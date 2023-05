Jak se žije na zámku? Bublinky do postele, šestichodové menu i soukromé wellness

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké by to bylo žít na zámku?. Pro většinu lidí to zůstane pouze snem, alespoň v dlouhodobém slova smyslu. Krátkodobě se totiž může v zámeckého pána či paní proměnit každý. Překvapivě velké množství českých zámků umožňuje veřejnosti kratší i delší pobyty. A právě ty vám představíme.

Co vás může čekat při pobytu na zámku? Pobyty na zámku se s klasickými hotelovými nebo wellness pobyty nedají vůbec srovnávat. Základem všeho je zámecká atmosféra, která je nezaměnitelná. I kdyby vám luxusní hotel nabídnul všechny služby jako na zámku, atmosféru starých časů a exkluzivity nikdy nenahradí. Ať už si vyberete pobyt na jakémkoliv českém zámku, dýchnou na vás doby dávno minulé a budete se cítit výjimečně. Některé zámky mají pohnutou historii a detaily o bývalých majitelích bývají často velmi pikantní. Co dalšího na vás ale může čekat při pobytu na zámku? Wellness procedury – většina zámeckých pobytů je doprovázena právě wellness a lázeňskými procedurami, které si můžete užívat přímo v areálu zámku. Plavání, saunování, masáže či vířivky, to všechno bývá součástí zámecké relaxace.

– zámecké restaurace bývají velmi dobře zásobené nejrůznějšími pochoutkami. Některé zámky se pak specializují na specifický druh kuchyně nebo mají přímo v areálu historickou krčmu. Skvělý servis až do pokoje – kromě šance přespat přímo v autentických zámeckých pokojích je u většiny pobytů k dispozici fantastický roomservice. Můžete si tak objednat třeba snídani do postele nebo dobré víno na romantický večer. Jaké jsou nejkrásnější české zámky, kde se můžete ubytovat? Česku se někdy přezdívá země hradů a zámků, a proto může být celkem složité si vybrat pro svůj pobyt to správné místo. Proto jsme pro vás vybrali 3 nejkouzelnější české zámky, na kterých se můžete ubytovat. Zámek Zbiroh – jedním z nejznámějších zámků, na kterých se můžete ubytovat, je ten ve Zbirohu. Zámek dříve patřil českým králům, a dodnes má naprosto úžasnou atmosféru. Můžete se zde ubytovat na libovolnou dobu, od víkendových až po týdenní a delší pobyty. Čeká zde na vás wellness, příroda v zámeckém parku a večeře ve středověkém pojetí.

Chateau St. Havel – uprostřed anglického parku na Praze 4 se nachází novogotický zámek Chateau St. Havel. Zde si můžete užít romantický pobyt v klidném prostředí, ale zároveň se všemi zajímavostmi hlavního města na dosah ruky.





Zámek Svijany – jako specialitu pro milovníky dobrého piva zde uvádíme zámek Svijany, kde se také můžete ubytovat. Oproti předchozím zámkům jsou zdejší pobyty více soustředěné právě na skvělé pivo z místního pivovaru. Čeká tak na vás pivní wellness, spolu s degustací Svijan a luxusní večeří.



