Jak vybírat hračky pro holčičky podle jejich věku?

Pro holčičky se hračky vybírají snadno, nebo se to alespoň může zdát. I když děvčátka obvykle milují všechno, co je růžové a roztomilé, nemusí to tak být vždycky. Ani panenky nebo plyšáci nemusí být jedinou volbou. Hračky pro děti by se měly vybírat nejen podle věku, ale i podle toho, co konkrétní dítě zajímá a baví. Každé dítě se vyvíjí jinak, různými vývojovými stádii tak děti mohou procházet v jiném věku. Jak si tedy poradit s výběrem vhodné hračky, která bude pro děti radostí i přínosem?

Hračky pro nejmenší děti Pro děti do jednoho roku je třeba vybírat hračky především jednoduché a z nezávadných materiálů, o které se malé dítě nemůže poranit. Jde především o chrastítka, závěsné hračky nad postýlku nebo hrací deky. A už je tak trošku pravidlem, že pro holčičky vybíráme takové hračky v růžových barvách a pro kluky zase v modrých odstínech. Hračky pak mohou vydávat různé melodie a jemné zvuky. Od prvního do druhého roku života je třeba začít pomalu rozvíjet jemnou motoriku dětí, takže hračky by měly být hodně barevné a tvarově rozmanité. Stále ještě jednoduché hračky by se už měly i hýbat, skvělé jsou i leporela nebo jednoduché skládačky s většími jednotlivými kusy. Hračky pro holčičky ve školce Od třetího roku života děti obvykle nastupují do školky. V tomto období si již chtějí pomalu hrát s panenkami, starat se o ně a oblékat je. Zhruba do šesti let si holčičky rády hrají na své maminky, chtějí mít vlastní kuchyňku, kde vaří, mohou si hrát i na úklid domácnosti nebo se právě starají o panenky a vozí je v kočárku. Děvčata v předškolním věku už rády objevují i šperky nebo líčidla. Pokud jim je dopřejte v dětské verzi, jistě chybu neuděláte. Do pozornosti dívek se dostávají také princezny a různé tematické panenky, například Bratz nebo Rainbow High panenky. Dítě školou povinné si řekne, co chce Jakmile dítě nastoupí do první třídy, začne se měnit všechno. A dost možná i výběr hraček. V tomto období si už děti chtějí hrát především s tím, co si samy přejí, případně s tím, co vidí u svých vrstevníků. Kolem šestého roku, kdy už děti i hojně sledují nejrůznější dětské seriály a pořady, se samozřejmě výběr hraček může ubírat i tímto směrem. Svou hrdinku ze seriálu chce mít doma asi každá holčička. A trendy jsou jasné, radost mohou udělat například panenky Enchantimals nebo zmiňované Rainbow High. Potěšte své děti výběrem vhodné hračky. Vyberte jim takovou, kterou si zamilují.