Týdenní horoskop pro všechna znamení od 27. července do 2. srpna: Kdo zvládne překážky a komu se otevře nová cesta
27. 7. 2026 – 8:45 | Ženy | Žaneta Kaczko
Horoskop na poslední červencový týden ukáže, kde má cenu zabrat a kde už je lepší ustoupit, odpočinout si nebo změnit postup. Berani narazí na překážku, Býci se dočkají příjemnějších plánů a Kozorozi mohou posílit svou pracovní pozici.
Poslední červencový týden přinese chuť srovnat věci, které se během léta rozutekly do všech stran. Někdo se vrátí k pracovním povinnostem, jiný začne řešit rozpočet, zdraví, cestu nebo vztah, který se poslední dobou držel jen silou zvyku. Hodit se bude méně prudkých reakcí a víc obyčejné kontroly: co je opravdu nutné udělat, kde jen ztrácíte čas a které obavy vás od cíle odvádějí pokaždé stejným směrem.
Beran
Berani mohou do týdne vstoupit s překážkou, která prověří hlavně jejich trpělivost. Něco nepůjde tak rychle, jak byste chtěli, někdo změní podmínky nebo se objeví odpor tam, kde jste čekali hladký průběh. Prudká reakce by situaci jen zhoršila, proto bude lepší nejdřív zjistit, co přesně stojí v cestě, a teprve potom jednat.
Uprostřed týdne se plán může změnit kvůli zprávě, pozvání nebo pracovnímu obratu. Nemusí to být špatně, pokud nezačnete všechno řešit silou. Do víkendu se dá většina věcí srovnat, když spojíte vlastní tah s taktikou. Někdy pomůže obejít překážku, ne se do ní opřít čelem.
Šťastné dny: 28. července a 1. srpna
Býk
Býci mohou mít v první polovině týdne pocit, že den mizí v drobných úkolech. Domácnost, práce, nákupy, telefonáty a běžné zařizování si vezmou hodně energie. Od druhé poloviny týdne se ale atmosféra výrazně zlepší. Mohou přijít příjemná setkání s přáteli, romantická cesta nebo zpráva, na kterou jste už nějakou dobu čekali.
Důležité bude netrvat za každou cenu na původním scénáři. Pokud se plán změní, neberte to jako prohru. Jiný termín, jiná trasa nebo jiný člověk u stolu mohou nakonec přinést lepší výsledek, než kdybyste všechno tlačili podle první představy.
Šťastné dny: 27. a 29. července
Blíženci
Blížencům se může hned na začátku týdne uzavřít jedna nepříjemná vnitřní kapitola. Věc, která vás ještě nedávno bolela, zlobila nebo držela v nejistotě, najednou nebude mít stejnou sílu. Nemusíte nikomu vysvětlovat, proč jste klidnější. Stačí si všimnout, že některé zprávy už nečtete se sevřeným žaludkem a některé vzpomínky vám nerozhodí celý den.
Ke konci týdne se může potvrdit, že jste na správném místě, i když cesta k tomu nebyla úplně pohodlná. Osobní život se může pohnout příjemnějším směrem, hlavně pokud přestanete čekat na ideální důkaz a vezmete současnou situaci takovou, jaká je. Víkend se hodí pro aktivnější odpočinek, výlet, sport nebo plán s lidmi, kteří vás nevysávají.
Šťastné dny: 1. a 2. srpna
Rak
Raci by měli tento týden hlídat zdraví, zvlášť pokud je čeká cesta, dovolená nebo víc pohybu mimo běžný režim. Nepodceňujte únavu, pitný režim, léky, tlak, trávení ani signály, které tělo připomíná už několik dní. Jedna zanedbaná drobnost by mohla zbytečně pokazit plán, na který jste se těšili.
Druhé důležité téma budou peníze. Rozpočet na cestu, nákupy, děti, volno nebo domácnost si raději napište předem. Léto umí rozdrobit výdaje do částek, které samostatně nevypadají dramaticky, ale dohromady rychle změní náladu. Když budete vědět, kolik si můžete dovolit utratit, odpadne část zbytečného stresu.
Šťastné dny: 31. července a 1. srpna
Lev
Lvi by si měli tento týden dávat pozor na nevyžádané rady. I když budete přesvědčení, že vidíte řešení lépe než ostatní, nemusí o něj druhá strana stát. V rodině, mezi přáteli i v práci by se z dobrého úmyslu mohl rychle stát spor, ve kterém budete působit jako člověk, který se plete do věcí bez pozvání.
Svoji energii raději přesuňte do kariéry, plánování a práce, kde je vaše iniciativa opravdu potřeba. Pokud připravujete projekt, nabídku, prezentaci nebo vlastní posun, právě tam můžete dosáhnout výsledku, který se dá později změřit i finančně. Tento týden se vyplatí méně mluvit do života druhých a víc stavět vlastní věci.
Šťastné dny: 30. července a 2. srpna
Panna
Panny potřebují změnit prostředí, i kdyby jen na jeden nebo dva dny. Nahromaděné podráždění a fyzická únava se nedají donekonečna přebíjet prací, úklidem a dalšími povinnostmi. Krátký pobyt mimo domov, klidnější výlet, penzion u lesa, tiché místo u vody nebo pár hodin bez běžného provozu mohou pomoci víc než další snaha všechno vydržet.
