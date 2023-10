Mrkněte na tento velmi jednoduchý návod, jak připravit tyto grilované brambory!

Grilované mladé brambory jsou receptem, který se dokonale hodí k jarnímu klimatu a sezóně venkovního grilování. Jejich příprava je velmi jednoduchá a neuvěřitelně chutná. Mohou se podávat grilované, pečené na pánvi nebo v troubě. Je to spolehlivý recept pro každou oslavu i každý den.

Ingredience:

1 kg co nejmenších nových brambor

cca 50 g másla - nejlépe přepuštěného nebo případně oleje

velká hrst čerstvého kopru

velká hrst čerstvé pažitky

1 lžička soli

1 lžička sladké papriky

1 lžička majoránky

1 lžička sušeného česneku

půl lžičky černého mletého pepře

půl lžičky koriandru

1/3 lžičky chilli

špetka saturejky

špetka kmínu

zdroj: Archiv

Postup:

1. Vyberte co nejmenší nové brambory o celkové hmotnosti jednoho kilogramu. Vložte brambory do vody, očistěte je od hlíny a vyřízněte nejedlé části. Z velmi malých brambor není nutné škrábat tenkou slupku. Já to dělám povrchově a pouze v těch místech, kde se slupka snadno oddělí ostrým nožem.

2. Uvařte hrnec osolené vody. Do vroucí vody vložte brambory a přikryjte je pokličkou. Vařte je do středně měkka. To může trvat celkem 10 nebo maximálně 15 minut v závislosti na velikosti brambor a na tom, jak rychle se voda začne znovu vařit. Brambory by měly být dostatečně měkké, aby se do nich dala pohodlně zapíchnout vidlička. Nesmí se však začít rozpadat. Jakmile jsou hotové, slijte všechnu vodu a nechte brambory v hrnci již bez pokličky.

zdroj: Archiv

3. Připravte si veškeré koření a bylinky. Nejlepší je odměřit je a nasypat do jedné mísy. Bude to: po jedné ploché lžičce soli, sladké papriky, majoránky a sušeného česneku; po půl ploché lžičce černého pepře a semínek koriandru (já je používám celá, ale mohou být i tlučená); po 1/3 lžičky chilli, špetce saturejky a kmínu (pokud máte). Pokud máte ještě semínka kopru, přihoďte špetku také.

4. Začněte zahřívat širokou pánev se silným dnem. Nastavte o něco nižší než střední výkon plotny. Do pánve vložte asi 50 g přepuštěného másla nebo do ní nalijte stejné množství rostlinného oleje na smažení. Vsypte připravenou směs koření a směs promíchejte dřevěnou vařečkou. Ihned přidejte na pánev uvařené brambory (mohou být ještě horké). Jemně promíchejte, aby se tuk a koření obalily ve všech bramborách.

Tipy a rady: Spolu s tukem můžete přidat i jiné koření než mnou navrženou směs. K novým bramborám se hodí také hotové směsi koření na gyros nebo kari. Takové směsi pak přidáte dvě polévkové lžíce.

zdroj: Archiv

5. Můžete trochu zvýšit výkon plotny a počkat, až brambory začnou pěkně hnědnout. To může trvat 5-10 minut, podle toho, jak silně máte rádi brambory propečené. Než brambory vypnete, přidejte na pánev po velké hrsti nasekaného kopru a pažitky. Vše pomalu promíchejte a vypněte vařič.

Tipy a rady: Před přidáním kopru a pažitky můžete přidat také oblíbený strouhaný sýr, například čedar, obyčejný eidam/goudu nebo mozzarellu.

zdroj: Archiv

6. Chcete-li připravit nové brambory pečené v troubě, jednoduše pečlivě promíchejte uvařené brambory s olejem a kořením a položte je na hlubší plech z trouby. Pečte je na prostřední polici asi 15 minut v troubě předehřáté na 180 stupňů s možností pečení horní/dolní ohřev. S horkým vzduchem nastaveným na 170 stupňů. V případě potřeby je na posledních několik minut opečte pomocí možnosti grilování shora. Po vyjmutí brambor z trouby přidejte kopr a pažitku.

7. Grilované brambory připravíte stejným způsobem jako v troubě. Kontrolujete stupeň propečení brambor, abyste je mohli ve správný okamžik sundat z grilu a smíchat s koprem a pažitkou. Brambory v oleji a koření můžete také uložit do lednice pro pozdější jednoduché a rychlé opečení právě na grilu.

Tipy a rady: Doporučuji podávat tyto brambory jako jeden z pokrmů na grilovací párty. Skvěle chutnají také se smaženými vejci nebo oblíbenými kotletami a salátem.

Dobrou chuť!

zdroj: Archiv