Lahodné pečené koblihy, které jste ještě nejedli!

Pečené koblihy jsou skvělým nápadem na nadýchané kynuté buchty, které vypadají a chutnají velmi podobně jako ty smažené. Neváhejte a vyzkoušejte tento osvědčený recept.

Koblihy z trouby.

Pouze z vaječných žloutků.

Nejlepší kynuté těsto na másle.

Ingredience:

Suroviny na pečené koblihy:

500 g pšeničné mouky, např. dortové mouky

100 g pravého másla - polovina klasické kostky

80 g jemného cukru - 6 plných polévkových lžic

40 g čerstvého droždí nebo 14 g instantního droždí

200 ml mléka - 4/5 hrnku

4 žloutky z větších vajec - asi 80 g

špetka soli

Další suroviny:

4 lžíce mandarinkové nebo citronové šťávy

4 vrchovaté lžíce moučkového cukru - asi 110 g

50 g kandované pomerančové kůry

80 g libovolné marmelády na plnění koblížků

Tipy a rady: Pečení: 180 stupňů, střední rošt s možností horní/spodní ohřev. Doba pečení: 20-25 minut. K přípravě koblih z trouby budete dále potřebovat: na plnění koblih velkou plastovou stříkačku, kuchyňský štětec na potírání koblih polevou - není nutný. Kynutí probíhá postupně: "Kynutí" kvásku - minimálně 15 minut; první kynutí těsta - minimálně 60 minut a kynutí koblih před pečením: 20-30 minut.

zdroj: aniagotuje.pl

Postup:

1. Připravte si všechny ingredience na kynuté těsto. Všech 500 g pšeničné mouky nasypte do velké mísy. To bude polovina standardního balení mouky (jedno kilové balení). Pro pečení koblih z trouby je nejlepší použít pšeničný typ mouky. 550 nebo mouku dortového typu. 450. Do mouky přidejte špetku soli.

2. Do sklenice nalijte asi 200 ml (4/5 šálku) mléka. Doporučuji použít mléko pokojové teploty nebo ho velmi mírně ohřát, maximálně na 30 stupňů. Do samostatné misky dejte také 100 g měkkého nebo mírně rozehřátého másla (může být měkké, polotekuté nebo tekuté). Je důležité, aby máslo nebylo horké. Do druhé misky vložte čtyři žloutky ze středně velkých vajec. Připravte si také asi 80 gramů cukru - v mém případě jemného cukru. Nakonec přidejte dalších 40 gramů čerstvého droždí - v samostatné míse.

3. S takto připravenými surovinami na těsto můžete připravit kvásek. Poté jednoduše odštípnete trochu připravených ingrediencí na těsto najednou. Do nádoby o objemu asi 500 ml (kvásek silně vykyne) tedy dejte 40 g čerstvého droždí (nebo 14 g instantního droždí, které můžete použít i na přípravu kvásku); dvě polévkové lžíce mouky odebrané z odměřených 500 g; polévkovou lžíci cukru odebranou z připravené porce; asi 50 ml mléka - rovněž odlitého z 200 ml mléka, které jste si připravili dříve.

4. Smíchejte droždí s ostatními přísadami (stejně postupujte i u instantního droždí). Dobře promíchejte, přikryjte utěrkou nebo průhlednou fólií a odložte na 20 minut na teplé místo. Doporučuji použít větší skleněnou mísu, protože vykynuté těsto na koblihy je velmi bublinkové a dobře vykynuté. Kvásek by měl již po 20 minutách vykynout a velmi se napěnit. Kvásek a jakékoli těsto s droždím můžete dávat do trouby k vykynutí. Nastavte minimální teplotu a troubu chvíli zahřívejte a pak ji vypněte. Teplota uvnitř trouby by neměla překročit 35 stupňů. Plech, na který položíte nádobu s kváskem, nesmí být horký a nádoba nesmí být příliš blízko topných těles. Je dobré troubu otevřít.

Tipy a rady: Instantní droždí nevyžaduje přípravu kvásku. Pokud se však rozhodnete pro toto droždí, je dobré s ním připravit kvásek (stejně jako s čerstvým droždím). Takové těsto vykyne rychleji a koblihy budou ještě vláčnější.

