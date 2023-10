Jak nejlépe strávit rodinné odpoledne? Zahrajte si společenské hry

Chcete trávit více času se svou rodinou, ale přes týden se nezastavíte? Vyhraďte si na svou rodinu celé sobotní či nedělní odpoledne a naplánujte si zábavný program, který nadchne každého člena, bez ohledu na jeho věk.

Proč hrát společenské a stolní hry?

Ideálním způsobem, jak trávit volný čas s rodinou, je hraním společenských her. Při hraní se totiž všichni společně zasmějete, vytvoříte si nové vzpomínky, prověříte své znalosti i dovednosti a třeba se i něco nového přiučíte a dozvíte. Společenské a stolní hry prohlubují vzájemné vazby a také pomáhají zlepšovat komunikaci, zlepšují postřeh a podporují kreativitu.

Co si zahrát, když máte rádi klasiku

Nedáte dopustit na klasické deskovky a rádi hrajete také karetní hry, pořádáte turnaje v Člověče, nezlob se a v populární karetní hře UNO vynikáte? Pokud chcete rozšířit svou sbírku klasických her, přidejte do ní také karetní hru Dobble, jež procvičí váš postřeh, Carcassonne, který se řadí k těm vůbec nejpopulárnějším strategiím a také si zahrajte Monopoly. Výběr edice můžete přizpůsobit svým koníčkům.

Populární nové hry, které možná neznáte

Říkáte si, že klasika je nuda a raději byste zkusili něco novějšího? Co takhle karetní hru Guláš, vědomostní hru Kdy se to stalo?, případně strategickou a obchodní hru Vesnička? Kvůli koupi nemusíte chodit mimo domov a veškeré informace najdete na internetu, včetně videí, ve kterých zjistíte, jak se daná hra hraje. Pak jen stačí navštívit nějaký dobře vybavený e-shop a hru si nechat doručit až domů.

Užijte si zábavný rodinný víkend strávený hraním společenských a deskových her a rozšiřte si své znalosti, dovednosti, rozviňte svou kreativitu, a hlavně utužte rodinné vazby. Nabídka her je velice bohatá a stačí se rozhodnout, který typ her je pro vás ten pravý.