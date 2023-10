NEJLAHODNĚJŠÍ tradiční tvarohový koláč, po kterém nezbyde vůbec nic!

Skvělý tradiční tvarohový koláč. Polský, starý a osvědčený recept na tradiční tvarohový koláč pečený bez základu a se spoustou vajec. Jen několik nejzákladnějších surovin a záruka dokonalé chuti.

Ingredience:

1 kg tučného tvarohu nebo mletého tvarohu, např. z kbelíku

6 velkých vajec

půl kostky másla - 100 g

5 lžic bramborového škrobu

1 polévková lžíce pšeničné mouky, např. mouky na dorty/koláče

1 necelý hrnek krupicového cukru nebo moučkového cukru - 170 g

Tipy a rady: Ráda peču tradiční tvarohový koláč ve velké formě. Mám raději, když je nižší a mohu ho nakrájet na pohodlné kostky k servírování. Pokud ovšem dáváte přednost tomu, aby byl tvarohový koláč vyšší, pak je ideální dortová forma s vysokými okraji a průměrem 26 cm. Protože se tradiční tvarohový koláč peče bez základu a při o něco vyšší teplotě než většina tvarohových koláčů, stačí ho před podáváním posypat moučkovým cukrem. Poté doporučuji vyřádit se při zdobení tvarohového koláče. Skvěle vypadá s přidáním čerstvého ovoce, jako jsou maliny, borůvky nebo rybíz. K pečení tvarohového koláče jsem použila obdélníkovou formu: 22 x 30 cm. Můžete také použít dortovou formu o průměru 26-28 cm. Vejce, máslo a tvaroh vyndejte z lednice předem.

Postup:

1. Do mísy dejte dvakrát rozmělněný tvaroh v kuchyňském robotu. Můžete také použít kvalitní, tučný ale ne řídký tvaroh z kbelíku. Přisypeme lžíci pšeničné univerzální nebo dortové mouky a pět nepříliš velkých lžic bramborového škrobu. Tyto ingredience důkladně promíchejte nebo použijte mixér nastavený na nízké otáčky.

2. Oddělte bílky od žloutků. Žloutky velkých vajec dejte do samostatné mísy s neúplným hrnkem moučkového nebo krupicového cukru a polovinou kostky měkkého másla. Potřebujete 100 gramů másla. Žloutky, měkké máslo a cukr mixujte mixérem maximálně pět minut, dokud nebudou světlé a nadýchané.

3. Sladkou pěnu vložte do mísy s tvarohem, který jste předtím smíchali se škrobem a pšeničnou moukou. Chvíli mixujte na nízkých otáčkách mixéru, jen dokud se ingredience nespojí.

4. V čisté a suché skleněné nebo kovové míse ušlehejte bílky do tuha. Bílky šlehejte nepříliš dlouho, abyste neporušili vzduchové bubliny. Do mísy s tvarohovou směsí přidávejte po částech bílkovou pěnu. Po každé porci pěnu jemně vmíchejte do směsi. Doporučuji použít stěrku se silikonovou špičkou. Tímto způsobem vmíchejte veškerou pěnu.

5. Připravte si formu na pečení. Dno formy vyložte pečicím papírem. Pečicí papír zastřihněte tak, abyste jím vyložili i boky formy. Nejprve však vymažte boky z vnitřní strany měkkým máslem nebo sendvičovým margarínem (tyto margaríny jsou měkké a ideální pro vymazání vnitřku formy). Papírové proužky dokonale přilnou k namazaným stěnám.

6. Vzhledem k tomu, že tvarohový koláč během pečení stoupá, doporučuji pro jistotu vystřihnout vyšší proužky papíru pro případ, že by chtěl tvarohový koláč z formy uniknout. Nalijte tvarohovou směs do formy a zarovnejte povrch. Tradiční tvarohový koláč vložte do trouby předehřáté na 180 stupňů. Možnost pečení - nahoře i dole. Zvolte prostřední polici v troubě. Pokud má vaše trouba malý prostor, doporučuji umístit tvarohový koláč o polici níže, aby horní část tvarohového koláče nebyla příliš blízko topných těles.

7. Dno trouby také vyložte jakoukoli plechovkou naplněnou do poloviny horkou vodou. Nejedná se o pečení tvarohového koláče ve vodní lázni, ale s trochou vlhkosti v dutině trouby bude tvarohový koláč během pečení méně praskat a nebude se z vrchu připékat. Od vodní lázně můžete upustit. Tvarohový koláč pak pečte při 170 stupních po celou dobu pečení.

8. Po celou dobu pečení tvarohového koláče neměňte teplotu pečení. Po celou dobu pečení také neotvírejte troubu. Tradiční tvarohový koláč peču rovnoměrně 60 minut. Pokud však použijete menší formu, můžete ho péct 80 minut. Po upečení neotvírejte troubu po celou hodinu. Tvarohový koláč mírně klesne nebo se vrátí do původní polohy.

9. Po mírném vychladnutí odstraňte boky dortové formy a odstraňte proužky pečicího papíru. Přeneste tvarohový koláč na drátěnou mřížku, aby vychladl. Po úplném vychladnutí uchovávejte tradiční tvarohový koláč na chladném místě nebo v lednici. Tvarohový koláč je nejchutnější, když je vychlazený několik hodin. Před podáváním můžete tradiční tvarohový koláč posypat moučkovým cukrem nebo ho polít čokoládou.

Dobrou chuť!

