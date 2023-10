SUPER recept na ty NEJLEPŠÍ jahodové řezy s želé a smetanovým krémem!

Nejlepší recept na lahodné jahodové řezy, smetanovým krémem a jahodovým želé. Tyto krásné řezy jsou typické pro sezónu jahod. Piškot je velmi jemný a nadýchaný... Mňam!

Se smetanovou náplni.

Želé s jahodami.

Ingredience:

Suroviny na piškotový korpus:

4 středně velká vejce

1/4 hrnku jemného cukru - 70 g

3/4 hrnku pšeničné mouky na dorty - 120 g

lžička prášku do pečiva

4 lžíce rostlinného oleje

Suroviny na smetanovou náplň:

200 g 36% smetany - 200 ml

2 lžíce cukru

2 lžíce želatiny - ne čtvrtky

1/4 hrnku vroucí vody

Suroviny na jahodové želé:

2 jahodová želé

800 ml vroucí vody

500 g jahod

zdroj: Archiv

Postup:

1. Vejce vyjměte z lednice hodinu před přípravou piškotu. V malé misce smíchejte mouku a prášek do pečiva.

2. Oddělte žloutky od bílků. Bílky vložte do velké skleněné mísy a několik minut šlehejte do tuha. Ne příliš dlouho, aby se neporušily vzduchové bubliny. Již po 3 minutách můžete začít přidávat cukr. Za stálého šlehání přidávejte jednu lžíci cukru po druhé. Po každé lžíci bílky alespoň minutu míchejte. Nakonec přidejte žloutky a olej a pokračujte v míchání další minutu - stále při vysokých otáčkách.

3. Snižte rychlost mixéru na nízkou (nebo použijte stěrku). Přidejte směs mouky a prášku. Dobře promíchejte, ale ne příliš dlouho, jen dokud se ingredience nespojí.

4. Dortovou formu nebo plech vyložte pečicím papírem a upevněte okraj. Stěny formy nemažte tukem. Přeneste těsto do formy a uhlaďte povrch.

5. Piškot pečte až 25 minut v předehřáté troubě na 170 stupňů s horním i spodním ohřevem (dokud není špejle suchá). Piškot můžete z trouby vyjmout ihned po upečení.

6. Zatímco se korpus již peče, připravte si želatinu na smetanový krém. Rozpusťte želatinu ve 1/4 hrnku vroucí vody. Případně ji krátce zahřejte na mírném hořáku a míchejte, dokud se nerozpustí. Nezapomeňte však, že tekutina se nesmí vařit. Dobře vychlazenou smetanu vyšlehejte do tuha se 2 lžícemi cukru. Smetanu šlehejte, dokud se cukr zcela nerozpustí. Tenkým pramínkem vlijte vychladlou želatinu. Jemně promíchejte.

7. Před vyjmutím piškotu z formy počkejte 10 minut. Opatrně oddělte okraje korpusu od vnitřku formy plochým nožem. Poté můžete oddělit okraj. Otočte piškot na druhou stranu, aby vychladl. Tím se vyrovná a bude vypadat hezčí jako vrchní část dortu. Horní strana se pod tíhou korpusu vyrovná.

zdroj: Archiv

8. Obě želé vysypte do velké skleněné mísy. Zalijte je vroucí vodou - 800 ml a míchejte, dokud se želatina zcela nerozpustí. Odstavte a nechte vychladnout. Želé by mělo začít houstnout. Může mít dokonce konzistenci rosolu.

9. Vložte piškot zpět do formy a utěsněte boky (pokud je máte). Obraťte piškot naruby, tj. spodkem nahoru. To proto, aby se dno po upečení dokonale vyrovnalo. Dno korpusu se pod jeho vahou vyrovná. Navrch naneste krémovou směs a povrch uhlaďte. Formu vložte na 30 minut do chladničky.

10. Po uplynutí této doby položte na smetanový krém omyté, stopky zbavené a nakrájené jahody. Vše zalijte hustým želé. Řezy dejte do lednice, dokud želé zcela neztuhne. Mělo by ztuhnout nejdéle do 2 hodin.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv