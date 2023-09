NEODOLATELNÝ ŠVESTKOVÝ KOLÁČ: Nejlepší švestkový koláč pod sluncem!

Úžasně lahodný, jemný švestkový koláč plný šťavnatých švestek. Tento jednoduchý koláč je opravdu úžasný! Je to ideální koláč pro začátečníky. Rychlý a snadný a lidmi velmi oblíbený! Vždycky se povede a chutná báječně.

Jen několik málo ingrediencí.

Rychlá a snadná výroba.

Toto je lidmi oblíbený švestkový koláč.

Ingredience:

2 hrnky pšeničné mouky (např. typ 550) - přibližně 300 - 320 g

200 g kostky másla

2 lžičky prášku do pečiva

1 středně velké vejce

1/3 hrnku cukru

1000 g sušených švestek - odvážíme před vypeckováním

Dále budete potřebovat:

trochu mouky na posypání a moučkový cukr na posypání těsta po vytažení z trouby

vál a váleček (volitelně)

papír na pečení

dortová forma: 20/30 cm

zdroj: Archiv

Postup:

1. Do velké mísy dejte mouku smíchanou s práškem a cukrem. Přidejte vejce a máslo nakrájené na kousky. Vše uhněťte v hladké těsto. Já nejraději hnětu těsto rukama. Vytvarujte z něj kouli, mírně ji zploštěte a zabalte do potravinářské fólie nebo vložte do sáčku. Vložte na 30 minut do lednice.

2. Zatímco těsto chladne v lednici, švestky omyjte. Můžete použít jakoukoli odrůdu - důležité je, aby se švestky dobře oddělily od pecky. Švestky zbavte pecek a půlky nakrájejte na 6 menších kousků.

3. Po 30 minutách těsto vyjměte z lednice. Rozdělte ho na dvě části. Jednu část rozválejte na čtverec o něco větší než plech (nejlépe na pomoučené pracovní ploše nebo na prkénku). Případně těsto vůbec nerozvalujte, ale kousek po kousku jím vyložte dno formy. (Pro usnadnění můžete vnitřek formy vymazat máslem a poté vyložit pečicím papírem. Papír se na máslo přilepí a lépe se tvaruje). Pečicí papír jsem nepoužila (na boky formy).

4. Na těsto položte kousky švestek. Povrch zarovnejte.

zdroj: Archiv

5. Zbytek těsta přetáhněte přes švestky. Kousek po kousku odtrhněte, mírně zploštěte a položte kousky těsta vedle sebe. Nakonec vše lehce připlácněte.

6. Koláč vložte do trouby předehřáté na 180 stupňů horní/spodní ohřev nebo na 170 stupňů pravý horký vzduch. Pečte ho 50 minut. Koláč můžete z trouby vyjmout ihned po upečení. Ještě horký koláč není stabilní a hůře se krájí. Po vychladnutí v lednici se dokonale krájí a švestky a vzniklá šťáva se s koláčem dobře spojí.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv

zdroj: Archiv