5. Když je kvásek hotový, můžete ho smíchat s ostatními přísadami na těsto. Kvásek přidejte do velké mísy se zbývající moukou a ostatními přísadami na kynuté těsto koblih. Bude to zbývající mléko, čtyři žloutky, 100 g měkkého nebo rozpuštěného másla a zbytek cukru. Vše promíchejte dřevěnou vařechou nebo silikonovou stěrkou.

6. Mísu s těstem přeneste pod mixér s háky na kynuté těsto. Těsto hněťte nejméně 5 minut. Těsto můžete také hníst ručně. Těsto by mělo být po uhnětení hladké, ale může být mírně lepkavé. Bude se stále lepit na stěny mísy. Nedělejte si s tím však starosti. Těsto nechte ve stejné míse. Přikryjte ho bavlněnou utěrkou nebo plastovou fólií. Odstavte a nechte alespoň hodinu kynout. Zvolte teplé a nevětrané místo. Po hodině by mělo pěkně vykynout.

Na fotografiích níže je těsto po vykynutí. Pokud vám těsto nevykynulo tak pěkně, prodlužte dobu čekání.

7. Vykynuté těsto přeneste na pomoučenou pracovní plochu. Pokud se těsto mírně lepí, poprašte ho trochou mouky i shora. Vytvarujte úhlednou kouli a rozdělte ji na 14 stejných dílů. Každý kousek těsta velmi pečlivě vytvarujte v rukou do dokonalé kuličky. Pokud těsto nebude hladké, může při pečení místy popraskat.

8. Kuličky kynutého těsta položte na plech vyložený pečicím papírem. Nechte mezi nimi dostatek místa. Je dobré každou kuličku mírně zploštit hřbetem ruky. Plech jemně přikryjte čistou bavlněnou utěrkou, aby mohly hladce vykynout, nebo je prostě odložte na nevětrané místo. Koblihy kynou asi 20 minut, takže během této doby můžete začít předehřívat troubu.

9. Troubu začněte předehřívat na 180 stupňů s možností pečení horní/spodní ohřev. Plech s koblihami vložte do předehřáté trouby. Zvolte prostřední rošt. Takto pečte koblihy asi 20-25 minut, dokud dále nevyrostou a nezhnědnou. Plech s upečenými koblihami můžete ihned vyjmout.

10. Ještě teplé koblihy z trouby doporučuji naplnit marmeládou nebo hustým džemem či ovocnou pěnou (lze použít i čokoládový krém typu Nutella). Připravte si širokou plastovou stříkačku (takovou, která nemá jehlu), cukrářský sáček s dlouhou špičkou nebo jednorázový a úzký cukrářský sáček. Do sáčku vložte předem namíchanou marmeládu a vstříkněte ji do každé koblihy ze strany.

11. Každý koblížek můžete také polít polevou. Je dobré polévat, když jsou ještě mírně teplé. Pak se i silnější poleva pěkně rozetře po každém koblížku a nezanechává šmouhy od kuchyňského štětce. Na polevu na koblihy můžete použít směs moučkového cukru a citrusové šťávy (čtyři lžíce mandarinkové nebo citronové šťávy rozmačkáte se čtyřmi vrchovatými lžícemi moučkového cukru - asi 110 g). Na ještě neztuhlou polevu nasypte také kandovanou pomerančovou kůru nebo kůru z ovocné směsi.

Tipy a rady: Pokud plánujete koblihy pouze posypat moučkovým cukrem, udělejte to až po jejich úplném vychladnutí. Jinak se moučkový cukr na koblihách rozpustí.

Tipy a rady: Po úplném vychladnutí upečené koblihy jednoduše zabalte do snídaňového papíru a poté do průhledného nákupního sáčku nebo velkého sáčku na potraviny. Není třeba je uchovávat v lednici. Můžete je bez obav odložit do chlebníku nebo do kuchyňské skříňky. Budou chutné i druhý den, i když nejlepší jsou vždy v den pečení.

Dobrou chuť!

