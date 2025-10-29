Kate Middleton to opět trefila! V jednom outfitu spojila tři největší hity podzimu
29. 10. 2025 – 15:00 | Ženy | Jana Szkrobiszová
Princezna z Walesu zůstává ikonou stylu, která dokazuje, že královská elegance a aktuální módní trendy se nevylučují. Kate Middleton si v této sezóně pohrává s estetikou britského venkova, s klasickými tvídovými kabáty, jezdeckými botami a tlumenou paletou barev, která voní po podzimním listí i ranní mlze. Její poslední outfit je důkazem, že móda může být rafinovaná, ženská a přitom dokonale funkční.
Během návštěvy festivalu sklizně jablek v Severním Irsku Kate Middleton opět ukázala, proč je považována za jednu z nejlépe oblékaných žen světa. Bez zbytečné okázalosti dokázala skloubit trendy kousky sezóny s nenucenou elegancí, která zůstává dokonale přístupná i běžným ženám. Jak poznamenal Hello Magazine, její outfit byl „školou jednoduchosti a vkusu“, přesně v duchu britské tradice, která spojuje praktičnost s noblesou.
A co přesně zvolila manželka prince Williama tentokrát? Tři klíčové prvky, které tvoří jádro podzimního stylu — barbour, čokoládovou barvu a vysoké kozačky.
Voskovaná bunda – symbol britské tradice, který nikdy nevyjde z módy
Když se řekne britský venkov, těžko si představit ikoničtější kousek než voskovanou bundu Barbour. Tento kus oděvu, původně určený lovcům a farmářům, se časem stal symbolem nenápadného luxusu i praktičnosti. Nosily ji královna Alžběta II., princezna Diana i moderní ikony stylu jako Alexa Chung nebo Kate Moss.
Letos se voskovaná bunda vrací v plné síle – nejen jako nostalgický návrat ke kořenům, ale i jako stylový přechodový kabát mezi podzimem a zimou. Je odolná proti větru, dešti i módním výkyvům a právě v tom spočívá její kouzlo. Dokazuje, že opravdová elegance nemusí být křehká, ale může vonět po dobrodružství, lese a poctivém britském šarmu jak to dokazuje i princezna z Walesu.
Kardigan s kulatým výstřihem – návrat tichého luxusu v podání Kate Middleton
Kdysi považovaný za obyčejný a trochu „babičkovský“ svetr, dnes znovu definuje pojem moderní elegance. Kardigan s kulatým výstřihem, jaký oblékla Kate Middleton při návštěvě sklizňového festivalu v Severním Irsku, je důkazem, že i jednoduchý kousek může působit naprosto královsky.
Kate zvolila jemně přiléhavý vlněný kardigan v odstínu taupe, zapnutý až ke krku a zastrčený do širokých kalhot z hnědého tvídu, doplněných koženým copánkovým páskem. Na první pohled nenápadný outfit tak získal strukturu, hloubku i sofistikovaný podzimní tón.
Vogue UK právě tento styl představuje jako podstatu trendu quiet luxury – čisté linie, kvalitní materiály a dokonale padnoucí střih. Kate ukazuje, že skutečná noblesa nepotřebuje loga ani přehnané zdobení. Stačí jistota, klid a smysl pro detail.
V kombinaci s voskovanou bundou Barbour, která patří ke stálicím britské aristokracie, vytvořila princezna z Walesu look, který je zároveň praktický, ženský i dokonale britský.
Tmavě hnědé semišové boty – elegance, která stojí pevně na zemi
Zatímco jiné ženy by do bláta a jablečných sadů zvolily gumáky, Kate Middleton zůstává věrná svému vytříbenému stylu i v terénu. Pro svou návštěvu Severního Irska sáhla po tmavě hnědých semišových kozačkách v jezdeckém stylu, které dokonale podtrhly uvolněnou eleganci celého outfitu.
Podle stylistů z Harper’s Bazaar patří právě takové boty mezi nejžádanější modely letošního podzimu. Kombinují pohodlí, funkčnost a nadčasovost – tři hodnoty, které jsou pro Kate naprosto typické. Semiš dodává měkkost, zatímco strukturovaný střih s nízkým podpatkem udržuje dojem noblesy i v přírodním prostředí.
Barva hraje klíčovou roli. Čokoládově hnědý odstín, který Kate zvolila, letos dominuje módním přehlídkám od Tod’s, Celine i Ralph Lauren. Dokonale ladí s tónovanou paletou olivové, šedé a taupe, kterou princezna volí pro svůj charakteristický podzimní look.
A jak poznamenal Hello Magazine, „Kate dokazuje, že praktičnost a krása mohou jít ruku v ruce – i na rozbahněné louce.“