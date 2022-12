Je opravdu nutné používat deodorant? Napoleon to viděl jinak...

Stejně jako čištění zubů nebo mytí obličeje se může zdát, že i každodenní používání deodorantu je jedním z rituálů nezbytných pro základní hygienu. Podle odborníků na dermatologii, které oslovil server CNN, je ale takové rozhodnutí pravděpodobně založeno spíše na osobních a kulturních preferencích než na případné zdravotní nutnosti.

„Lidé mají silnou citlivost na pachy. Už od pradávna používají parfémy nebo kolínské k zamaskování zápachu,“ uvedla dermatoložka Nina Bottová z Kalifornské univerzity v San Francisku. „Ale není to jako s čištěním zubů zubní nití, v jejichž případě existují data, že budete skutečně žít déle, pokud to pravidelně děláte,“ dodala.

„Žijeme ve společnosti, kde tělesný zápach není všeobecně přijímaný, takže deodorant je součástí našich denních hygienických návyků,“ uvedl dermatolog Joshua Zeichner z newyorské nemocnice Mount Sinai. „Je tu také stigma spojené s propoceným oblečením, které zařadilo antiperspiranty do každodenní péče o pokožku,“ dodal.

Deodoranty neutralizují tělesný zápach, zatímco antiperspiranty snižují vlhkost pokožky, uvedl Zeichner. Oboje se často nabízí v jednom výrobku. Navzdory všeobecně přijímaným důvodům, proč je lidé používají, nemusí být přirozený tělesný pach nutně považován za nepříjemný.

Nemyj se, jedu domů, vzkázal své ženě Napoleon

Před návratem z válečného tažení Napoleon údajně nechvalně proslul tím, že napsal své ženě Joséphine, že se za tři dny vrátí domů a že by se do té doby neměla mýt. V podcastu stanice CNN to připomněl biolog Tristram Wyatt z Oxfordské univerzity. Stejně jako mnoho dnešních lidí byl i Napoleon „nadšencem“ vůní - kolínských i přírodních - alespoň od své ženy.

Jedním z důvodů, proč se někomu může zdát přirozená vůně určitého člověka přitažlivější než ostatních, je podle Wyatta rozdílný imunitní systém, protože nás obvykle více přitahují lidé, kteří jsou imunologicky odlišní.

Neexistuje žádná správná nebo špatná odpověď, pokud jde o osobní preference a o to, jaké - pokud vůbec nějaké - produkty můžete používat k maskování tělesného pachu.

„Potíme se, abychom mohli regulovat tělesnou teplotu,“ řekl Zeichner. „V některých případech se ale potíme více, než je nutné. To je známé jako patologické pocení neboli hyperhidróza. Pot je sám o sobě bez zápachu. Bakterie na kůži však pot rozkládají a vytvářejí nepříjemný zápach,“ dodal.

Někteří lidí upřednostňují používání deodorantu, aby lépe voněli, nebo pokud se potýkají s určitými kožními problémy, jako je podráždění pod prsy nebo mezi kožními záhyby na břiše, uvedla dermatoložka Julie Russaková

Zápach potu může být ovlivněn i stravou, uvedl Zeichner. Pot lidí, kteří jedí hodně brukvovité zeleniny - například brokolice, kapusty a květáku - může výrazně sirně zapáchat.

Pokud zvažujete, že se vzdáte deodorantů nebo antiperspirantů kvůli obavám z potenciálně škodlivých složek nebo kvůli fámám, že používání těchto přípravků způsobuje rakovinu, vězte, že tato tvrzení nebyla vědecky prokázána, řekli oslovení odborníci CNN. Výzkum, zda existuje příčinná souvislost mezi rakovinou a používáním výrobků z mastku, které neobsahují azbest, také nebyl jednoznačný.

„Používání anorganických složek, jako jsou hliníkové soli, v kosmetice a výrobcích pro osobní hygienu vyvolává obavy výrobců i spotřebitelů,“ uvedla dermatoložka Amanda Doyleová. „Přestože se hliník používá k léčbě hyperhidrózy, objevily se obavy z jeho role při vzniku rakoviny prsu, cyst na prsou a Alzheimerovy choroby. Absorpce hliníku kůží není dosud zcela objasněna, ale karcinogenita hliníku nebyla prokázána,“ dodala.

Nepoužívání deodorantů nebo antiperspirantů může mít výhody i nevýhody závisející na tom, jak se vy i ostatní cítíte ve vztahu k vašemu přirozenému tělesnému pachu.

„Pokud přestanete používat deodorant nebo antiperspirant, časem se u vás může vyvinout silnější zápach,“ řekla Doyleová. Podle dermatoložky to může způsobit zvýšené pocení a následné přemnožení bakterií a plísní.

Nejvýznamnějším způsobem, jak se vyhnout tělesnému zápachu, je důkladné každodenní koupání, tvrdí odborníci. Lidé by se podle nich měli zaměřit především na mytí obličeje, podpaží a genitálií - ty se obvykle potí víc než jiné části těla, což může usnadnit přemnožení mikroorganismů, jako jsou kvasinky a bakterie, poznamenal Zeichner. Neobvykle nepříjemný tělesný zápach může naznačovat, že si pokožku nečistíte tak, jak byste měli, dodal.

Mezi další způsoby, jak snížit riziko zápachu tím, že zabráníte většímu pocení či přemnožení bakterií, patří nošení volného, prodyšného, bavlněného oblečení a používání lokálních antibakteriálních přípravků na mytí, uvedla Doyleová.