Týdenní horoskop pro všechna znamení od 25. do 31. května: Některá znamení čeká průlom, jiná zásadní změna
25. 5. 2026 – 8:49 | Ženy | Žaneta Kaczko
Konec května nebude nudný. Astrologická předpověď ukazuje období, kdy už nebude možné přehlížet to, co dlouhodobě nefunguje, zároveň přichází šance posunout se výrazně dál.
Konec května bude energeticky velmi dynamický. Některá znamení pocítí silný impuls k akci, jiná budou řešit vztahy, finance nebo potřebu změnit svůj dosavadní směr. Hvězdy naznačují období, kdy už nebude možné přehlížet to, co dlouhodobě nefunguje. Zároveň ale přichází týden plný inspirace, nových kontaktů a šancí posunout se dál.
Mnoho lidí si uvědomí, co je skutečně důležité- a co už naopak v jejich životě nemá místo. Kdo se nebude bát změn, může získat mnohem víc, než čekal. Co čeká právě vaše znamení?
Beran
Energie vám nebude chybět, důležité ale bude správné zaměření
Nový týden vás doslova nabije aktivitou a chutí něco změnit. Budete mít pocit, že konečně můžete věci rozhýbat a posunout dopředu. Právě proto si ale dejte pozor, abyste svou energii neroztříštili do příliš mnoha směrů najednou.
Ne všechno, co působí zajímavě, vám skutečně přinese výsledky. Klíčem týdne bude soustředění a schopnost rozpoznat, co má opravdovou hodnotu. Silnější emoce nebo nečekané reakce vám zároveň mohou napovědět, kterým směrem byste se měli vydat dál.
Příznivé dny: 26. a 30. května
Býk
Přestanete držet věci, které vás už dávno netěší
Býci začnou tento týden přehodnocovat své priority. Něco, co jste dlouho považovali za jistotu, vám najednou nemusí dávat stejný smysl jako dřív. Týká se to vztahů, každodenních návyků i věcí, kterými se obklopujete.
Můžete pocítit silnou potřebu udělat si pořádek- doma, v hlavě i v komunikaci s ostatními. Nespěchejte ale na zásadní rozhodnutí pod vlivem emocí. Ve finančních otázkách bude důležitá opatrnost a větší disciplína.
Příznivé dny: 27. a 31. května
Blíženci
Správní lidé vás mohou posunout mnohem dál
Tento týden nebude o samotářství. Právě kontakty, komunikace a spolupráce vám otevřou nové možnosti. Někdo z vašeho okolí může přijít s nápadem, inspirací nebo podporou, která výrazně ovlivní další týdny.
Blíženci budou přirozeně přitahovat lidi, se kterými si budou rozumět nejen pracovně, ale i lidsky. Je ideální období pro nové projekty, sdílení zkušeností i budování vztahů, které mají budoucnost.
Příznivé dny: 25. a 29. května
Rak
Přichází chvíle ukázat, co ve vás opravdu je
Raci se mohou dostat do centra pozornosti, aniž by o to vědomě usilovali. Vaše práce, snaha nebo talent nezůstanou bez povšimnutí a právě tento týden může přinést důležité uznání.
Nabídky nebo změny v pracovním životě vás nejdřív mohou znejistit, ale právě v nich se skrývá příležitost k růstu. Největší překážkou by tentokrát mohly být vaše vlastní pochybnosti.
Příznivé dny: 28. a 30. května
Lev
Touha po změně bude silnější než strach
Lvi pocítí potřebu vystoupit ze stereotypu. Přitahovat vás budou nová místa, lidé i zkušenosti, které vás inspirují a probudí chuť znovu objevovat svět kolem sebe.
Týden přeje cestování, vzdělávání, novým zájmům i osobnímu rozvoji. Nebojte se vyzkoušet něco, co by vás ještě před pár týdny ani nenapadlo. Právě nečekaná zkušenost může spustit důležitou životní změnu.
