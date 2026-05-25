25. 5. 2026 – 16:40 | Ženy | Jana Szkrobiszová

Ženy se kvůli této části těla trápí. Muži ji ale považují za přitažlivou
Dokonale vyrýsovaná postava a tělo bez jediné nedokonalosti. Ideál, který ženy roky sledují na sociálních sítích, v reklamách i módních kampaních. Jenže realita přitažlivosti může být úplně jiná.

Zatímco mnoho žen považuje právě tuto oblast za svou největší nejistotu a snaží se ji skrývat pod volnějším oblečením, řada mužů ji podle průzkumů naopak vnímá jako jednu z nejpřitažlivějších částí ženského těla.

A výsledky několika zahraničních studií ukazují, že mužský pohled na ženskou krásu bývá často mnohem méně přísný, než si ženy samy domnívají.

Ženy řeší nedokonalosti. Muži často vidí úplně něco jiného

Průzkumy zaměřené na fyzickou přitažlivost dlouhodobě ukazují, že většina mužů nepovažuje extrémně vyrýsovanou postavu za ideál ženské krásy.

Například podle průzkumu publikovaného na fitness portálu FitRated většina dotázaných mužů uvedla, že preferuje přirozenou ženskou postavu před výrazně atletickým vzhledem. Výrazně vyrýsované břišní svaly označilo za ideál jen minimum respondentů. Právě břicho přitom ženy často označují jako část těla, za kterou se stydí nejvíce.

Jenže podle psychologů může být problém hlavně v tom, že ženy samy na sebe bývají výrazně kritičtější než jejich okolí.

Přitažlivost totiž není jen o dokonalosti

Odborníci dlouhodobě upozorňují, že lidská přitažlivost není založená pouze na estetické „dokonalosti“. Velkou roli hraje autenticita, přirozenost i celková energie člověka.

Podle psychologických studií lidé často vnímají jako atraktivnější tváře a těla, která nepůsobí dokonale symetricky nebo uměle upraveně. 

A právě to je důvod, proč mnoho mužů označuje za přitažlivější „normální“ ženskou postavu než extrémně vypracované tělo.

Muži často hledají něco úplně jiného než sociální sítě

Sociální sítě vytvořily dojem, že ideální ženské tělo musí být neustále perfektní. Jenže reálné preference bývají mnohem pestřejší.

Další zahraniční průzkumy ukázaly, že většina mužů dává přednost ženám s přirozenými křivkami a zdravě působící postavou před extrémně štíhlým vzhledem. 

Podobně překvapivé bývají i výsledky opačným směrem. Ženy totiž podle studií také často nepreferují přehnaně svalnaté muže, ale spíše přirozeně působící postavu. 

Největší rozdíl bývá v tom, jak se člověk cítí sám se sebou

Psychologové zároveň upozorňují na jednu důležitou věc. Sebevědomí a způsob, jakým člověk své tělo vnímá, často ovlivňuje atraktivitu více než samotné proporce.

A tady vzniká paradox, kde ženy nejčastěji skrývají přesně ty části těla, které okolí vůbec nevnímá tak kriticky. A někdy dokonce právě naopak, velmi přitažlivě.

zeny muzi tělo postava bříško ženské křivky
Zdroje:
healthline.com, bonytobombshell.com, foxhoundstudio.com
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

