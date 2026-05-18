Týdenní horoskop pro všechna znamení od 18. do 24. května: Přichází období emocí, intuice a velkých kroků
18. 5. 2026 – 8:41 | Ženy | Žaneta Kaczko
Začátek týdne ovládne lehká a aktivní energie Blíženců, která přeje novým plánům i odvážným krokům. Druhá polovina týdne ale zesílí citlivost a ukáže, kdo dokáže udržet emoce pod kontrolou.
Dorůstající Měsíc probudí emoce, vztahy i chuť změnit svůj život
Nový týden přinese výrazný energetický posun. Začátek ovládnou lehké a komunikativní vibrace Blíženců, které podpoří aktivitu, nové nápady i touhu posunout věci dopředu. Ve druhé polovině týdne ale zesílí citlivost a emoce, což může některým znamením zamotat hlavu i vztahy. Víkend pak prověří schopnost soustředění, disciplíny a správného nastavení priorit.
Co čeká právě vaše znamení?
Beran
Rodina bude důležitější než práce
Tento týden vás nejvíce zaměstnají domácí záležitosti, děti nebo rodinné vztahy. Ve středu a čtvrtek mohou emoce snadno přerůst v napětí, zvlášť pokud budete jednat příliš impulzivně. Snažte se nejednat pod vlivem vzteku nebo domněnek. Klidný přístup vám pomůže vyřešit i komplikované situace.
Konec týdne přeje péči o zdraví. Pokud plánujete cestu nebo náročnější období, dopřejte si preventivní kontrolu a více odpočinku.
Příznivé dny: 20. a 22. května
Býk
Iniciativa vám může přinést peníze navíc
Začátek týdne bude hektický hlavně v oblasti komunikace a práce. Budete vyřizovat více telefonátů, schůzek i praktických záležitostí než obvykle. Ve středu a ve čtvrtek si ale dejte pozor, abyste nezanedbali rodinu nebo partnera. Chladný odstup by mohl vyvolat zbytečné konflikty.
Ke konci týdne se objeví zajímavá nabídka nebo možnost přivýdělku. Nebojte se projevit aktivitu, vaše iniciativa může rozhodnout o budoucím úspěchu. O víkendu zpomalte a nesnažte se zvládnout úplně všechno.
Šťastné dny: 18. a 22. května
Blíženci
Přichází vaše silné období
Slunce vstupuje do vašeho znamení a vy pocítíte příval energie, sebevědomí i motivace. Tento týden vám přeje téměř ve všem- od práce přes finance až po osobní život. Budete rychlejší v rozhodování a lépe zvládnete i náročnější situace.
Je ideální čas řešit finance, plánovat budoucnost nebo rozjet nový projekt. Jen si dejte pozor na zbytečný chaos a roztěkanost. O víkendu vám udělá dobře pohyb, cestování nebo nové informace.
Příznivé dny: 18. a 22. května
Rak
Emoce budou silnější než obvykle
Venuše ve vašem znamení zvýší citlivost i potřebu bezpečí. Tento týden můžete intenzivněji prožívat zklamání, nostalgii nebo nejistotu. Nepodléhejte ale smutku ani pocitu, že musíte všechno zvládnout sami.
Pátek je vhodný pro pracovní rozhovory, žádosti o zvýšení platu nebo změnu zaměstnání. Víkend věnujte domovu, úklidu a činnostem, které vám přinášejí klid.
Šťastné dny: 20. a 22. května
Lev
Naučíte se říkat jasné „ano“ i „ne“
Blíženci vám dodají odvahu více chránit své hranice. Přestanete ustupovat tam, kde jste dlouho mlčeli. Tento týden je ideální k tomu, abyste si nastavili pravidla ve vztazích i v práci.
Ke konci týdne se ukáže, že vaše rozhodnost měla smysl. O víkendu si ale hlídejte finance a vyhněte se impulzivním nákupům.
Příznivé dny: 18. a 22. května
Panna
Minulost se může znovu připomenout
Začátek týdne přinese návrat člověka nebo situace, kterou jste považovali za uzavřenou. I když vám to nemusí být příjemné, neignorujte to. Čím dříve problém pojmenujete, tím rychleji získáte klid.
V druhé polovině týdne bude důležité zaměřit se na zdraví a psychickou pohodu. Víkend přeje regeneraci, spánku a péči o tělo.
Příznivé dny: 18. a 24. května
Váhy
Nezapomínejte odpočívat
Tento týden budete plní nápadů a chuti něco změnit. Blíženci vás budou tlačit do výkonu, ale právě proto je důležité nepřepálit tempo. Dopřejte si pravidelné pauzy a nesnažte se být perfektní za každou cenu.
O víkendu mohou vzniknout menší neshody ve vztazích. Pomůže vám nadhled a ochota podívat se na situaci i očima druhých.
Příznivé dny: 18. a 20. května
Štír
Zaměřte energii správným směrem
Tento týden bude mimořádně silný- vše, čemu dáte pozornost, začne rychle růst. Proto si dobře rozmyslete, čemu věnujete čas a energii. Perfekcionismus by vás mohl zbytečně vyčerpat.
V práci i doma budete chtít mít všechno pod kontrolou, ale ne vše lze naplánovat. O víkendu si dovolte více spontánnosti, hlavně v lásce.
Šťastné dny: 20. a 22. května
Střelec
Intuice vás povede správným směrem
Vaší největší silou bude schopnost vycítit správný okamžik a najít řešení i tam, kde ostatní vidí problém. Nepodceňujte své první dojmy ani v pracovních záležitostech.
Ve čtvrtek a v pátek vás mohou zahltit úřední povinnosti nebo rutina. O víkendu proto úplně vypněte a dopřejte si změnu prostředí.
Příznivé dny: 18. a 22. května
Kozoroh
Domov a vztahy budou na prvním místě
Práce tentokrát ustoupí do pozadí. Vaše myšlenky se budou točit hlavně kolem rodiny, partnera a domácího zázemí. Někteří Kozorozi mohou řešit důležité rodinné rozhodnutí nebo větší investici.
Konec týdne přeje nákupům spojeným s bydlením, autem nebo dlouhodobým zabezpečením.
Příznivé dny: 20. a 24. května
Vodnář
Klidný týden bez dramat
Většina povinností bude probíhat hladce a bez větších komplikací. Díky tomu získáte prostor na setkání s přáteli, společenský život a nové nápady.
Tento týden vám pomůže uvědomit si, že některé obavy byly zbytečně přehnané. Víkend je ideální pro sport, výlety nebo aktivní odpočinek.
Příznivé dny: 18. a 22. května
Ryby
Hledejte vnitřní rovnováhu
Na začátku týdne vás může rozhodit konflikt nebo nepříjemné jednání někoho z okolí. Rozdílné názory budou tentokrát výraznější než obvykle. Nenechte se zatáhnout do zbytečných sporů.
Největší sílu získáte tehdy, když se soustředíte na vlastní klid a stabilitu. Víkend věnujte domovu, vaření, zahradě nebo jiným činnostem, které vás uklidňují.
Příznivé dny: 18. a 22. května
Energie týdne
Dorůstající Měsíc bude podporovat aktivitu, komunikaci i nové začátky. Klíčem k úspěchu ale nebude rychlost, nýbrž schopnost správně si nastavit priority a nenechat se pohltit emocemi druhých. Tento týden ukáže, kdo umí spojit intuici s rozvahou.