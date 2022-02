Jak se bránit chřipkovým onemocněním a virózám

Chřipková onemocnění a virózy nás během zimního období provází na každém kroku. Imunitní systém je pod tlakem a musí se vyrovnávat s útoky množství různých virů. Jak zajistit, aby organismus obstál? A jak účinně bojovat s nepříjemnými příznaky v podobě horečky, únavy, bolestí hlavy a kloubů? Imunitu je třeba podpořit. Čím více posílená bude, tím snadněji se útočícím infekcím ubrání.

Chřipková onemocnění a jejich původci

Chřipková onemocnění vyvolávají virové kmeny, které se v populaci vyskytují po celý rok a mají různé projevy. Pro chladné zimní měsíce jsou typické např. rhinoviry, ve velkém se vyskytují i orthomyxoviry, mezi které patří i chřipkový virus - původce samotné chřipky. Nastavit imunitu tak, aby byla vůči útočícím virům odolná, lze celou řadou způsobů. Důležitou a nezastupitelnou roli hraje prevence. Organismus můžete posílit správnou životosprávou, dostatečným odpočinkem, i vhodnými léčivými přípravky.

Základem zdravý životní styl

Velmi důležitá je v období chřipkových onemocnění kvalitní strava a zvýšený přísun vitamínů v podobě čerstvého ovoce a zeleniny. Pestrý jídelníček zajistí správnou funkci imunitního systému i nervové soustavy a odolnější budete vůči únavě i vyčerpání. Zodpovědně je třeba přistupovat i k alkoholu. Základem pro obranyschopnost je kvalitní odpočinek, spánek by měl být pravidelný, dostatečně dlouhý a dbát byste měli i na spánkovou hygienu a vyvarovat se před ulehnutím do postele aktivitám, které spaní mohou narušit. Imunitu posiluje i pravidelné cvičení a pohyb na čerstvém vzduchu, který by měl mít ve vašem kalendáři pevné místo.

Pozitivní myšlení

Přestože jsou lidé v poslední době kvůli pandemii covid-19 a jejím dopadům pod velkým psychickým tlakem, je velmi důležité zachovat si pozitivní myšlení. Právě zdravá psychika je pro imunitní systém klíčová. Dlouhodobému vypětí je potřeba se vyvarovat, protože dokáže imunitu výrazně oslabit. Se stresem je dobré se naučit pracovat – a to pomocí relaxace, cvičení, pravidelných vycházek nebo rituálů, které pomohou vaší mysli odreagovat se.

Šetrná péče při prevenci i léčbě chřipkových stavů

Vhodnou variantou prevence jsou homeopatické léky. Jejich užívání má řadu výhod. Jsou bez omezení věku, bez známých nežádoucích účinků a mohou se kombinovat s jinými léky či doplňky stravy. Vhodné jsou pro malé děti, pro těhotné a kojící ženy i pro seniory, kteří většinou užívají více léků současně a ocení, že se homeopatika navzájem s jinými léky či doplňky stravy neovlivňují.

zdroj: Boiron

Homeopatický léčivý přípravek Oscillococcinum je určen jak k prevenci, tak k léčbě chřipkových stavů. Pro prevenci je vhodné užívat 1 dávku týdně. Od prvních příznaků chřipkových stavů, jako je např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů, užívejte 1 dávku 3x denně po dobu 1 až 3 dnů. Lék je vhodný pro všechny věkové skupiny, užívat jej mohou těhotné a kojící ženy, děti i senioři. Malým dětem lék rozpusťte v trošce vody pro pohodlnější a bezpečnější podání. Léková forma v podobě granulí v jednodávkových obalech je praktická a snadno se vejde do kabelky nebo aktovky – lék tak můžete mít všude s sebou a vždy po ruce.

zdroj: Boiron

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů (jako jsou např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů). Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

