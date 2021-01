Jak jsem testovala přírodní kosmetiku Priody. Neuvěříte, co mě úplně dostalo

Vztah ke kosmetice máme různý. Znám ženy, které jsou celý život věrné jedné značce krému na obličej. To na jednu stranu obdivuju, na tu druhou nechápu. Po čase mi i několikaleté stálice na mém kosmetickém nebi vyblednou a pohasnou. Navíc ráda hledám, zkouším, objevuju. Vždycky někde může být něco lepšího a v kosmetickém oboru to tak díky neustálým inovacím často bývá.

Na čem ale posledních několik let trvám bez výjimky, je kosmetika označována jako přírodní. Chci pro sebe zkrátka to nejlepší a tím rozhodně nejsou parabeny, silikony a jiné chemické látky. Volím radši takové produkty, které podporují nejen zdraví mé pleti a těla, ale také zdraví naší planety.

A tak jsem s radostí otestovala tři přípravky československé kosmetiky Priody

Popisy jejich produktů se jen hemží zázračnými přírodními ingrediencemi. Od těch už obecně známých, jako je kyselina hyaluronová, přes třeba Alfa Arbutin nebo Camu Camu až po jednu látku, o které si tady ještě povíme. A protože věk už v mém obličeji zanechává své stopy, sáhla jsem po výrobcích určených pro zralejší pleť.

Liftingový krém proti vráskám: sledujete, jak vám z obličeje mizí starosti

Liftingový krém proti vráskám sliboval nejen, že moje pleť bude konkurovat mladším ročníkům, ale i 24 přírodních výtažků a ingrediencí. Slušné množství – to mám na každou hodinu dne jeden přírodní zázrak. To vše vedle nezbytného kolagenu a kyseliny hyaluronové. A jak testování dopadlo? S mou mladší sestrou si mě sice nikdo nespletl, ale já byla i tak nadšená. Jemné linky v obličeji mám vyhlazenější, pleť pevnější a od pohledu jasnější. A hlavně jemnou na dotek – žádné suché struhadlo, ale dokonalý samet. Úplně mě to svádí pořád si sahat na obličej. Což není dobrý, ale naštěstí do mého kosmetického života vstoupil i hlemýžď!

Noční krém s hlemýždím extraktem: můj největší kosmetický objev roku

Ano, čtete správně, s hlemýždím extraktem. To jsem si nemohla nechat ujít. Jako dítě jsem si po dešti při šnečích závodech na zahradě užila spoustu zábavy. Jako velká si na nich v období Vánoc ráda pochutnám v restauraci. Ale na obličeji jsem je ještě neměla. Možná v tom dětství, ale to by byla historka pro jiný článek. Zásadní otázka mého života tedy zněla, co takový hlemýždí extrakt umí? Zklidní, čistí a opraví pokožku. Třeba právě od toho, jak si věčně saháme na obličej. Poradí si i s akné a jizvičkami po něm. Chrání, hydratuje a kouzlí proti stárnutí. Já rozhodně našla novou stálici toho mého rozpínajícího se kosmetického nebe. Ale trápila mě jedna věc: Jak se extrakt z těch šneků vlastně dostává? Přece nechci mít na obličeji nic z mrtvého hlemýždě. Naštěstí jsem zjistila, že extrakt se odebírá živým šnekům, kterým ta procedura nijak neublíží a látka se pak důkladně vyčistí a filtruje.

Vitamínová výživná maska: pleť k nakousnutí

Přestože si pleťové masky obvykle radši dělám z domácích ingrediencí, ráda na střídačku sáhnu i po těch připravených. A tady ta je zkrátka ideální. Je to takový ten typ masky, který stačí po aplikaci jenom setřít a zbytek necháte vstřebat, nemusíte ji deset minut z obličeje mýt. Mně vyhovuje použít ji v tenčí vrstvě a nechat působit přes noc. A ráno se pak budím jako mimino. Ne s brekem, ale s vypnutou a hladkou pletí, přímo k pomazlení.

Maska je teď navíc v akci 2 + 1, která platí na všechny výrobky z LAB series. Tedy příležitost pro další testování, nebo tři dárky za cenu dvou. A určitě zkuste i něco z toho hlemýždího extraktu. Netušila jsem, že to někdy řeknu, ale šnečí sliz na obličeji je vážně bomba.