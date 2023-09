NEJOSVĚDČENĚJŠÍ a NEJLEPŠÍ recept na mramorovou bábovku, tak neváhej to vyzkoušet

Mramorová bábovka je neuvěřitelně chutný a nadýchaný moučník. Recept je neuvěřitelně jednoduchý a bábovka nejenže vydrží dlouho čerstvá. Je také krásná a všestranně použitelná.

Pečené na oleji.

Dvoubarevná bábovka.

Velmi jednoduchá příprava.

Ingredience:

1 hrnek pšeničné mouky na dorty/koláče - 160 g

půl hrnku bramborového škrobu (mouky) - do 110 g

150 g řepkového oleje - něco málo přes půl hrnku

130 g jemného cukru - asi půl hrnku

4 velká vejce nebo 5 malých vajec

1,5 lžíce kakaa - 15 g

1 lžička prášku do pečiva

3 lžíce mléka nebo vody

Tipy a rady: Pokud vejce uchováváte v chladničce, vyndejte je brzy, aby se zahřála na pokojovou teplotu. Do kakaové směsi můžete přidat hrst sušených brusinek nebo do světlé směsi vanilkovou pastu.

zdroj: Archiv

Postup:

1. Do jedné mísy dejte dohromady: hrnek pšeničné mouky na dorty/koláče, tj. 160 gramů mouky, půl hrnku bramborového škrobu (mouky), tj. až 110 gramů škrobu, a jednu lžičku prášku do pečiva. Mouky smíchejte s práškem. Doporučuji je dodatečně prosít do druhé mísy, aby se mouky s práškem ještě důkladněji promíchaly a sypké ingredience provzdušnily.

zdroj: Archiv

2. Do druhé mísy nasypte polovinu prosáté směsi mouky a prášku. Do jedné mísy nic nepřidávejte a do druhé mísy přidejte 1,5 polévkové lžíce nebo asi 15 gramů kakaa (syrového, mletého kakaa). Důkladně promíchejte moučnou směs s kakaem.

zdroj: Archiv

3. Takto již máte misku se sypkými přísadami pro světlou směs a misku se sypkými přísadami pro tmavou směs. Nyní je čas vyšlehat vejce s cukrem a olejem.

4. Do větší skleněné nebo kovové nádoby nasypte půl hrnku jemného cukru. To je asi 130 gramů cukru. Rozšlehejte čtyři velká vejce. Cukr s vejci šlehejte mixérem na vysoké otáčky, dokud se cukr ve vejcích zcela nerozpustí. Na konci šlehání byste měli mít lehkou a nadýchanou směs. Šlehání může trvat až 10 minut.

5. Po uplynutí této doby snižte rychlost na střední a po částech přilévejte řepkový olej. Celkem přilijte něco málo přes půl hrnku, tj. asi 150 g řepkového oleje. Přidání oleje by mělo trvat chvilku, tj. celkem ne více než 30 sekund.

zdroj: Archiv

6. Vypněte mixér. Do jiné mísy opatrně přelijte polovinu vaječné směsi s olejem. Do jedné mísy s částí nadýchané směsi nasypte brzy připravenou světlou mouku. Do světlé směsi můžete přidat trochu pasty nebo vanilkového aroma. Celou směs jemně promíchejte kuchyňskou metlou nebo stěrkou.

7. Kakaovou směs vsypte do druhé části sladké vaječné hmoty. Přilijte také tři lžíce vody nebo mléka pokojové teploty. V této fázi můžete také přidat malou hrst nasekaných sušených brusinek nebo čokolády. Vše jemně promíchejte dohromady pomocí kuchyňského šlehače nebo stěrky.

zdroj: Archiv

8. Připravte si formu na pečení. Já jsem použila formu na bábovku s komínem o průměru 23 cm a objemu 1500 ml. Dno a boky formy zevnitř vymažte trochou řepkového oleje a poté vysypte strouhankou. Případně můžete vnitřek formy vyložit pouze pečicím papírem (pokud používáte například dortovou formu).

9. Začněte nalévat těsto do formy. Střídejte světlé těsto s tmavým, dokud do formy nevlijete všechno těsto z obou misek. Těsto by mělo mít konzistenci pudinku.

zdroj: Archiv

10. Mramorovou bábovku pečte asi 40 minut v troubě vyhřáté na 180 stupňů s možností pečení horní/dolní ohřev. Formu umístěte na prostřední polici nebo o jednu polici níže. Asi po 40 minutách (nebo dříve) zkontrolujte, zda je bábovka upečená. Opatrně otevřete dvířka trouby a zapíchněte do ní dřevěnou špejli. Pokud je špejle po vytažení suchá, znamená to, že je bábovka hotová.

11. Vypněte troubu a mírně pootevřete dvířka, aby teplota v prostoru trouby pomalu klesala. Po 10 minutách můžete formu s mramorovanou bábovkou vyjmout z trouby. Jakmile bábovka mírně vychladne (10-15 minut), vyjměte jí z formy a položte na plech, aby vychladla.

Tipy a rady: Bábovku nepečte v troubě déle, abyste získali takzvanou "jistotu". Pokud je tyčinka suchá, vypněte troubu. Příliš dlouho pečená bábovka se zbytečně vysuší.

zdroj: Archiv

12. Před podáváním lze mramorovou bábovku dodatečně posypat moučkovým cukrem nebo moučkovým cukrem smíchaným se skořicí.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv