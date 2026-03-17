Červená bomba na Českém lvu: Havlová v šatech, které nešlo přehlédnout. Aňa Geislerová vsadila na styl, který teď dobývá svět

Rudá jako magnet: Havlová přitáhla všechny pohledy
Slavnostní večer předávání cen Český lev tradičně přitahuje nejen filmové fanoušky, ale i milovníky módy. Letos však jedno jméno na červeném koberci vyčnívalo nad ostatní – Dagmar Havlová. Bývalá první dáma dorazila v nepřehlédnutelných rudých šatech košilového střihu s objemnou sukní, které okamžitě upoutaly pozornost fotografů i módních kritiků.
Výrazný model doplnila jen minimálními šperky – například diamantovým prstenem – a elegantním vyčesaným drdolem. Právě střídmá stylizace podle módních komentátorů pomohla vyniknout samotným šatům, které působily dramaticky a sebevědomě.
Podle módních komentářů patřila Havlová mezi nejfotografovanější osobnosti večera. Rudá barva totiž na červených kobercích stále funguje jako magnet pro objektivy. Statistika agentury Getty Images ukazuje, že výrazné červené šaty patří mezi tři nejčastěji sdílené módní momenty z filmových galavečerů na sociálních sítích.
Geislerová a ultramoderní střih
Zatímco Havlová vsadila na výraznou barvu, herečka Aňa Geislerová šla cestou elegantního minimalismu. Na galavečer dorazila v černo-bílé róbě z ateliéru Anamé, která kombinovala přiléhavé sametové šaty s dlouhou světlou pelerínou splývající z ramen.
Výsledkem byl dramatický, ale zároveň velmi sofistikovaný look inspirovaný starým Hollywoodem. Dlouhé rukavice a čisté linie šatů zvýraznily její siluetu a podle mnoha módních kritiků patřila Geislerová k nejlépe oblečeným ženám večera.
Popularita herečky se ostatně odráží i ve veřejných anketách. V jedné z online módních anket získala Geislerová nejvíce hlasů fanoušků, zatímco Havlová skončila mezi prvními třemi. Hlasovalo přitom téměř tři tisíce lidí, což ukazuje, jak silně české publikum podobné módní momenty sleduje.
Český lev není jen o filmech
Předávání cen Český lev patří mezi největší kulturní události v Česku. Každoročně ho sledují statisíce diváků a červený koberec je často stejně diskutovaný jako samotné filmové výsledky.
Letos se navíc ukázalo, že české herečky berou módu stále vážněji. Na červeném koberci se objevily odvážné střihy, luxusní šperky i modely od domácích návrhářů, což podle odborníků zvyšuje prestiž celé události.
Jedno je ale jisté – zatímco filmové ceny si diváci zapamatují jen někteří, výrazné šaty na červeném koberci dokážou vyvolat debaty ještě dlouho po skončení večera. A právě letos se o ně postaraly dvě ženy: Dagmar Havlová a Aňa Geislerová.