Odpočinek by ale neměl být hlučný ani přeplněný programem. Čím víc přesunů, atrakcí a lidí, tím menší úleva. Potřebujete prostor, kde se nebude pořád něco vyřizovat. Staré problémy se z odstupu ukážou jinak a některé nápady na další týdny se objeví až ve chvíli, kdy si přestanete organizovat každou minutu.
Šťastné dny: 28. a 29. července
Váhy
Váhám mohou tento týden pomoct blízcí i v pracovních věcech. Pokud narazíte na problém, který se v kanceláři nebo v hlavě točí pořád dokola, zkuste ho probrat s někým z rodiny. Pohled člověka, který není přímo uvnitř situace, může upozornit na detail, který jste ve spěchu přehlédli.
Týden přeje i obyčejným rodinným kontaktům. Společné plánování, rozbor nápadu, čaj na balkoně nebo krátká návštěva mohou vztahy zpevnit nenápadněji než dlouhý rozhovor o tom, jak by to mezi vámi mělo fungovat. Když do praktických věcí pustíte lidi, kterým důvěřujete, může se vám ulevit nejen práci, ale i doma.
Šťastné dny: 30. a 31. července
Štír
Štíry čeká v první polovině týdne složitější rozhodnutí. Na první pohled může vypadat jasně, ale emoce budou obraz zkreslovat. Nespěchejte. Pokud jde o vztah, peníze, práci nebo rodinnou věc, vezměte si čas a proberte situaci s někým, komu věříte a kdo nemá potřebu vás jen utvrdit ve vašem prvním názoru.
Pauza vás neoslabí. Naopak může zabránit tomu, abyste ublížili sobě nebo někomu dalšímu unáhleným krokem. Víkend už bude příjemnější pro učení, kulturu a prostředí, kde se změní myšlenky. Muzeum, divadlo, přednáška nebo výstava mohou odvést hlavu od jednoho problému a dát mu nový rámec.
Šťastné dny: 29. a 30. července
Střelec
Střelci budou potřebovat soustředění. Samotné štěstí tento týden stačit nebude, i když vám může nahrát ve správnou chvíli. Každý krok si raději promyslete, hlavně pokud jde o pracovní nabídku, cestu, peníze nebo novou spolupráci. Ve středu nebo ve čtvrtek může přijít zajímavá příležitost, ale podmínky si přečtěte celé.
Víkend může přinést seznámení, které nebude jen příjemnou epizodou. Může z něj vzniknout pracovní kontakt, spolupráce nebo romantická linka. Nezůstávejte doma jen proto, že se vám nechce řešit další lidi. Vyberte si akci, kde se dá mluvit přirozeně, ne jen stát v hluku a předstírat dobrou náladu.
Šťastné dny: 1. a 2. srpna
Kozoroh
Kozorozi mají před sebou týden vhodný pro kariéru a viditelnější pracovní posun. Pokud se chcete ucházet o lepší pozici, převzít náročnější úkol, připomenout svoje výsledky nebo si říct o větší prostor, nečekejte, až to za vás někdo nadhodí. Samoprezentace pro vás nemusí být pohodlná, ale tentokrát může výrazně zlepšit vaši pověst.
Pozor na zákulisní řeči a pracovní intriky. I kdyby vás někdo lákal k důvěrným komentářům, držte se dál. Zbytečná poznámka by mohla pokazit víc než jeden nepovedený úkol. O víkendu vám prospěje aktivnější program s přáteli. Jejich pohled zvenčí vás může vrátit do lepší nálady.
Šťastné dny: 27. a 29. července
Vodnář
Vodnáři budou mít energie hodně, možná až příliš. Může se objevit pocit, že zvládnete práci, domácnost, nové plány i pomoc druhým najednou. Právě tady bude potřeba brzdit. Když si na začátku týdne naložíte víc, než se dá unést, ke konci týdne už budete jen dohánět vlastní sliby.
Pracovní úkoly si rozdělte a u blízkých nezapomeňte, že i oni budou chtít vaši pozornost. Od pátku se vyplatí začít ubírat tempo. Víkend by měl být volnější, bez přeplněného programu a bez pocitu, že odpočinek je další povinnost v seznamu. Když si energii nerozházíte hned první tři dny, zůstane vám i na další týden.
Šťastné dny: 1. a 2. srpna
Ryby
Ryby by měly tento týden pečlivěji hlídat peníze. Nehrozí nutně podvod, spíš vlastní impulz. Drahá věc koupená bez rozmyslu, služba zaplacená bez porovnání, rychlá rezervace nebo letní nákup pro lepší náladu by mohly rozpočet rozhodit víc, než se bude v danou chvíli zdát.
Pomůže nastavit si limity předem. Kolik půjde na jídlo, cestování, děti, kosmetiku, oblečení, kulturu nebo radosti navíc. Díky tomu se nemusíte připravit o věci, které opravdu potřebujete nebo chcete, ale nenecháte týden řídit okamžitou náladou. V penězích bude tentokrát největší úleva v jednoduchém pravidle: nejdřív porovnat, potom platit.
Šťastné dny: 27. a 30. července