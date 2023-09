SUPER a JEDNODUCHÉ: Tvarohový koláč s ovocem, na kterém si každý pochutná!

Tvarohový koláč je jedním z nejchutnějších koláčů, které můžete upéct nejen v létě. Dopřejte si super recept na nadýchaný a neuvěřitelně vláčný koláč s tvarohem a ovocem!

Podrobný popis výroby a fotografie jednotlivých kroků.

Lze použít i jiné drobné ovoce.

Dort vydrží dlouho čerstvý.

Ingredience:

2 hrnky pšeničné mouky na koláče/dorty - 320 g

4 středně velká nebo menší vejce - 200 g rozklepnutých

250 g mletého tvarohu - může být z kbelíku

120 g moučkového cukru nebo cukru krupice

100 g másla - polovina 200 g kostky

100 ml mléka nebo rostlinného nápoje bez cukru

2 vrchovaté lžičky prášku do pečiva

300 g ovoce - moje 150 g malin a 150 g borůvek

Tipy a rady: Mléko, tvaroh a vejce předem vyndejte z lednice, aby dosáhly pokojové teploty. Použijte formu na pečení o vnitřních rozměrech 35 x 11 cm nebo jiný plech o objemu přibližně 2 litry. Pečte na 180 stupňů, prostřední rošt s možností pečení horní/dolní ohřev. Pečte přibližně 40 minut. S horkým vzduchem je doba pečení podobná, přičemž teplota pečení by měla být přibližně 170 stupňů.

zdroj: Archiv

Postup:

1. Nyní můžete začít předehřívat troubu na 180 stupňů, střední police s možností pečení horní/dolní ohřev.

2. Do mísy mixéru rozklepněte čtyři vejce (v mém případě 200 gramů) a přisypte asi půl hrnku cukru. Já dávám 120 gramů moučkového cukru a koláč vyjde perfektní, ne příliš sladký. Pokud máte rádi hodně sladké koláče, můžete klidně dát až 3/4 hrnku cukru. Cukr s vejci šlehejte několik minut mixérem na vysoké otáčky. Cukr by se měl ve vejcích zcela rozpustit. Na konci šlehání by měla vzniknout lehká a nadýchaná směs.

3. V mikrovlnné troubě, v hrnci na minimálním výkonu vařiče nebo ve vodní lázni rozpusťte polovinu kostky pravého másla, tedy 100 gramů. Nechte ho zcela vychladnout. Můžete také přidat velmi měkké máslo, které jste vyndali z lednice několik hodin před plánovaným pečením.

4. Do mísy s nadýchanými vejci začněte přilévat máslo nebo případně olej ve stejném množství jako máslo (řepkový, rýžový nebo hroznový). Máslo nebo olej přilévejte tenkým proudem. Po celou dobu šlehejte na vysoké otáčky.

Tipy a rady: Spolu s cukrem můžete přidat také trochu semínek z vanilkového lusku nebo půl lžičky vanilkové pasty či esence. Pokud máte velká vejce, dejte tři vejce.

5. Snižte otáčky mixéru na minimum a přidejte 250 g tvarohu. Tvaroh by měl mít konzistenci kbelíkového tvarohu, ale ne řídkého. Můžete tedy použít tvaroh nakrájený na kostičky a sami si ho namlít nebo dát tvaroh z kyblíku. Přilijte ještě 100 ml mléka a po minutě vypněte mixér. Pokud je váš rozemletý tvaroh poměrně tuhý a sušší, přidejte ještě trochu mléka nebo přidejte také lžíci jogurtu (pokojové teploty).

6. Směs sypkých ingrediencí (mouku a prášek do pečiva) nasypte do mísy. Dva hrnky pšeničné mouky - nejlépe mouky na dorty nebo koláče, to je přibližně 320 gramů mouky. Celou směs pomalu, ale důkladně promíchejte silikonovou stěrkou nebo dřevěnou vařečkou.

7. Po dokončení přípravy přelijte tvarohové těsto do formy. Těsto by mělo mít konzistenci lehkého pudinku. Použila jsem dlouhou formu bez odnímatelných stěn, takže jsem ji pouze zevnitř vymazala trochou másla a vysypala strouhankou. V mém případě má forma rozměry 35 x 11 cm (vnitřní rozměry). Pokud používáte dortovou formu, můžete dno a boky vyložit pečicím papírem. Na koláč naskládejte 300 g omytého a osušeného ovoce. Já jsem použila 150 gramů malin a stejné množství borůvek.

Tipy a rady: Další ovoce, které můžete přidat: borůvky, malé jahody, rybíz, kousky meruněk nebo broskví, třešně. Můžete použít i mražené ovoce, které musíte nejprve rozmrazit, zbavit případné vody a osušit.

8. Dortovou formu s tvarohovým těstem vložte na prostřední polici do trouby vyhřáté na 180 °C. Nastavte možnost pečení horní/dolní ohřev. Koláč pečte přibližně 40 minut. Přibližně po 35 minutách zkontrolujte, zda je koláč upečený. Opatrně otevřete dvířka trouby a zapíchněte do koláče dřevěnou špejli. Pokud je špejle po vytažení suchá, znamená to, že tvarohový koláč je již upečený. Ten můj byl dokonale upečený už po 40 minutách.

9. Po upečení mírně odklopte dvířka trouby. Doporučuji zablokovat dvířka kuchyňskou chňapkou, aby vznikla jen malá škvírka. Po 5 minutách otevřete dvířka do poloviny a vyjměte koláč z trouby. Vyjměte ho z formy a dejte ho vychladnout na mřížku.

Tipy a rady: Po vychladnutí jsem tvarohový koláč s ovocem lehce posypala moučkovým cukrem a přidala čerstvé ovoce. Tvarohový koláč lze také polít domácí polevou. Vychladlý koláč volně zabalte do snídaňového papíru a uchovávejte v sáčku na potraviny na suchém a chladném místě. Vydrží čerstvý nejméně dva dny. Pokud plánujete koláč uchovávat déle, uložte ho do lednice pod kryt.

Dobrou chuť!

