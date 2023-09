Famózní čokoládové muffiny, které nikoho neurazí!

Čokoládové muffiny jsou vynikající, velmi vlhké a nadýchané muffiny se spoustou čokolády a kakaa. Recept ideální pro milovníky menších i větších sladkostí.

Olej lze nahradit máslem.

Podrobný návod k přípravě a fotografie jednotlivých kroků.

Super muffiny do školy nebo do práce.

Ingredience:

300 g celozrnné mouky (na koláč) - necelé 2 hrnky

150 ml rostlinného oleje, např. řepkového - přibližně 140 ml

150 ml mléka - asi 3/5 hrnku

170 g jemného cukru - asi 3/4 hrnku

100 g hořké čokolády 70-80 % - celá tabulka

3 velká nebo 4 malá vejce - přibližně 190 g po rozklepnutí

3 ploché lžíce kakaa - asi 20 g

1 rovná lžička jedlé sody

1 lžička prášku do pečiva

půl vrchovaté lžičky soli

Tipy a rady: K pečení muffinů použijte tuhé papírové košíčky na muffiny o průměru 5,5 cm u dna a výšce 4 cm. Nahoře se muffiny rozšíří na průměr 6,5 cm. Z uvedeného množství surovin upečete cca 12 čokoládových muffinů. Pečte na 170 stupňů, na střední polici s možností pečení horní a spodní ohřev. Pečte přibližně 25-30 minut.

zdroj: aniagotuje.pl

Postup:

1. Do jedné mísy dejte suché přísady - 300 g celozrnné mouky na koláč, 3 rovné lžíce kakaa, po rovné lžičce jedlé sody a prášku do pečiva. Velmi důkladně je promíchejte, např. pomocí kuchyňského šlehače nebo je prosejte přes husté síto.

zdroj: aniagotuje.pl

2. Do malého hrnce nebo kastrůlku nalijte 150 ml mléka (může být i rostlinné). Přidejte 80 g 70-80% hořké čokolády. Čokoládu je dobré předem nalámat na menší kousky nebo ji dokonce nasekat či nastrouhat. Nastavte plotnu na nízkou teplotu. Mléko do čokolády stále míchejte stěrkou nebo dřevěnou vařečkou. Již po několika minutách by se měla čokoláda rozpustit a spojit s mlékem. Mléko nepřivádějte k varu. Jde jen o to, aby se v něm čokoláda rozpustila. Do tekutiny přidejte půl rovné lžičky soli. Celou směs promíchejte. Odstavte hrnec, aby vychladl. Pro urychlení procesu chladnutí můžete směs také přelít do skleněné mísy.

Tipy a rady: U vysokoprocentní čokolády se mléko nemusí spojit v příjemnou tekutinu připomínající kakao k pití. To není na škodu. Při přípravě těsta na čokoládové muffiny na tom nezáleží. V ingrediencích je uvedeno 100 gramů čokolády. 80 gramů patří do mléka a 20 gramů si nechte na konec, abyste mohli muffiny před pečením ozdobit. Na přípravu muffinů můžete použít také 60 % hořkou čokoládu nebo dokonce dezertní čokoládu.

zdroj: aniagotuje.pl

3. Do větší skleněné nebo kovové nádoby nasypte asi 3/4 hrnku jemného cukru, tedy 170 gramů. Rozklepněte tři velká nebo čtyři malá vejce (celková hmotnost po dokončení je 190 gramů). Cukr s vejci šlehejte mixérem na vysoké otáčky, dokud se cukr ve vejcích zcela nerozpustí. Ke konci šlehání byste měli mít lehkou a nadýchanou směs. Šlehání může trvat až 10 minut (s dobrým mixérem až 5 minut). Snižte rychlost mixéru na střední. Do vaječné pěny pomalu přilévejte olej. Po přilití 150 ml oleje můžete mixér vypnout.

