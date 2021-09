Dotek přírody v interiéru - dřevěný nábytek, dekorace, proutěné doplňky

Jste romantická duše s jemným citem pro stylové materiály, ale i jistou dávkou odvahy pro rozmanité tvary a vzory? Nechte se inspirovat dotekem okolní krajiny a do interiéru zařaďte přírodní bytové doplňky. Máme pro vás tři geniální tipy na zařízení bytu, které vdechnou vašemu domovu osobité kouzlo a přenesou vás do hřejivého lůna samotné přírody. Ale pozor, může se stát, že z vašeho vymazleného bytu nebude chtít nikdo odejít!

1. Dřevěný nábytek

Nezbytným nosným prvkem dokonalého interiéru by mělo být dřevo. Proč? Napříč celou historickou epochou se nábytek vyráběl převážně z masivu. Má to samozřejmě své opodstatnění. Dřevo totiž vytváří bezpečné a zdravé prostředí, ve kterém se dobře dýchá. Další plusem je jeho trvalost a obnovitelnost. Mnozí z nás se rovněž dívají na ekologickou stopu, kterou za sebou nechávají, a proto je pro ně vybavení ze dřeva jasnou volbou.

Dřevo navíc dokážete velmi dobře zkombinovat. Skvěle ladí i s dalšími lehce udržitelnými materiály jako je sklo, kámen, cihla nebo proutí. V interiéru trávíme spoustu času jak doma, tak i v pracovním prostředí. Není divu, že potřebujeme do vnitřních prostorů vnést trochu vzdušnosti, barev a vůní, které jinak mezi čtyřmi bílými stěnami citelně chybí. A i to je důvod, proč se přírodní materiály rok co rok právem řadí ke světovým trendům bytového designu.

zdroj: Shutterstock

2. Vkusné a vzdušné úložné krabice

Estetika je pro vás důležitá, ale zároveň potřebujete praktické řešení, které vám ušetří místo? Dejte šanci krabicím. Úložné boxy jsou pevné, variabilní a především vám dokáží z malého prostoru vykouzlit bydlení plné rodinné pohody a přátelských setkání.

Dřevěné úložné boxy navíc splní váš požadavek na spojení krásného s užitečným. Dřevěné bedny totiž nemusí sloužit jen jako úložný prostor, ale například truhla, vhodně umístěná v předsíni, může být i báječným místem k sezení, v obýváku pak zase nahradí konferenční stolek. Takže pokud potřebujete více prostoru, ale nová komoda, či skříň už se vám domů nevejdou, může být menší box ideální volbou. Dřevěná bedna prosycená charakteristickou vůní dřeva se jednoduše adaptuje i do menšího prostoru, aniž by do něj musela výrazněji zasahovat. To samozřejmě chcete!

zdroj: Shutterstock

3. Výrobky z vrbového proutí

Proutěné zboží má mnoho výhod. Tou největší z nich je jeho údržba. Není nic jednoduššího, než vzít vysavač, nebo případně navlhčený hadřík na větší nečistoty. Výrobky z proutí mají atraktivní a neotřelý design. Vybírat totiž můžete nejen z několika barevných provedení, od medové hnědé, přes kubu šedou, až po nyní moderní bílou, ale také z několika typů výpletů. Vyberete si jednoduše kousek, který vám do interiéru skvěle zapadne. S vrbovým proutím si přinesete do bytu kus přírody a necháte zapůsobit jeho kouzlo na všechny členy domácnosti.

Proutěné bytové doplňky navíc mohou harmonicky propojit zahradu s vnitřním prostorem. Váš domov tak bude působit jako celistvý prostor, jehož design každou návštěvu naprosto uchvátí svou promyšleností. Káva doma, na zahrádce, či na balkoně pro vás bude potěšením za každého počasí.

zdroj: Shutterstock

Vyměňte plast, sériovou výrobu a kýč za něco trvalého, originálního a půvabného. Nábytek a dekorace z přírodních materiálů vyzařují přirozenou krásu a tradici, která dokonale okouzlí každého příchozího. Tak se směle pusťte do své vysněné pohádkové přeměny a nechte přírodu zaútočit na všechna zákoutí vašeho bydlení.