TRADIČNÍ a CHUTNÉ karbanátky z vepřového masa, jako od babičky!

Podívejte se, jak z mleté vepřové plece připravit pravé karbanátky. Objevte osvědčený, starý a tradiční recept na mleté maso, který připravovaly naše babičky a maminky. Najdete v něm spoustu cenných rad!

Klasické mleté maso.

Spousta nápadů na servírování.

Pár dostupných přísad, spousta náhrad a tipů.

Ingredience:

500 g vepřové plece

polovina starší nebo čerstvé kaiserky světlé

1 střední nebo malé vejce

1 střední cibule - 180 g

1 stroužek česneku

2 lžíce strouhanky

1 plochá lžička majoránky

1 plochá lžička soli

půl ploché lžičky pepře

3 lžíce husího sádla

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv

Postup:

1. Na osm karbanátků potřebujete asi 500 gramů vepřového masa. Podle mého názoru je na mleté maso nejlepší vepřová plec. Koupila jsem poměrně tučnou plec, protože takovou mám ráda, ale v obchodě si můžete vybrat i mnohem libovější kus masa. Na karbanátky se hodí také směs vepřové plece a libové šunky nebo kýty, což vřele doporučuji.

2. Maso umelte na mlýnku na maso na střední hrubost. Pokud mlýnek nemáte, doporučuji koupit maso u řezníka s možností namletí masa na místě v prodejně.

zdroj: Archiv

3. Středně velkou cibuli nakrájejte nadrobno. Rozpalte malou pánev s trochou tuku (doporučuji vepřové sádlo nebo husí sádlo). Cibuli smažte na trochu vyšším než nízkém výkonu vařiče 10-15 minut, dokud pěkně nezhnědne.

Tipy a rady: V mém receptu nejsou žádné houby, ale vím, že je to velmi oblíbená přísada do mletého masa. Pokud tedy chcete přidat i houby, nakrájejte 3-4 kousky nadrobno a vložte je do pánve k cibuli, ale až poté, co se cibule pět minut smaží. Zvyšte výkon pánve na střední výkon a dvě minuty obsah pánve nemíchejte, aby houby neuvolňovaly vodu. Celé to smažte celkem až 20 minut (po celou dobu bez pokličky).

zdroj: Archiv

4. Půlku čerstvé nebo starší kaiserky světlé (může být i jiná malá světlá houska) namočte na několik minut do vody, mléka nebo jiného vývaru. Houska by měla dobře nasáknout. Vnitřek nesmí zůstat suchý. Poté ji opatrně, ale důkladně vymačkejte od přebytečné tekutiny. Několikrát ji zmáčkněte v dlaních a přitlačte na housku tak, aby co nejvíce tekutiny uniklo skrz prsty.

5. Do mísy s mletým masem přidejte polovinu namočené a tekutiny zbavené kaiserky. Rozklepněte jedno malé až středně velké vejce. Přidejte všechnu vychladlou cibuli z pánve. Přidejte malý stroužek česneku prolisovaný lisem. Přisypte také rovnou lžíci majoránky, rovnou lžičku soli a půl rovné lžičky pepře.

Tipy a rady: Místo vejce můžete do směsi přidat lžičku bramborového škrobu a jednu malou bramboru (uvařenou a propasírovanou). Pokud nemáte rádi majoránku, můžete ji vynechat nebo dát lžičku oregana. Můžete také případně vynechat česnek.

zdroj: Archiv

6. Začněte hníst masovou směs na karbanátky. Já směs míchám rukama, protože je to nejpohodlnější způsob a mohu vidět a cítit, zda je směs důkladně promíchaná. Tímto způsobem míchám masovou směs nejméně pět minut, dokud není dokonale jednotná. Zkontroluji, zda se mi z ní podaří vytvarovat karbanátek, který drží tvar a "nerozpadá se", a teprve potom se rozhodnu, zda přidám strouhanku. Obvykle do směsi přidávám maximálně dvě lžíce kvalitní strouhanky. Je velmi důležité nepřidávat do směsi příliš mnoho strouhanky.

7. Jakmile jsem s konzistencí směsi spokojená, vyzkouším, jak chutná. Vím, že mnoho lidí se bojí jíst syrové maso, takže netrvám na zkoušení, zda je chuť správná. Směs většinou již nijak nedochucuji. S uvedenými poměry ingrediencí jsem se stupněm ochucení mleté směsi spokojená.

zdroj: Archiv

8. Z mleté směsi vytvarujte karbanátky. Jeden karbanátek vážil asi 90-95 gramů. Směs jsem proto rozdělila na osm karbanátků. Každý karbanátek jsem v ruce vytvarovala do dokonalé kuličky, kterou jsem pak mírně prodloužila a zploštila. Pokud máte na karbanátku kousky cibule a obáváte se, že vám při smažení odpadnou, jemně je prstem zatlačte do směsi a karbanátek znovu vytvarujte.

9. Každý karbanátek jsem lehce obalila ve strouhance. Jak vidíte na fotografii níže, karbanátky jsou dokonale hladké. To je výsledek dlouhého hnětení a správné konzistence směsi. Na obalení všech karbanátků jsem nepoužila více než dvě polévkové lžíce strouhanky.

Tipy a rady: Používejte pouze kvalitní strouhanku. Doporučuji si ji namlít sám nebo koupit v dobrých pekárnách. Nekvalitní strouhanka vypadá jako jemná krupice a na pánvi se rychle připaluje.

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv

10. Připravte si střední nebo velkou pánev se silným dnem. Začněte ji zahřívat. Přidejte 2-3 lžíce sádla (v mém případě husího, ale může to být i dobré vepřové sádlo nebo v krajním případě fritovací olej). Před vložením karbanátků na pánev ještě každý kousek jemně rozplácněte v dlani, protože karbanátky se při smažení zmenšují.

11. Karbanátky smažte přiměřeně, několik minut z každé strany. Když jsou zespodu opečené, obraťte je. Pokud jsou příliš rychle hnědé, snižte teplotu. Pokud jsou i po několika minutách bledé, zvyšte výkon. Doba smažení závisí na pánvi, výkonu vařiče a tloušťce karbanátků. Tímto způsobem usmažte všechny karbanátky.

Tipy a rady: Pokud nevíte, zda už můžete mleté maso vyndat z pánve, doporučuji dát jeden karbanátek na talíř a rozříznout ho napůl. Pokud má směs uprostřed stejnoměrnou, mírně šedou barvu, jsou karbanátky již propečené a není třeba je v pánvi déle držet. V ideálním případě budou usmažené, ale nepřepečené karbanátky šťavnaté.

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv

Tipy a rady: Karbanátky jsou dobré s bramborovou kaší, bramborovými noky nebo slezskými nudlemi. Někdy také podávám karbanátky s pohankou nebo s chlebem. Karbanátky se hodí k zakysané smetaně, horké červené řepě nebo různým zelným salátům. Výborná je také horká mrkev.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv