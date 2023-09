Domácí rajčatový protlak: Nejlepší domácí rajčatový protlak na světě!

Nejlepší domácí rajčatový protlak. Toto je recept na rajčatový protlak, který můžete použít na mnoho chutných pokrmů. Jeho příprava je tak snadná, že každý, kdo ho alespoň jednou připravil, si ho už připravuje každý rok!

Skvělé na pizzu, rajčatovou polévku, špagety.

Osvědčený a spolehlivý rajčatový protlak.

Ideální pro zavařování rajčat ve sklenicích.

Ingredience:

2 kg rajčat

1 plochá lžička soli - 10 g

1 plochá lžička cukru - 10 g

špetka pepře

Tipy a rady: Ze 2 kg dužnatých rajčat jsem získala 1200 ml rajčatového protlaku. Podívejte se tedy, jaké máte doma sklenice, a připravte si pár sklenic o celkovém objemu asi 1200 ml.

zdroj: Archiv

Postup:

Tipy a rady: Samotná rajčata jsou velmi důležitá. Pokud chcete hustší rajčatové pyré, hledejte pevnější a dužnatější rajčata. Rajčata by pak neměla mít mnoho šťávy/vody, ale více dužiny. Slupka takových rajčat je mnohem silnější a samotná rajčata jsou poměrně tvrdá. Mezi taková rajčata patří odrůdy s podlouhlým tvarem. Patří mezi ně rajčata papriková, švestková a římská. Jsou sladká, intenzivně červená, s malým množstvím semen a šťávy.

zdroj: Archiv

Tipy a rady: Z vodnatějších rajčat vznikne řidší pyré, které může připomínat i rajčatovou šťávu. V takovém případě můžete buď zůstat u řídkého pyré, nebo pyré vařit, dokud se neodpaří přebytečná voda. Řidší pyré získáte u velkých a měkkých rajčat, jako jsou malinová rajčata, buvolí srdce a chrpy, které patří mezi velkoplodá rajčata.

zdroj: Archiv

1. Rajčata pečlivě prohlédněte. Neměla by být poškozená ani plesnivá. Omyjte je pod tekoucí studenou vodou a odstraňte stopky. Slupky z rajčat neodstraňuji, pouze je nakrájím na menší kousky a uvařím. Jakmile jsou rajčata uvařená, je třeba je ještě protřít sítem, abyste je zbavili semínek.

2. Rajčata nakrájená na několik menších kousků vložte do hrnce a přiveďte k varu. Snižte výkon vařiče a vařte je, dokud nejsou rajčata uvařená. To může trvat až 30 minut. Uvařená rajčata prolisujte přes jemné síto do druhého hrnce. Tím se zadrží slupky a semínka.

zdroj: Archiv

3. Pokud je kaše dostatečně hustá, jednoduše ji znovu povařte s kořením. Pokud chcete kaši zahustit, vařte ji ještě 40 minut, aby se odpařila přebytečná voda, a ke konci vaření přidejte pouze rovnou lžičku soli, rovnou lžičku cukru a špetku černého pepře. Pokud dáváte přednost jemnému pyré, přidejte o polovinu méně soli.

4. Vroucí pyré nalijte do vyvařených a suchých sklenic. U víčka můžete nechat asi 1 cm volného místa. Každou sklenici najednou pevně zašroubujte.

Tipy a rady: Do pyré můžete přidat také česnek a čerstvé nebo sušené bylinky. Čtyři stroužky česneku oloupejte a nakrájejte nadrobno. Dvě minuty před vypnutím pyré přidejte česnek. Totéž udělejte s bylinkami. Dvě minuty před vypnutím přidejte do pyré hrst nasekaného oregana nebo bazalky nebo lžíci sušených bylinek.

zdroj: Archiv

5. Aby bylo možné rajčatové pyré uskladnit do sklepa, je třeba sklenice ještě pasterizovat. Pasterizace se provádí dvěma způsoby. Vyberte si ten, který vám více vyhovuje:

Pasterizace sklenic v troubě:

Dobře uzavřené sklenice vložte do trouby vyhřáté na 110 °C. Nenastavujte vyšší teplotu, abyste nepoškodili těsnění ve víčkách. Sklenice pasterizujte až 20 minut. Víčko by mělo být po stlačení prstem konkávní - nemělo by se deformovat.

Pasterizace sklenic v hrnci s vroucí vodou:

Na dno širokého hrnce vložte bavlněnou látku. Postavte nádoby vedle sebe, ale tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Nalijte vodu maximálně do 3/5 výšky sklenic. Nastavte střední výkon vařiče a přiveďte vodu k varu. Snižte teplotu na minimum a sklenice pasterizujte asi 20 minut.

6. Pokud se vám ani po pasterizaci víčka nevsáknou, otočte sklenice dnem vzhůru a dejte je alespoň na 10 minut stranou. Nakonec by se měly zatáhnout Rajčatový protlak na zimu může ležet na chladném a tmavém místě směle celý rok a ještě déle.

Tipy a rady: Barva i konzistence pyré závisí na druhu použitých rajčat. Některá jsou intenzivněji červená, jiná jsou světlejší. Můžete zvolit vodnatější nebo dužnatější rajčata. Rajčatové pyré můžete připravit z jakéhokoli z nich. A pokud se vám rajčatový protlak zdá příliš řídký, nezoufejte a použijte ho na rajčatovou polévku nebo i na pití. Hustý protlak použijte na omáčky (špagety, masové kuličky, pizzu...). Můžete experimentovat s různými odrůdami rajčat. Do pyré se pak vyplatí přidávat pokaždé jiné bylinky.

zdroj: Archiv