Dnes je pondělí 18. května 2026., Svátek má Nataša
Počasí dnes 13°C Polojasno

Za pár korun provoní prádlo na celé týdny: Virální parfémy z Actionu ženy vykupují a domácnost voní jako luxusní hotel

18. 5. 2026 – 17:10 | Ženy | Jana Szkrobiszová

Za pár korun provoní prádlo na celé týdny: Virální parfémy z Actionu ženy vykupují a domácnost voní jako luxusní hotel
zdroj: Freepik
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Touha po dokonale voňavém prádle už nemusí znamenat drahé niche produkty ani luxusní drogerii. Právě levné parfémy na praní z obchodů Action se staly virálním hitem díky kombinaci nízké ceny, intenzivní vůně a překvapivě dlouhé výdrže.

ěkteré varianty stojí už kolem 45 až 75 Kč a podle zkušeností zákazníků dokážou provonět nejen prádlo, ale i celý byt.

profimedia-1097163298
Ženy
Tělo prostě řeklo dost: Terezu Rambu zastavila děsivá diagnóza a její zpověď odhaluje realitu, ve které se ničí celé generace žen

White Musk, Blossom Sense i Berry Heaven: Levné favority, které mizí z regálů

Mezi nejčastěji vyhledávané patří zejména vůně White Musk, Blossom Sense nebo Berry Heaven. Action u svých produktů uvádí dlouhotrvající svěžest a intenzivní parfemaci, která se drží ve vláknech výrazně déle než běžná aviváž. Ceny se přitom pohybují přibližně mezi 44,90 až 74,90 Kč, což z nich dělá velmi dostupný domácí hit.

Je neuvěřitelné, co dokáží

Hlavním důvodem je poměr cena/výkon. Stačí malé množství přípravku do přihrádky na aviváž nebo přímo do praní a vůně zůstává na textilu dlouhodobě. Uživatelé často popisují, že vůně přetrvává i po uložení ve skříni nebo během sušení v interiéru, kdy provoní celý prostor.

profimedia-1098464458
Ženy
„Já lidi nepřestanu štvát.“ Simona Krainová otevřeně promluvila o ceně, kterou za roky v showbyznysu platí

Luxusní efekt bez luxusní ceny

Zatímco dražší parfémové prací produkty mohou stát stovky korun, Action nabízí podobný efekt za zlomek ceny. Právě proto se tyto produkty staly oblíbeným tipem na sociálních sítích i mezi domácnostmi, které chtějí „hotelově“ voňavé prádlo bez velkých výdajů.

Snímek obrazovky 2026-05-18 170448 zdroj: Action

Vůně, která změní dojem z celého domova

Silně voňavé prádlo dnes mnoho lidí vnímá nejen jako otázku čistoty, ale i celkové atmosféry domova. A právě levné parfémy do praní z Actionu ukazují, že luxusní pocit lze vytvořit i velmi dostupně.

Pro mnoho domácností se tak staly jedním z nejlevnějších triků, jak za pár korun dodat prádlu i interiéru výrazně dražší dojem.

Tagy:
domacnost praní prádlo vůně Action
Zdroje:
Vlastní, Action
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Havlíček jednal s prezidentem o energetice i o hospodářské strategii vlády

Nejnovější články