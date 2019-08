Úklid nemusí být utrpení. Může posloužit i k očistě duše

MAGAZÍN - Zdraví autor: Renata Petříčková

"Nepořádek v bytě, nepořádek v duši," říká se a není to nadarmo. Jedno ovlivňuje druhé. Jenže ruku na srdce, koho opravdu baví uklízet? Tuto nepříliš příjemnou činnost přitom lze pojmout i trochu jinak a zabít dvě mouchy jednou ranou - vyčistit si byt a zároveň i hlavu.

Máte špatnou náladu – uklízejte!

Máte doma nepořádek – zatočte s ním dřív, než vám začne ovlivňovat náladu!

A nakonec, můžeme si u toho vybít vztek a pořádně se vyplakat. V některých životních obdobích se to rozhodně hodí. Jak ale pojmout úklid jako meditaci?

Rozdělte si byt na zóny

Každá zóna je o něčem v nás. Zkusme některé z nich brát více účelově a propojit je s myslí. Jednoduše, nasadit si do hlavy přesně to téma, kterému patří zóna bytu – a udělat si v něm jasno.

Chodba, vchodová oblast je tím, co nás vítá, kde z nás v první chvíli padají starosti všedního dne, kam ale také vstupuje plni nadšení z radostných dnů, o které se chceme podělit s blízkými.

Při organizaci a úklidu dbejte na to, aby vás tady hned na poprvé něco nerozčílilo. Nepořádek, špína, neuklizené boty, narovnané pytle s odpadky, které "se někdy vynesou". Mělo by tu být pokud možno vzdušno. Mělo by to být místo, kde "vydechnete a zhluboka se nadechnete". Místo, kde začíná vaše hranice a soukromí, které máte rádi. Nepouštějte přes práh zbytečné starosti zvenčí. Hezky je symbolicky vymeťte ven!

Domov jako odraz duše

Koupelna a toaleta je místem očisty. Nechť tam je vše podřízeno pocitu očisty, uvolnění, čistoty. Dbejte, abyste tady měli vždy něco, co vám evokuje pocit pohody i intimity. A s tím také koupelnu a toaletu uklízejte. Je to místo, které když je čisté a voňavé, dobře slouží k odvodu "veškeré špíny". Když je zanedbané nebo v něm něco nefunguje jak má, jen v nás pocit špinavosti na těle i na duši zvyšuje. Nechť to je místo, kde můžete být sami sebou a kde se můžete oddat cestě do sebe samých.

Kuchyň a obývák jsou místy, kde se sytíme a odpočíváme. Kde žije náš tvůrčí duch a kde také odpočívá a nabírá sil k dalším nápadům do života. A tady bychom při úklidu mohli přemýšlet nad tím, co potřebujeme, aby nám doma bylo hezky, útulno, aby dobře fungovala kuchyň a "výživa" rodiny. Kupodivu, mnoho lidí právě při úklidu kuchyně nebo mytí nádobí napadají myšlenky ohledně své pracovní kariéry, nebo se jim náhle vnukne řešení dlouho stojatého problému. O důvod víc vrhnout se do úklidu.

Ložnice je místem odpočinku. Měla by být vyloženě relaxační, útulná a měli byste v ní mít, i kdyby maličké, ale svoje místečko. Svůj šuplík, poličku s rozečtenou knihou a místo pro hrníček s večerním čajem. Své malé hájemství, které by mělo být natolik příjemné vaší duši, že vás okamžitě ozdraví od každého problémku. A toto místo udržujte čisté, nezaprášené a vracejte se k němu pokaždé, když budete potřebovat rozlousknout nějaký svůj problém. Udržujte toto místo hebké, příjemné a vzdušné.

Úklid zkrátka nemusí být jen nutné zlo, záleží jen na vás, jak se ho rozhodnete pojmout. Nezapomeňte v každém případě, že skloňované skandinávské slovo "hygge" je sice módní, má však svoje opodstatnění. Ne nadarmo patří Skandinávci mezi nejšťastnější lidi planety, jak vyplývá z výzkumů, které si každý rok nechává zpracovávat OSN.