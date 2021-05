Činohra Národního divadla zase hraje!

Konečně nastalo rozvolnění a Národní divadlo od příštího měsíce začíná hrát. A Činohra se činí: první představení uvádí hned prvního června. Nepromeškejte příležitost se poprvé od září pobavit v divadle s našimi největšími hity!

Zahájení je příkladné – Audience u královny s Ivou Janžurovou v roli jejího Veličenstva Alžběty II.! Královna Spojeného království a dalších dominií britské koruny přijímá jeden den v týdnu své premiéry ke konzultacím. A právě ty jsou námětem hry, která je svým způsobem pohádkou o monarchii v moderním světě. Divadlem o každodenní politice a politicích obecně, byť jsou v této hře přítomni prakticky všichni konkrétní premiéři od Winstona Churchilla, přes Margaret Thatcherovou po Davida Camerona. Podívejte se na tíži politiky z jiného úhlu – z úhlu, který neznáme a poznat nemůže, z úhlu královských očí. Dále hrají František Němec, Taťjana Medvecká, David Matásek, Igor Orozovič, Vladislav Beneš, hosté Jan Hartl, Igor Bareš a další. Prozatím uvádíme 1., 11. a 12. června ve Stavovském divadle.

zdroj: Tisková zpráva

Druhým činoherním hitem, s nímž se můžete setkat hned v červnu, je Kytice podle veršů Karla Jaromíra Erbena. Pro jevištní zpracování se režijní duo SKUTR rozhodlo z množství vášnivých a smyslných příběhů plných nadpřirozena a děsuplných přízraků vybrat jedenáct a spojit je k sobě na jednu ves a k jednomu kostelu. Verše Svatebních košil, Vodníka, Polednice, Zlatého kolovratu či Záhořova lože v podání největších hvězd Činohry ND! Nenechte si ujít Františka Němce, Ivu Janžurovou, Janu Preissovou, Taťjanu Medveckou, Janu Bouškovou, Annu Fialovou, Pavlu Beretovou, Igora Orozoviče a další a další při tom, když se snaží „zvědět budoucnost“, když provokují nadpřirozeno či se rouhají… Uvádíme 3., 15. a 18. června v Národním divadle.

Jak by mohla u restartu chybět nejslavnější česká hra vůbec – a tak se můžete těšit i na Maryšu! Pravda, patrně nebude mnoho diváků, kteří by netušili, jak příběh dívky provdané proti její vůli a dohnané k zoufalému činu dopadne. Takže si můžete být jisti, že také v naší inscenaci Maryša otráví Vávru jedem nasypaným do kávy. Jenže jaká Maryša? A jakého Vávru? A co vlastně dnes s příběhem o dívce, která byla donucena k sňatku? Vždyť žijeme jinak než v roce 1894, kdy měla Maryša premiéru. Přesto v jejím osudu nacházíme paralely k dnešku. Kolikrát jsme někoho k něčemu nutili v přesvědčení, že pro něj chceme „to nejlepší“? Kolikrát jsme se podvolili nesmyslnému nařízení jen proto, „aby se neřeklo“? Možná je příběh o Maryši víc než co jiného bojem o osobní svobodu. Jako o život hrají Pavla Beretová, Vladimír Javorský, Taťjana Medvecká, David Prachař, Martina Preissová, Matyáš Řezníček a další. Uvádíme 14. a 20. června v Národním divadle.

Činohra také nadále rozvíjí svou značku nejen pro časy pandemie Divadlo mimo divadlo a chystá pod její hlavičkou novinky. Hned 20. května tak ve světové premiéře uvedeme performativní procházku Linka: Makropulos. Projděte se centrem Prahy tak, jak jste ho nejspíš nikdy neviděli; stačí k tomu mít jen dobře nabitý telefon! Jak to funguje? Napíšete nám své telefonní číslo, ve smluvený den a smluvenou hodinu půjdete na určité místo, tam vám někdo zavolá, vy vyrazíte na cestu a máte před sebou asi sedmdesát minut času stráveného s touto neznámou osobou na telefonu. Bude si vám povídat nejen o svém, ale i o vašem životě. Je jí totiž neuvěřitelných tři sta let, zažila kdeco, avšak začíná být ze svého věku poněkud unavená… Prožijte příběh nesmrtelné Emílie Marty s některou z našich hereckých hvězd! Může to být Jindřiška Dudziaková, Anna Fialová, Veronika Lazorčáková, Lucie Polišenská, Pavlína Štorková nebo jako host Kateřina Císařová.

Těšíme se na viděnou v hledištích Národního a Stavovského divadla nebo na slyšenou v ulicích Prahy!