Po vyzkoušení tohoto ÚŽASNÉHO receptu na DOMÁCÍ KRTKŮV DORT, už nebudete péct nic jiného!

Domácí krtčí kopeček je krásný a velmi chutný dort, který se peče pro zvláštní příležitosti a na Vánoce. Dopřejte si osvědčený recept na vláčný čokoládový dort s jemným krémem.

Podrobný popis krok za krokem s fotografiemi.

Smetanový krém bez želatiny.

Vláčný čokoládový dort.

Ingredience:

Suroviny na čokoládové těsto:

1,5 hrnku dortové nebo univerzální mouky - 240 g

přibližně 3/4 hrnku cukru - 160 g

přibližně 3/4 hrnku oleje - 160 g

0,5 hrnku vody - 125 ml

3 lžíce tmavého kakaa

5 velkých nebo 6 malých vajec

přibližně 0,5 hrnku cukru - 130 g

1 lžička prášku do pečiva

1 lžička jedlé sody

Suroviny na smetanový krém s čokoládou:

750 ml 36 % krémové smetany - asi 2,5 hrnku

50 g moučkového cukru - asi 3 polévkové lžíce

50-60 g hořké nebo dezertní čokolády

Další suroviny:

4 středně velké banány - nebo více

2 lžíce citronové šťávy

Tipy a rady: Krémovou smetanu uchovávejte v chladničce. Ostatní ingredience z lednice vyndejte dříve, aby měly pokojovou teplotu. Forma na koláč, kterou jsem použila má průměr 26 cm a je s odnímatelnými stěnami. Dobře poslouží i větší dortová forma o průměru 28 cm. Možnost pečení zvolte horní/dolní ohřev a zvolte prostřední polici v troubě, teplotu nastavte na 175 stupňů. Doba pečení je asi 60 minut.

Postup:

1. Do hrnce nalijte asi 3/4 hrnku oleje (160 g jemného oleje) a půl hrnku vody z vodovodu. Přisypeme tři (ne vrchovaté) lžíce kakaa a asi 3/4 hrnku cukru, např. jemného rafinovaného cukru (160 gramů cukru). Celou směs několik minut zahřívejte na středním stupni za stálého míchání. Přísady mohou přijít do varu. Cukr by se měl rozpustit. Jakmile se vaří, odstavte hrnec, aby zcela vychladl.

2. Teprve když je čokoládová tekutina zcela vychladlá, můžete začít šlehat vejce s cukrem do nadýchané pěny. Do větší skleněné nebo kovové nádoby nasypte asi půl hrnku jemného cukru. Bude to 130 gramů cukru. Rozklepněte do něj 5 velkých nebo 6 malých vajec. Cukr s vejci šlehejte mixérem na vysoké otáčky, dokud se cukr ve vejcích zcela nerozpustí. Ke konci šlehání byste měli mít lehkou a nadýchanou směs. Šlehání může trvat až 10 minut.

3. Celý obsah hrnce s čokoládovou směsi vlijte do vaječné směsi a obě směsi opatrně promíchejte.

4. Nakonec přisypeme 1,5 hrnku pšeničné koláčové nebo univerzální mouky (240 gramů mouky) prosáté s lžičkou prášku do pečiva a lžičkou jedlé sody. Těsto jemně promíchejte stěrkou, dokud se všechny ingredience nespojí. Dortovou formu o průměru 26 cm vyložte pečicím papírem (vyložte také boky zvýšenými proužky pečicího papíru). Nalijte do ní těsto.

5. Dortovou formu vložte do dobře vyhřáté trouby. S možnosti pečení - horní/dolní ohřev, prostřední police v troubě, teplota - 175 stupňů, doba pečení - asi 60 minut. Asi po 55 minutách zkontrolujte, zda je dort upečený. Opatrně otevřete dvířka trouby a do středu dortu zapíchněte dřevěnou špejli. Pokud je špejle po vyjmutí suchá, je dort hotový. Pro jistotu ho nepečte déle, abyste dort zbytečně nevysušili.

6. Po vychladnutí odřízněte celou horní část dortu. Položte dortovou desku asi 3 cm vysokou a vykrojený dort odložte na později (na vrstvu krémové hmoty dáte rozdrcený dort). Opatrně odstraňte (např. malou lžičkou nebo krátkým nožem) trochu těsta do hloubky asi 1 cm. Nechte však volný okraj/rádýlko široké asi 2 cm. Do vzniklého důlku vložte několik oloupaných banánů potřených citronovou šťávou. V případě potřeby banány ořízněte tak, aby vyplnily co nejvíce prostoru ve vymezeném důlku.

7. Velmi silně vychlazenou krémovou smetanu (před šleháním ji můžete dát na dalších 20 minut do mrazáku) vložte do vysoké misky. Bude to 750 ml 36% smetany. Ihned přidejte také asi 50 g moučkového cukru. Smetanu nejprve šlehejte při nižších otáčkách, aby nestříkala po celé kuchyni. Když začne mírně houstnout, zvyšte rychlost na maximum. Šlehejte, dokud krém nezačne být tuhý. To může trvat minutu, o něco déle nebo i méně. Dávejte pozor, abyste ji nešlehali příliš dlouho, protože smetana se začne srážet a rozvrstvovat na podmáslí a máslo. Jak rychle získáte dokonale našlehanou a tuhou smetanu, závisí na tučnosti smetany, na tom, jak je studená, a na výkonu mixéru.

8. Do hutné ušlehané smetany přidejte asi 50-60 g nastrouhané dezertní nebo hořké čokolády (může být i mléčná). Já jsem zvolila jemná oka struhadla, ale můžete použít i ta větší. Stěrkou jemně vmíchejte nastrouhanou čokoládu do smetany.

Tipy a rady: Při použití 36 % smetany není třeba přidávat ani želatinu, ani fixační smetanu. Pokud se však rozhodnete použít 30 % smetanu, musíte k uvedenému množství smetany přidat 3 sáčky smetany fixu nebo 30 g glukózového prášku + do 5 g bramborového škrobu.

9. Na banány v dortu natřete krém s nastrouhanou čokoládou. Snažte se nejprve vyplnit všechny prostory mezi banány a těstem, pak začněte tvořit kopeček. Krémem vytvořte půlkruh. Vyrovnejte ho stěrkou.

10. Předtím odložené těsto (z odříznuté horní části) rozdrobte v rukou a začněte jím obkládat půlkruh krému. Jemně " poklepávejte" na rozdrobené těsto. Přikryjte jím celou vnější stranu krtčího kopečku tak, aby nebyl vidět krém. Pokud vám nějaký rozdrobený dort zbyl, doporučuji ho prostě sníst. Je vynikající.

11. Hotový krtčí kopeček dejte do lednice minimálně na tři hodiny nebo i přes noc a teprve potom podávejte. Krtkův dort skladujte v chladničce pod krytem. Vyjměte ho až před podáváním. Svoji čerstvost a báječnou chuť si směle udrží po dobu 3-4 dnů.

Tipy a rady: Někdy nahrazuji banány borůvkami nebo broskvemi z konzervy. Když je sezóna, přidávám lesní borůvky, jahody nebo maliny.

Dobrou chuť!

