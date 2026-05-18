Za pár korun provoní prádlo na celé týdny: Virální parfémy z Actionu ženy vykupují a domácnost voní jako luxusní hotel
18. 5. 2026 – 17:10 | Ženy | Jana Szkrobiszová
Touha po dokonale voňavém prádle už nemusí znamenat drahé niche produkty ani luxusní drogerii. Právě levné parfémy na praní z obchodů Action se staly virálním hitem díky kombinaci nízké ceny, intenzivní vůně a překvapivě dlouhé výdrže.
ěkteré varianty stojí už kolem 45 až 75 Kč a podle zkušeností zákazníků dokážou provonět nejen prádlo, ale i celý byt.
White Musk, Blossom Sense i Berry Heaven: Levné favority, které mizí z regálů
Mezi nejčastěji vyhledávané patří zejména vůně White Musk, Blossom Sense nebo Berry Heaven. Action u svých produktů uvádí dlouhotrvající svěžest a intenzivní parfemaci, která se drží ve vláknech výrazně déle než běžná aviváž. Ceny se přitom pohybují přibližně mezi 44,90 až 74,90 Kč, což z nich dělá velmi dostupný domácí hit.
Je neuvěřitelné, co dokáží
Hlavním důvodem je poměr cena/výkon. Stačí malé množství přípravku do přihrádky na aviváž nebo přímo do praní a vůně zůstává na textilu dlouhodobě. Uživatelé často popisují, že vůně přetrvává i po uložení ve skříni nebo během sušení v interiéru, kdy provoní celý prostor.
Luxusní efekt bez luxusní ceny
Zatímco dražší parfémové prací produkty mohou stát stovky korun, Action nabízí podobný efekt za zlomek ceny. Právě proto se tyto produkty staly oblíbeným tipem na sociálních sítích i mezi domácnostmi, které chtějí „hotelově“ voňavé prádlo bez velkých výdajů.
Vůně, která změní dojem z celého domova
Silně voňavé prádlo dnes mnoho lidí vnímá nejen jako otázku čistoty, ale i celkové atmosféry domova. A právě levné parfémy do praní z Actionu ukazují, že luxusní pocit lze vytvořit i velmi dostupně.
Pro mnoho domácností se tak staly jedním z nejlevnějších triků, jak za pár korun dodat prádlu i interiéru výrazně dražší dojem.