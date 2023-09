Chutné koláče s meruňkami

Kynuté koláčky s meruňkami, křupavou drobenkou a dokonale citronovou polevou jsou skutečným požitkem. Dopřejte si tento skvělý recept na nadýchané a vláčné kynuté koláčky!

Lze péct s jiným ovocem.

Podrobný popis přípravy a fotografie jednotlivých kroků.

Senzační kynuté koláče k přípravě po celý rok.

Ingredience:

Suroviny na kynuté koláčky:

650 g hladké pšeničné mouky

100 g pravého másla

150 g cukru

4 žloutky z velkých vajec

250 ml mléka

40 g čerstvého droždí nebo 14 g instantního sušeného droždí

Suroviny na náplň a drobenku:

6 zralých čerstvých meruněk

80 g celozrnné pšeničné mouky (hladká, polohrubá, hrubá)

50 g pravého másla

50 g cukru

Suroviny na polevu:

90 g moučkového cukru

20 ml čerstvě vymačkané citronové šťávy

Tipy: Vejce, mléko a máslo na koláč vyjměte předem z lednice. Doporučuji použít bílky na přípravu pusinek, pusinkového dortu nebo pusinkové pěny na křehké těsto. Mléko lze mírně ohřát na teplotu nejvýše 30 stupňů. Máslo na kynuté těsto doporučuji rozpustit v hrnci na mírném stupni nebo v mikrovlnné troubě a nechat ho vychladnout nebo ho nechat na lince asi dvě hodiny, aby přirozeně změklo.

zdroj: aniagotuje.pl

Postup:

1. Připravte si všechny ingredience na kynuté těsto. Do velké mísy nasypte celých 650 gramů pšeničné mouky a v případě potřeby ještě špetku soli, která není v ingrediencích. Do sklenice nalijte asi 250 ml mléka nebo použijte odměrku. Do samostatné misky dejte také 100 g měkkého nebo mírně rozehřátého másla Do druhé misky vložte čtyři žloutky z velkých vajec. Připravte si také asi 150 gramů krystalového cukru a 40 gramů čerstvého droždí (v samostatné míse) nebo 14 gramů instantního sušeného droždí.

Tipy: Doporučuji použít mléko pokojové teploty nebo ho velmi mírně ohřát, maximálně na 30 stupňů. Je důležité, aby máslo nebylo horké - může být měkké, polotekuté nebo tekuté.

zdroj: aniagotuje.pl

2. S takto připravenými surovinami na těsto můžete připravit kvásek. Poté jednoduše odštípnete trochu připravených ingrediencí na těsto najednou. Do nádoby o objemu asi 500 ml (kvásek silně vzejde) tedy vložte 40 g čerstvého droždí (nebo 14 gramů instantního droždí, ze kterého roztok stejným způsobem připravíte), dvě polévkové lžíce mouky odebrané z odměřených 650 g, polévkovou lžíci cukru odebranou z připravené dávky, asi 2-3 polévkové lžíce mléka - také odlité z dříve připravených 250 ml mléka.

zdroj: aniagotuje.pl

3. Smíchejte droždí s ostatními přísadami (totéž udělejte s instantním kváskem). Dobře promíchejte, přikryjte utěrkou nebo fólií a odložte na 20 minut na teplé místo. Je dobré použít větší skleněnou mísu, protože vykynuté těsto je velmi bublinkové a super vykynuté. Kvásek by měl již po 20 minutách vykynout a velmi se napěnit. Kvásek a všechna těsta s droždím dávám do trouby velmi často (v zimě). Nastavím minimální teplotu a troubu chvíli zahřívám, pak ji vypnu. Teplota uvnitř komory by neměla překročit 35 stupňů. Plech, na který položíte nádobu s kváskem, nesmí být horký a nádoba příliš blízko topných těles. Je také dobré troubu otevřít.

Tipy: Instantní droždí nevyžaduje přípravu kvásku. Pokud se však rozhodnete pro toto droždí, přesto doporučuji připravit z něj kvásek (stejně jako z čerstvého droždí). Takové těsto vykyne rychleji a buchty budou ještě vláčnější. Kromě toho se droždí lépe spojí se surovinami, když ho rozpustíte v mléce.

zdroj: aniagotuje.pl

4. Když je kvásek hotový, můžete ho smíchat s ostatními přísadami na těsto. Přidejte kvásek do velké mísy s moukou a zbytek ingrediencí na kynuté těsto do koláčů. Bude to zbývající mléko, čtyři žloutky, 100 g měkkého nebo rozpuštěného másla a zbytek krystalového cukru. Celou směs promíchejte dřevěnou vařechou nebo silikonovou stěrkou. Mísu s těstem přeneste pod mixér s háky na kynuté těsto. Těsto hněťte nejméně 5 minut. Těsto můžete také hníst ručně.