Tipy a rady: Olej můžete nahradit rozpuštěným a vychlazeným máslem. Pak přidáte přibližně 140 gramů másla.

zdroj: aniagotuje.pl

4. Vychladlé (může být ještě mírně teplé) mléko a čokoládu nalijte do sladké vaječné hmoty. Ihned přisypte také sypkou směs mouky, kakaa a kypřících látek. Vše důkladně, ale pomalu promíchejte dřevěnou vařečkou nebo stěrkou.

zdroj: aniagotuje.pl

5. Je dobré nalít těsto na muffiny do tuhých forem s průměrem u okrajů 6-7 cm. Průměr u dna je pak 5-5,5 cm. Obvykle se jedná o papírové/kartonové formy, které jsou uvnitř hladké. Díky tomu se z nich hotové muffiny lépe vyjímají a forma se nedeformuje a není třeba ji vkládat do speciální kovové formy s otvory pro muffiny. I když jsou formy na muffiny zevnitř "lesklé", je dobré je vymazat trochou oleje (zevnitř, než do nich nalijete těsto). Muffiny lze péct také v kovových formičkách nebo v obyčejných měkkých košíčcích na muffiny, které je třeba umístit do kovové formy s otvory.

6. Lžící dávejte těsto do formiček na muffiny pomocí malé lžičky nebo cukrářského sáčku s větším otvorem. Formičky neplňte úplně. Uvnitř formy nechte maximálně 1-1,5 cm volného místa. Čokoládové muffiny ještě silně nakynou. Pokud budou v počáteční fázi pečení vyčnívat mimo papírovou formu, pravděpodobně z ní vytečou. Nakonec každý muffin posypte nasekanou čokoládou (20 g si předem připravte).

Tipy a rady: U těchto muffinů můžete do středu směle něco přidat. Může to být jen trocha rumového aroma nebo třeba několik rozinek či sušených brusinek (několik kousků na muffin). Případně můžete do těsta namočit polovinu nebo celou kostku oblíbené čokolády nebo do každé namočit pražený oříšek. Zajímavým nápadem je naplnit formu na muffiny těstem do poloviny, dát do ní malou lžičku krému typu nutella a přikrýt ji zbytkem těsta. Mějte však na paměti, že s většími náplněmi vám pravděpodobně vyjde více muffinů. Mohlo by jich být například 14 nebo 15 kusů místo 12.

zdroj: aniagotuje.pl

7. Formu na čokoládové muffiny umístěte na prostřední polici trouby vyhřáté na 165-170 °C. Možnost pečení: horní a spodní ohřev. Muffiny v kočičkách na muffiny a ve formě se budou péct přibližně 30 minut. Pokud pečete čokoládové muffiny v samotných košíčkách, mohou být hotové o pět minut rychleji. Muffiny by měly velmi pěkně nakynout a z vrchu mírně zhnědnout. Asi po 25 minutách pečení opatrně otevřete dvířka trouby a zapíchněte do těsta dřevěnou špejli. Pokud je špejle po vytažení suchá, znamená to, že čokoládové muffiny jsou již upečené. U malého pečiva je důležité, aby se nepeklo příliš dlouho. Pokud se muffin peče déle, než je nutné, ztrácí vlhkost a vysušuje se.

8. Po upečení muffinů mírně pootevřete dvířka trouby. Je dobré zablokovat dvířka kuchyňskou chňapkou, aby vznikla jen malá škvíra. Po 5 minutách otevřete dvířka do poloviny a po dalších 5 minutách vyjměte čokoládové muffiny z trouby.

Tipy a rady: Nenastavujte vyšší teplotu trouby. Pokud těsto začne příliš rychle kynout, je pravděpodobné, že se vylije z papírové formy.

zdroj: aniagotuje.pl

Tipy a rady: Pokud čokoládové muffiny nesníte v den pečení, jednoduše je zabalte do snídaňového papíru a poté do průhledného nákupního sáčku nebo velkého sáčku na potraviny. Nemusíte je uchovávat v lednici. Můžete je bez obav uložit do chlebníku nebo do kuchyňské skříňky. Vydrží čerstvé nejméně 3-4 dny.

Dobrou chuť!

zdroj: aniagotuje.pl