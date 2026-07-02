Vyzkoušejte líčení, které vydrží celý den a opticky ubere roky. Vizážistka radí, na co letos vsadit
2. 7. 2026 – 20:22 | Ženy | Jana Szkrobiszová
Červený koberec, letní vedro, dlouhé dny i večírky do noci. Pokud se chystáte na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech nebo si jen chcete užít letní společenské akce bez neustálého kontrolování zrcátka, vyplatí se upravit svou kosmetickou rutinu.
Podle vizážistky Lucie Cikrytové totiž není klíčem silná vrstva make-upu, ale správná příprava pleti a několik jednoduchých triků.
Méně make-upu znamená mladší vzhled
Mnoho žen stále věří, že čím více make-upu nanesou, tím lépe zakryjí nedokonalosti. Ve skutečnosti ale silná vrstva během dne zvýrazní vrásky, usazuje se v pórech a v letních vedrech rychle ztrácí svěžest.
„Ženy mají často pocit, že musejí nedokonalosti překrýt silným make-upem. Přitom mnohem mladistvějšího efektu dosáhnou, když pleť dobře připraví a použijí jen minimum produktů. Někdy stačí kvalitní hydratace, lehký BB krém a pečlivě zapracovaný korektor. Ve výsledku může pleť působit mnohem krásněji než pod silnou vrstvou make-upu,“ říká vizážistka Lucie Cikrytová.
Doporučuje začít hydratačním sérem, pokračovat lehkým podkladem a nanést tenkou vrstvu BB krému nebo tónovacího produktu. Korektor je podle ní nejlepší používat jen tam, kde je skutečně potřeba, a důkladně jej zapracovat navlhčenou houbičkou.
Stejný trend potvrzují i zahraniční vizážisté. Magazíny Allure, Vogue nebo Cosmopolitan doporučují lehké vrstvení produktů místo plného krytí. Díky tomu make-up působí přirozeněji a během dne se neusazuje ve vráskách.
Výdrž začíná ještě před líčením
To, jak bude líčení vypadat večer, se rozhoduje už při přípravě pleti. Dobře hydratovaná pokožka udrží make-up mnohem déle než suchá pleť.
Po hydratačním séru a lehkém krému přichází na řadu primer. Ten vyhladí pleť, zjemní póry a pomůže make-upu lépe přilnout. V létě se vyplatí vybírat produkty s dlouhotrvajícím složením a odolností vůči potu.
„Úplnou tečkou za líčením je fixační sprej. Dnes už existuje spousta skvělých produktů, které se staly virálními i na sociálních sítích. Když zvolíte kvalitní fixaci, make-up vydrží celý den, nerozpíjí se ani ve vysokých teplotách a pleť přitom stále vypadá přirozeně,“ doporučuje Lucie Cikrytová.
Fixační sprej je tajná zbraň
Podle vizážistky patří fixační sprej mezi nejvíce podceňované produkty.
„Fixační sprej používejte nejen na závěr líčení, ale klidně i mezi jednotlivými vrstvami make-upu. Pleť díky tomu bude působit přirozeněji a líčení lépe splyne s pokožkou,“ radí profesionální vizážistka.
Stejně důležité je používat s mírou pudr. Místo zapudrování celého obličeje stačí lehce zmatnit pouze T-zónu. Pleť si tak zachová přirozený jas a nebude působit zbytečně těžce.
Ve Varech rozhodují i detaily
Pokud chcete obličeji dodat mladistvější vzhled, zapomeňte na výrazné konturování. Mnohem přirozenější efekt vytvoří krémová tvářenka a malé množství rozjasňovače na lícních kostech a v koutcích očí. Právě projasněná pleť dokáže během několika minut opticky ubrat několik let.
KVIFF je ale zatěžkávací zkouškou pro celou vizáž. Vedle dlouhotrvajícího líčení se vyplatí myslet také na účes, lehké oblečení z prodyšných materiálů a hlavně pohodlnou obuv. Karlovy Vary nejsou jen o červeném koberci, ale také o dlouhých procházkách po kolonádách.
Pokud vás navíc na poslední chvíli čeká společenská akce nebo večírek, můžete využít některý z beauty lounge nebo salonů, které během festivalu nabízejí rychlé úpravy make-upu i účesu. Stačí pár minut a budete připravená zazářit stejně jako hvězdy na festivalovém červeném koberci.
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