KŘUPAVÉ a TRADIČNÍ bramborové placky

Super recept na velmi křupavé tradiční bramboráky. Placky jsou propečené a voňavé. Jsou neodolatelné, proto si usmažte rovnou dvojitou dávku a podávejte je na několik způsobů!

Jednoduchý recept krok za krokem.

Spousta nápadů na servírování placiček.

Skvělý nápad na oběd nebo svačinu.

Ingredience:

1 kg oloupaných brambor

2 střední nebo malá vejce

120 g cibule

20 g hladké nebo polohrubé pšeničné mouky

malý svazek pažitky

1 lžička cukru

1 lžička soli

1 lžička pepře

olej na smažení nebo sádlo

Recept dělá asi 25 palačinek o průměru do 12 cm.

Postup:

1. Oloupané brambory nastrouhejte najemno nebo použijte kuchyňský robot/mlýnek s příslušným nástavcem.

2. Bramborovou směs vymačkejte od přebytečné vody. Můžete použít bavlněnou utěrku. Do samostatné misky vylijte přebytečnou tekutinu. Směs by měla být mokrá, ale neměla by v ní stát žádná voda.

3. Vypuštěnou vodu nevylévejte. Odstavte ji na 10-20 minut v míse. Po této době by se měl škrob z brambor shromažďovat na dně mísy.

4. Vylijte všechnu vodu. Na dně se shromáždí alespoň jedna lžíce škrobu, kterou přidejte do jiné mísy.

5. Pažitku a cibuli nakrájejte najemno. Nejedná se o základní ingredience a při přípravě bramboráků je můžete klidně vynechat, ale chutnější bude alespoň s troškou pažitky.

6. Do mísy s nastrouhanými bramborami přidejte škrob, který se shromáždil na dně mísy po vylití přebytečné vody. Rozšlehejte také dvě vejce. Přisypte dvě rovné lžíce pšeničné mouky a po rovné lžičce cukru, soli a pepře. Nezapomeňte na nasekanou pažitku a cibuli.

7. Celou směs velmi důkladně promíchejte.

8. Připravte si střední nebo velkou pánev se silným dnem. Začněte ji zahřívat. Přidejte 2-3 lžíce sádla. Velkou lžící dávejte bramborovou směs na porce placek. Když jsou bramboráky zespodu opečené, otočte je. Pokud jsou příliš rychle hnědé, snižte teplotu. Pokud jsou po několika minutách stále ještě dost bledé, zvyšte výkon. Doba jejich přípravy závisí na pánvi, výkonu hořáku a tloušťce bramboráků. Orientačně by však neměly trvat déle než 3 minuty z každé strany. Tímto způsobem usmažte všechny bramboráky. Nakonec byste měli mít minimálně 20-25 placek.

9. Po vyjmutí palačinek z pánve je položte na talíř vyložený papírovou utěrkou, aby papír absorboval přebytečný tuk.

Tipy a triky: Na závěr ještě několik informací o přípravě bramboráků. Pokud chcete s placky experimentovat, zde je několik triků. Část brambor můžete nastrouhat na velmi jemném struhadle a druhou část na hrubším. Kromě toho můžete také zvlášť vyšlehat bílky a jemně je vmíchat do bramborové směsi připravené ke smažení. Tyto bramboráky budou nadýchanější a křupavější.





S čím podávat bramborové placky:

Bramboráky chutnají skvěle posypané cukrem a máčené v zakysané smetaně nebo v hustém přírodním jogurtem, ale nejen to. Kromě klasických maďarských palačinek chutnají skvěle podávané s míchanými vejci nebo tvarohem. Bramboráky lze někdy podávat se zeleninou z pánve. Nejlépe se podávají s lesními houbami v omáčce nebo s cibulí nakrájenou na plátky a osmaženou na oleji.

