické uzliny nad klíčními kostmi. krok: Prostředníčky a prsteníčky přiložte doprostřed čela a zlehka je posouvejte těsně nad obočím směrem ven. Na spáncích jemně zatlačte, případně prsty mírně zakružte. krok: Stejný pohyb opakujte pod obočím a opět jemně přitlačte na spáncích. krok: Od spánků veďte jemný tah prsty pod očima až ke středu nosu. Na okraji nosu u vnitřního koutku oka znovu aplikujte tlak. Lehkým poťukáváním prstů se po stejné ose vraťte zpět ke spánkům. krok: Přesuňte se na okraj nosu vedle nosních dírek. Pomalu posouvejte prsty od nosu ke koutkům úst a pohyb zakončete malým obloučkem nahoru, jako byste chtěli rty zformovat do úsměvu. krok: Přitlačte prsty na bradu a veďte je po čelisti směrem kuším. krok: Vraťte se na spánky a prsty směřujte dolů kolem ušního lalůčku až za ucho k linii vlasů. Tam se na chvilku zastavte a po pár vteřinách jemného tlaku pokračujte přes krk až k lícní kosti.

Masážní pomůcky a jejich síla

K masírování obličeje můžete využít také masážní pomůcky, které na sociálních sítích aktuálně zažívají boom. Obličejové rollery a gua sha kameny z minerálů a drahých kamenů nejen že masírují, ale také působí silou samotných kamenů. Ty harmonizují organismus, zvyšují vibrace těla a jinak pozitivně ovlivňují energii i mysl. Vyberte si kámen podle svého znamení zvěrokruhu nebo podle účinku, populární jsou masážní pomůcky vyrobené z růženínu, jadeitu, ametystu nebo křišťálu.

Facelift zdarma

Masáž obličeje má přímý vliv na zdraví i vzhled pleti. Zlepšuje oběh krve a lymfy v obličeji, uvolňuje obličejové svaly a podporuje obnovu kožních buněk. Jednoduchou pětiminutovou masáží příjemně uvolníte svaly obličeje, snížíte otoky a zároveň vyživíte kůži obličeje. To vede ke snížení napětí, redukci vrásek, sjednocení tónu pleti, k jejímu rozjasnění a zpevnění. Pokud preferujete aktivnější cvičení, zkuste face jógu, která zaktivuje svaly obličeje a přinese stejné výsledky.

Veronika Decsy

Copywriter

Copywriterka s přesahem do SEO, která se psaním živí od roku 2017. Dokáže se vcítit do potřeb klienta a tvoří věcné a poutavé texty. Některé z nich můžete najít například na portálu produktvdetailu.cz.