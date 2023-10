TENTO LAHODNÝ DEZERT JSTE JEŠTĚ NEJEDLI! Newyorský cheesecake!

Určitě se podívejte, jak chutná newyorský cheesecake. Téměř každý má svou oblíbenou chuť a osvědčený recept na tento nadpozemský pečený cheesecake. Je jemný, krémový a rozplývá se v ústech. Něco vynikajícího!

Cheesecake bez mouky a škrobu.

Skvělý cheesecake pro každou příležitost.

Osvědčený a jednoduchý recept.

Ingredience:

Suroviny na sušenkový základ:

150 g obilných sušenek

50 g másla - 1/4 kostky

Suroviny na tvarohovou náplň:

1 kg tučného tvarohu nebo sýru typu Philadelphia

200 g 18 % zakysané smetany - 3/4 kelímku (lze vynechat)

4 středně velká vejce

5 žloutků

3/4 hrnku moučkového cukru - přibližně 150 g

semínka z jednoho vanilkového lusku

šťáva z malého citronu

Suroviny na krémovou polevu:

200 g 18 % zakysané smetany - 3/4 kelímku

50 g moučkového cukru - 2 vrchovaté lžíce

Tipy a rady: Předtím vyjměte vejce, tvaroh a smetanu z lednice. Doba chlazení cheesecaku po upečení - minimálně 3 hodiny. K pečení cheesecaku jsem použila dortovou formu o průměru 24 cm. Kromě dortové formy budete potřebovat také pečicí papír na vyložení dna dortové formy; hliníkovou fólii, která chrání dortovou formu před případným vytékáním cheesecakové směsi; široký a nízký plech/nádobu na dno trouby s vroucí vodou (na pečení cheesecaku).

zdroj: Archiv

Postup:

1. Přípravu cheesecaku začněte přípravou sušenkového základu. Sušenky vložte do mísy kuchyňského robotu. Rozmixujte je na písek. Pokud máte malý prostor a málo výkonné zařízení, doporučuji rozemlít několik sušenek najednou v mlýnku a rozemleté sušenky přenést do mísy. Pokud mlýnek nemáte, můžete sušenky vložit do misky a rozdrtit je dřevěným tloučkem s kulatým hrotem nebo je vložit do provázkového sáčku a rozdrtit válečkem. K rozdrceným sušenkám přidejte 1/4 kostky nebo 50 gramů rozpuštěného a vychladlého másla. Celou směs velmi důkladně promíchejte.

Tipy a rady: Na Newyorský cheesecake doporučuji použít kvalitní cereální sušenky. Za mě jsou senzační, zdaleka nejlepší co do chuti i struktury. Dobře budou fungovat také ovesné sušenky.

2. Připravte si dortovou formu o průměru 24 cm. Pokud máte kovovou dortovou formu, vyložte její dno pečicím papírem a upevněte okraj. Pokud máte dortovou formu s keramickým dnem, nemusíte používat pečicí papír, protože dno bude sloužit jako servírovací talíř pro cheesecake. Přeneste dortovou směs do formy a poklepejte ji, aby se povrch vyrovnal. Můžete k tomu použít dortovou stěrku nebo polévkovou lžíci. Formu dejte do chladničky nebo ji nechte stát na plotně, zatímco budete připravovat tvarohovou směs.

3. Do mísy dejte smetanový sýr Philadelphia nebo kvalitní plnotučný mletý tvaroh. Z nejkvalitnějšího mletého tvarohu můžete připravit newyorský cheesecake. Může to být třikrát mletý plnotučný tvaroh nebo kvalitní tvaroh z kbelíku. Při rozhodování o výběru kbelíkového tvarohu berte v úvahu konzistenci a chuť tvarohu. Syrovátka by neměla být řídká a kyselá.