Tipy: Koláč není příliš sladký, takže v této fázi můžete přisypat další sáček vanilkového cukru (16 g).

zdroj: aniagotuje.pl

5. Těsto by mělo být po uhnětení jednolité, ale může být mírně lepkavé. Bude se ještě trochu lepit na stěny mísy. Nedělejte si s tím však starosti. Těsto nechte ve stejné míse. Přikryjte ho bavlněnou utěrkou nebo potravinovou fólií. Odstavte a nechte alespoň hodinu kynout. Zvolte teplé a nevětrané místo. Po jedné hodině by mělo těsto pěkně vykynout. Pokud vám těsto nevykynulo tak pěkně, dobu čekání ještě prodlužte.

Těsto před kynutím:

zdroj: aniagotuje.pl

Těsto po vykynutí:

zdroj: aniagotuje.pl

6. Vykynuté těsto přeneste na pomoučenou pracovní plochu. Pokud se těsto mírně lepí, poprašte ho trochou mouky i shora. Vytvarujte úhlednou kouli a rozdělte ji na 12 stejných dílů. Každý kousek těsta velmi pečlivě vytvarujte v rukou do dokonalé kuličky. Pokud těsto nebude hladké, může při pečení místy popraskat.

zdroj: aniagotuje.pl

7. Začněte předehřívat troubu. Nastavte ji na 180 stupňů s možností pečení nahoru/dolů. Předehřejte troubu pomocí roštu nebo velkého tenčího plechu z vybavení trouby. Umístěte rošt nebo plech na polici, která je o něco nižší než prostřední police. Na takto předehřátý rošt/podnos umístíte plech/plát na kynutí.

8. Protože budete péct meruňkové kynuté koláče ve dvou kolech, připravte nejprve šest kuliček a zbylých šest kuliček odložte stranou (nejlépe na trochu chladnější místo) a přikryjte utěrkou. Z nich začnete tvořit kynuté buchty až poté, co se začnou péct ty první.

9. V každé kuličce je třeba udělat široký důlek (hnízdo). Můžete to udělat prstem, zaobleným koncem dřevěné vařechy nebo dnem malé skleničky. Aby se dno skleničky nelepilo na těsto, doporučuji posypat kuličku shora trochou mouky. Na fotografii níže lze vidět, jak to udělat. Již v průběhu výroby meruňkového hnízda těsto roste a začíná se smršťovat, proto je dobré otvor ještě jednou rozšířit (což na fotografiích již není vidět).

zdroj: aniagotuje.pl

10. Šest připravených kynutých koláčů s otvorem položte na plech vyložený pečicím papírem. Nechte mezi nimi dostatek místa. Do rozšířených otvorů vložte půlky meruněk - slupkou směrem k těstu. Meruňky do těsta lehce vtlačte. Všechny koláče posypte polovinou drobenky. Ingredience na drobenku důkladně promíchejte (80 g mouky a po 50 g studeného másla a cukru) a v rukou je rozetřete. Plech s bochánky přikryjte čistou bavlněnou utěrkou, aby mohla v klidu vykynout, nebo ji jen odložíme na nevětrané místo. Už po 10 minutách můžeme buchty vložit do předehřáté trouby. Buchty pečeme asi 22-25 minut (v této době již máme připraveno dalších šest kynutých koláčů). Měly by ještě vykynout a pěkně zhnědnout. Plech s upečenými kynutými koláčky můžete ihned vyjmout a vložit do trouby druhé kolo.

Tipy: Na drobenku můžete použít běžný krystalový cukr, jemný cukr nebo moučkový cukr - stejná hmotnost. Drobenka s klasickým rafinovaným cukrem bude křupavější, zatímco ta s moučkovým cukrem vyjde jemnější. Než ovoce vložíte do buchet, můžete okraje buchet potřít navíc rozšlehaným vejcem s trochou mléka. Drobenka bude lépe držet pohromadě a buchty krásně zhnědnou. Kynuté buchty s meruňkami lze péct i s jiným ovocem. Dobře zde fungují broskve, švestky, kousky jablek, jahody, borůvky, maliny a borůvky.

zdroj: aniagotuje.pl

zdroj: aniagotuje.pl

11. Vychladlé nebo ještě mírně teplé koláče s meruňkami dodatečně glazujte. Poté připravte hustou citronovou polevu. Do mísy dejte 90 gramů moučkového cukru a dvě lžíce čerstvě vymačkané citronové šťávy. Celé to třete spodní částí lžíce, dokud nezískáte jednotnou a hustou polevu.

Tipy: Citronovou šťávu lze nahradit limetkovou šťávou nebo šťávou z pomerančů či mandarinek. Pokud je poleva příliš řídká, stačí přidat trochu moučkového cukru. Pokud je příliš hustá, přilijte trochu vody nebo džusu.

zdroj: aniagotuje.pl

12. Vychladlé meruňkové kynuté koláče jednoduše zabalte volně do snídaňového papíru a poté do průhledného nákupního sáčku nebo velkého sáčku na potraviny. Nemusíte je uchovávat v chladničce. Můžete je bez obav odložit do chlebníku nebo do kuchyňské skříňky. Budou chutné i druhý den, i když nejlepší jsou v den pečení. Při správném skladování vydrží čerstvé nejméně tři dny. Pokud je nepotáhnete polevou, můžete buchty několik dní skladovat v lednici a před podáváním je například na chvíli vložit do mikrovlnné trouby a podávat teplé.

Dobrou chuť!





zdroj: aniagotuje.pl