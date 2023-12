Datum spotřeby u parfémů: Jak dlouho vydrží a jak je správně skladovat

Vzhledem k tomu, že parfémy mnohdy nejsou zrovna levné, přirozeně přichází otázka, jak dlouho vám vydrží. Mnoho z nás má doma více vůní pro různé příležitosti. Je proto dobré vědět, jak je správně uchovávat, aby vám co nejdéle vydržely.

Datum spotřeby parfému

Na lahvičce parfému se zpravidla nesetkáme s datem spotřeby. Otázkou tedy je, jak dlouho vlastně parfémy vydrží. Většina vůní si drží svou kvalitu zhruba po dobu 3-5 let. Ale u některých modelů to může být pouhý rok či třeba deset let. Obecně platí, že těžší a bohatší vůně mají delší trvanlivost než lehké vůně. Ubíhá tato doba i během toho, kdy je lahvička neotevřená?

Exspirace neotevřeného parfému

Nelze říci, že by u zavřeného parfému bylo datum spotřeby posunuto na neurčito. Nicméně lze tak prodloužit jeho trvanlivost. Po otevření lahvičky a použití vůně se totiž dovnitř dostane vzduch, který způsobuje oxidaci. Vůně se pak mění. Ovšem kromě oxidace má na životnost vůně vliv také světlo a teplo. Proto je důležité uchovávat svůj produkt na chladném a tmavém místě, nejlépe ve skříni či komoře s regulovanou teplotou.

Triky pro prodloužení životnosti

Jak již bylo zmíněno, nejdůležitější je skladovat parfém na chladném a tmavém místě. Kromě toho by měl být mimo vlhké prostředí. S otevřením lahvičky čekejte do chvíle, než chcete vůni opravdu používat. Uchovávejte ji v původním flakonu – při přemístění do jiné nádobky je totiž výraznější oxidace.

Jak poznat prošlý parfém

Pokud si chcete být jistí, že žádný z vašich parfémů není prošlý, nabízí se pár parametrů, na které se můžete zaměřit. Proces oxidace ovlivňuje chemické složení vůně, pravděpodobně si proto všimnete změny již při prvním přičichnutí. Vůně může zeslábnout či získat nepříjemné kovové tóny. Někdy může dokonce dojít i ke změně barvy.

Používání prošlého parfému

Doba použitelnosti parfému je různá, někdy může být těžké udržet si přehled, pokud máte vůní více. Postupem času dochází ke změně chemického složení parfému, to může vést ke změně vůně a zhoršení kvality. Prošlý parfém může mít nepříjemnou vůni, ale v horším případě může způsobit i podráždění kůže či alergické reakce. Proto byste neměli používat staré vůně – raději je nahraďte novými produkty. K dispozici jsou flakóny různých velikostí, můžete si tedy pořídit menší balení či omezit celkový počet parfémů, abyste je stihli využít naplno.

Parfémy jsou neodmyslitelnou součástí našich životů. Nabízí příjemnou vůni, ale také jedinečné vzpomínky, dokonce nám mohou zvyšovat sebevědomí. Svět vůní je opravdu rozmanitý a nabídka pestrá. Vždy je důležité myslet na správné skladování, abyste zbytečně nezkrátili životnost své oblíbené vůně.