4. Přidejte 200 g 18 % zakysané smetany (někdy smetanu vynechávám a nepřidávám vůbec nebo jí dávám o polovinu méně). Přisypeme 3/4 hrnku moučkového cukru. Pokud máte rádi velmi sladké cheesecaky, můžete dát cukru více.

5. Do mísy rozklepněte čtyři středně velká vejce a přidejte pět žloutků. Nakonec přilijte také šťávu vymačkanou z jednoho citronu a semínka odstraněná z jednoho vanilkového lusku. Můžete použít také vanilkovou pastu nebo esenci.

6. Vše míchejte mixérem při nízkých otáčkách, dokud směs nebude jednotná. Dortovou formu zabalte ode dna a do poloviny stěn do alobalu. Opatrně nalijte tvarohovou směs do formy. Tvarohová směs může být poměrně řídká.

7. Cheesecake je nyní připraven k pečení. Newyorský cheesecake se obvykle peče ve vodní lázni. Já však tento cheesecake peču v "troubě se saunou". Troubu předehřeji na 180 stupňů s možností pečení horní/dolní ohřev. Na dno trouby položím velký a široký plech, případně jeden ze šuplíků, které se obvykle k troubě kupují. Plech naplním velmi horkou vodou. Můžete jí tam nalít hodně, protože při tomto povrchu se voda rychleji odpaří. Formu s cheesecakem umístěte na prostřední polici v troubě.

8. Ne každý ví, že když dáte do předehřáté trouby hodně vody, teplota v ní klesne nejméně o 20 stupňů, a i když nastavíte teplotu na 180 stupňů a trouba ukazuje, že této teploty dosáhla, ve skutečnosti bude o příjemných 20 stupňů nižší. Já používám vnitřní teploměr, který mi ukazuje správnou teplotu v troubě. Můžete ji nechat na této teplotě (skutečných 160 stupňů) a péct newyorský cheesecake hodinu a dvacet minut (80 minut). Cheesecake pak bude ještě měkčí a sametovější, při krájení bude dokonce rozplývající se. Já však teplotu zvýším o 20 stupňů a cheesecake peču tak, aby si zachoval lehkost a sametovou strukturu, ale aby byl pevnější a stabilnější při krájení.

9. Někdy musím do plechu umístěného na dně trouby přidat trochu vody. Dělám to zejména tehdy, když peču cheesecake při teplotě zvýšené o 20 stupňů. Pak je třeba pomalu otevřít dvířka a plynulým pohybem přidat vařící vodu a pak stejně pomalu dvířka zavřít. Pokud se na vnitřní straně dvířek trouby usazuje voda, tak je to přesně, jak to má být.

10. Po upečení vypněte troubu, ale nejméně 20 minut neotvírejte dvířka trouby. Nechte teplotu v troubě pomalu klesat. Po uplynutí této doby otevřete dvířka a po chvíli cheesecake vyjměte. Odložte ho stranou, aby zcela vychladl.

11. Newyorský cheesecake je nyní hotový a lze jej vychladit v lednici a podávat. Doporučuji však ještě připravit polevu ze smetany a moučkového cukru. 200 g 18 % zakysané smetany představuje asi 3/4 sklenice o objemu 250 ml. Toto množství smetany dejte do misky spolu se dvěma vrchovatými lžícemi moučkového cukru.

12. Smetanu velmi důkladně promíchejte s moučkovým cukrem nebo ji rozmixujte dohladka mixérem. Doporučuji mixovat i několik minut. Bude pak hustší a nadýchanější. Není to však nutné. Tento sladký krém rozetřete na vychladlý cheesecake.

13. Cheesecake vložte do trouby předehřáté na 180 stupňů - možnost pečení horní/dolní ohřev. Zvolte prostřední rošt v troubě. Tentokrát již nevkládejte plech s vroucí vodou. Cheesecake pečte 15-20 minut. Můžete jej ihned vyjmout z trouby. Vychladlý newyorský cheesecake vložte do lednice, aby se zcela zchladil.

Dobrou chuť!

