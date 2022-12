Dámské polobotky aneb když se nemůžete rozhodnout

Zatím ještě nepřišla tuhá zima, ale otevřeným letním sandálům již odzvonilo. Tak jaké boty na sebe? Časté ranní dilema u zrcadla, které zná téměř každá žena předtím, než se vydá do práce nebo kamkoliv jinam. Faktem je, že každým rokem teplých dní přibývá, a tak se i prodlužuje sezóna lehkých bot.

Zainvestovat do kvalitních polobotek se vyplatí, protože je vynosíte nejen na podzim, ale i na jaře. A dost možná i po celý rok. Pokud vyrážíte do společnosti, práce, divadla, nebo se chcete cítit elegantně, jistě přijdou vhod oblíbené lakované, ale i klasické polobotky. Hodí se skvěle třeba k džínám, šatům nebo sukni. Zkrátka se nemusíte bát, že by je nebylo s čím kombinovat.

Vsadíte na barevnost či jednoduchost?

Jste zastánkyně univerzální černé barvy, která se hodí ke všemu, nebo si naopak ráda hrajete s barvami? Barevné boty umí rozzářit podzimní šeď, ale pro vyznavače minimalismu budou černé polobotky dobrým a snadno kombinovatelným výběrem. Nemusíte tak mít strach, že by se vám nepodařilo sladit barvy s oblečením.

A pokud fandíte sportovní eleganci, tak se skvěle hodí i ke kabátu.

O pár centimetrů výše

Trávíte hodně času v práci a nechcete mít po celém dni unavené nohy z podpatků? Pokud odpověď zní ano, tyto boty budou správným parťákem nejen pro vaše dlouhé dny. Pokud jdete na schůzku a toužíte po pár centimetrech navíc, vězte, že i to jde stylově. Polobotky na klínku či polobotky na platformě přidají na výšce i sebevědomí bez újmy na zdraví či pohodlí. A to za to stojí.

Pohodlí na každém kroku

Polobotky Rieker naleznete na Rieker-eshop.cz v mnoha barevně i stylově odlišných variantách. Proto si ty pravé najdou jak muži, tak i ženy všech věkových kategorií.

zdroj: Tisková zpráva

Příznivci procházek spíše sáhnou po sportovnější verzi polobotek. Díky technologii, která zajišťuje tlumení nárazů při chůzi a přizpůsobení boty každé noze, vás po dlouhém dni na nohách nebudou bolet ani klouby a páteř, ale také se vaše procházky stanou ještě příjemnější záležitostí.