Příznivé dny: 26. a 31. května
Panna
Nastává čas podívat se pravdě do očí
Panny čeká hlubší a více introspektivní týden. Budete analyzovat své vztahy, emoce i každodenní fungování. Některé věci už nebude možné dál přehlížet.
I když tento proces nemusí být úplně pohodlný, přinese důležité uvědomění. Zároveň bude vhodné zaměřit se na finance a odstranit zbytečné výdaje nebo chaos v hospodaření.
Příznivé dny: 27. a 29. května
Váhy
Upřímné rozhovory vyřeší víc než mlčení
Ve vztazích nastává období důležitých rozhodnutí a otevřené komunikace. Některé situace už nebude možné odkládat a právě tento týden může přinést rozhovory, které změní atmosféru kolem vás.
Nebojte se říct, co opravdu cítíte. Vyhýbání se problémům by tentokrát situaci jen zkomplikovalo. Čím více upřímnosti do vztahů přinesete, tím větší klid získáte.
Příznivé dny: 25. a 28. května
Štír
Malé změny přinesou velký efekt
Štíři budou mít silnou potřebu převzít kontrolu nad každodenním životem. Právě teď je ideální čas nastavit si nový režim, udělat pořádek v povinnostech nebo změnit návyky, které vás dlouhodobě vyčerpávají.
Nemusíte měnit všechno najednou. I drobné kroky mohou během několika týdnů přinést výrazný posun. Jen si dejte pozor na přetížení a dopřejte si dostatek odpočinku.
Příznivé dny: 29. a 31. května
Střelec
Čeká vás lehčí a radostnější období
Po náročnějších týdnech přichází příjemnější energie. Budete mít větší chuť bavit se, tvořit, flirtovat a užívat si drobné radosti života. Kreativita i společenský život budou na vzestupu.
Noví lidé, zajímavé rozhovory nebo spontánní zážitky vám mohou výrazně zlepšit náladu. Jen nezapomínejte na rovnováhu a nepřehánějte to s impulzivitou.
Příznivé dny: 26. a 30. května
Kozoroh
Potřeba jistoty bude silnější než obvykle
Kozorozi zaměří pozornost hlavně na domov, rodinu a vlastní psychickou pohodu. Budete více řešit vztahy s blízkými i atmosféru prostředí, ve kterém žijete.
Někteří Kozorozi mohou pocítit potřebu změnit své hranice nebo jasněji nastavit, co jim vyhovuje a co už ne. Týden přeje stabilitě, budování bezpečí i větší péči o sebe.
Příznivé dny: 27. a 31. května
Vodnář
Týden plný komunikace a nových podnětů
Vodnáři budou neustále v pohybu. Čekají vás schůzky, zprávy, telefonáty i nové informace, které mohou otevřít zajímavé možnosti do budoucna.
Tento týden přeje vzdělávání, cestování i sdílení zkušeností. Jen si dejte pozor na přehlcení, vaše mysl bude velmi aktivní a bude potřebovat pravidelný odpočinek.
Příznivé dny: 25. a 29. května
Ryby
Uvědomíte si, co má skutečnou hodnotu
Ryby čeká týden zaměřený na finance, jistoty a dlouhodobé priority. Můžete začít jinak přemýšlet o penězích, budoucnosti i o tom, čemu věnujete svou energii.
Některé výdaje nebo závazky už vám nemusí připadat smysluplné a právě teď je ideální čas udělat si ve financích pořádek. Čím jasnější budete mít plán, tím větší klid pocítíte.
Příznivé dny: 28. a 30. května
Energie týdne
Poslední květnový týden bude především o změně perspektivy. Některá znamení čekají nové kontakty a inspirace, jiná budou řešit vztahy, finance nebo potřebu zpomalit. Hvězdy ale jasně naznačují jedno: kdo se nebude držet minulosti a dovolí si udělat krok vpřed, může získat mnohem víc, než očekává.