Tento nový trend mění české zahrady k nepoznání. Důvod pomůže přírodě i vám
20. 5. 2026 – 11:49 | Ženy | Žaneta Kaczko
Dokonale posekaný trávník už není jediným symbolem krásné zahrady. Stále více lidí nechává část pozemku růst přirozeně, pak se během pár týdnů zahrada promění v živý prostor plný květů, motýlů a užitečného hmyzu.
Dokonale zastřižený trávník býval dlouhá léta symbolem upravené zahrady. Poslední roky ale stále více lidí zkouší pravý opak, kdy nechávají část pozemku růst přirozeně. A výsledky často překvapí nejen vzhledem, ale i tím, kolik života se do zahrady vrátí. Tam, kde dřív byla jen krátce posekaná tráva, se postupně objevují květy, motýli, včely i ptáci. Zahrada začne fungovat úplně jinak- živěji, pestřeji a přirozeněji.
Přirozeně rostoucí část zahrady neprospívá jen motýlům nebo včelám. Ve skutečnosti vytváří malý, ale velmi důležitý ekosystém. Vyšší tráva a luční rostliny pomáhají zadržovat vláhu v půdě, ochlazují okolní prostředí a podporují biologickou rozmanitost, která z moderních zahrad postupně mizí.
Co se stane, když trávník přestanete sekat
První změny bývají nenápadné. Tráva zesílí, objeví se vyšší stébla a postupně začnou růst rostliny, které při pravidelném sekání nemají šanci vykvést. Během několika týdnů se mohou objevit:
- sedmikrásky
- jetel
- pampelišky
- řebříček
- chrpy
- jitrocel
- kopretiny
- nebo divoké luční květiny
Mnoho semen přitom v půdě čeká celé roky. Stačí jediné- přestat trávník neustále zkracovat. Právě květy pak začnou přitahovat hmyz, který z moderních zahrad často mizí.
Vrátí se motýli, čmeláci i včely
Nízký anglický trávník je sice estetický, ale pro přírodu téměř bez života. Hmyz v něm nenachází potravu ani úkryt. Jakmile ale část zahrady začne kvést, situace se rychle změní. Do zahrady se mohou vrátit:
- motýli
- čmeláci
- samotářské včely
- slunéčka
- vážky
- kobylky
- a další užitečný hmyz
Kvetoucí rostliny poskytují potravu opylovačům, jejichž populace v celé Evropě dlouhodobě klesají. Bez nich by přitom výrazně utrpělo nejen množství květin, ale i produkce ovoce, zeleniny a dalších plodin. Přirozenější zahrady zároveň nabízejí úkryt drobnému hmyzu, ptákům i půdním organismům, které pomáhají udržovat zdravou a živou půdu.
Vyšší tráva pomáhá i půdě
Významný je také vliv na klima kolem domu. Krátce střižený trávník se v létě rychle přehřívá a vysychá, zatímco vyšší vegetace funguje jako přirozená ochrana proti horku. Zahrada díky tomu lépe hospodaří s vodou, méně se přehřívá a odolává suchu. I malý neposekaný kout tak může mít překvapivě pozitivní dopad nejen na přírodu, ale i na celkové prostředí kolem domu. Nesekaný porost:
- omezuje odpařování vody
- ochlazuje okolí
- chrání půdu před erozí
- a podporuje přirozenou biodiverzitu
Mikroklima zahrady tak může být příjemnější nejen pro přírodu, ale i pro samotné majitele.
Zahrada začne žít jiným tempem
Mnoho lidí popisuje, že po omezení sekání začali zahradu vnímat úplně jinak. Objevují se ptáci, více zpěvu, hmyzu i přirozeného pohybu. Některé druhy ptáků navíc využívají vyšší trávu jako zdroj potravy nebo materiál pro hnízdění. Přirozenější zahrada často působí klidněji a živěji zároveň. A paradoxně může vyžadovat i méně práce.
Není nutné nechat zarůst celý pozemek
Odborníci zdůrazňují, že není potřeba proměnit celou zahradu v divokou louku. Velký efekt může mít už malý neposekaný kout. Mnoho lidí dnes kombinuje:
- klasicky udržovanou část
- s přírodní loukou
- květinovým pásem
- nebo vyšší trávou pod stromy a kolem plotů
Takový kompromis bývá praktický i estetický zároveň.
Z „plevele“ může být překvapivě cenná domácí zásoba bylinek
Mnoho rostlin, které se po omezení sekání objeví v trávníku, lidé automaticky považují za plevel. Ve skutečnosti ale často jde o bylinky, které se po staletí využívají v kuchyni i lidovém léčitelství.
Například pampeliška je bohatá na hořčiny, podporuje trávení a její mladé listy se dají přidávat do salátů nebo pesta. Květy se používají na sirupy, med nebo domácí limonády. Jitrocel bývá ceněný pro své zklidňující účinky a často se přidává do čajů či domácích sirupů proti kašli. Také hluchavka, kterou mnoho lidí přehlíží, je jedlá. Mladé listy lze použít podobně jako špenát a květy se hodí do čajových směsí. Řebříček je známý svou výraznou vůní a využívá se v bylinkářství i při dochucování některých pokrmů. Na přirozenější zahradě se často objevují i další jedlé a aromatické rostliny:
- sedmikrásky
- jetel
- kopřivy
- popenec
- nebo šťovík
Právě rozmanitost rostlin přitom prospívá nejen přírodě, ale i lidskému zdraví. Místo dokonale sterilního trávníku tak může vzniknout živý prostor, který podporuje biodiverzitu a zároveň nabízí bylinky, které byly dříve běžnou součástí domácností.
Trend, který sílí po celé Evropě
Takzvané „No Mow May“ nebo omezení sekání během jara a léta se v posledních letech šíří v mnoha evropských zemích. Cílem je dát prostor kvetoucím rostlinám a podpořit opylovače. Některá města dokonce omezují sečení veřejných ploch záměrně, aby zvýšila druhovou rozmanitost a pomohla přírodě lépe zvládat horko i sucho.
Přirozená zahrada nemusí být zanedbaná
Lidé mají často obavu, že méně sekaná zahrada bude působit neupraveně. Ve skutečnosti ale může vypadat velmi esteticky, jen jiným způsobem. Důležitý bývá hlavně záměr a struktura:
- posekané cestičky
- upravené okraje
- nebo kombinace nižších a vyšších ploch
Právě kontrast mezi kultivovanou částí a divočejší loukou často působí velmi přirozeně a moderně.
Možná největší změna není vidět hned
Když člověk přestane neustále „kontrolovat“ každý centimetr zahrady, začne si více všímat toho, co se v ní děje samo. Najednou se objeví motýl, kterého roky neviděl. Večer je slyšet více cvrčků. A místo sterilního zeleného koberce vznikne prostor plný života. A to stojí za to, nechat alespoň část zahrady růst po svém.