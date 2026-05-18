Tělo prostě řeklo dost: Terezu Rambu zastavila děsivá diagnóza a její zpověď odhaluje realitu, ve které se ničí celé generace žen
18. 5. 2026 – 15:58 | Ženy | Jana Szkrobiszová
Na první pohled působí jako žena, která zvládá vše. Úspěšná herečka, matka, partnerka a osobnost, která roky naplno fungovala v neúprosném pracovním tempu. Jenže právě za touto fasádou se odehrával příběh, který je podle mnohých mnohem širší než jen osobní zkušenost známé herečky.
Příběh Terezy Ramby dnes odhaluje hlubší problém celé generace žen, které se snaží zvládnout kariéru, rodinu, vlastní vzhled i společenský tlak tak dlouho, až jejich tělo samo řekne dost.
Od patnácti let v neúprosném tempu
Herečka sama přiznala, že její životní tempo začalo nabírat nebezpečné obrátky už velmi brzy.
„Já pracuju od patnácti let v kuse,“ popsala otevřeně.
Desítky let neustálého výkonu, natáčení, tlaku a očekávání nakonec vyústily v dramatický zdravotní kolaps po náročném natáčení filmu Zápisník alkoholičky. Rambu postihl zánět mozkových blan, o kterém dnes bez příkras říká:
„Já jsem si to asi přepracovala.“
Právě tato věta rezonovala veřejným prostorem možná nejsilněji. Ukazuje totiž, jak snadno může dlouhodobé přehlížení vlastních limitů skončit vážným zdravotním varováním.
Panika, ticho a děsivé uvědomění
Nemoc ji nezastavila jen fyzicky. Ještě silnější byl psychický dopad nuceného klidu.
„Měla jsem paniku z toho, jak to beze mě všichni zvládnou.“
První reakce nebyla úleva, ale strach. Strach, že svět kolem ní bez jejího výkonu přestane fungovat. Teprve poté přišlo něco, co dlouhé roky neznala.
„Pak přišla nuda. A já jsem zjistila, že to dělám špatně.“
Právě tento moment se stal zásadním bodem obratu. V tichu a nečinnosti si začala uvědomovat, že její dosavadní nastavení bylo dlouhodobě neudržitelné.
Simona Monyová jako zrcadlo ženského přetížení
Silné uvědomění paradoxně přišlo během práce na minisérii o Simoně Monyové.
Tereza Ramba o ní řekla: „Byla strašně silná, měla obrovskou samičí energii, ale rozhodla se to všechno vydržet.“
Právě zde si herečka začala naplno uvědomovat, jak destruktivní může být ženské přesvědčení, že musí vše zvládnout, vydržet a obětovat se.
„Stačilo si o to říct.“ Zásadní zlom přišel právě v práci, kde na sebe dlouhodobě přijímala vysoké nároky a přizpůsobovala se extrémním požadavkům rolí. Vše se ale změnilo ve chvíli, kdy poprvé jasně vyjádřila, co skutečně vyhovuje především jí samotné. Právě tehdy začala místo neustálého přizpůsobování nastavovat vlastní hranice.
Tato jednoduchá věta se pro ni stala symbolem nové životní etapy.
Toxický vztah k profesi
Herectví sama miluje, zároveň ale přiznává, že může být psychicky devastující.
Pohlcení rolemi, tlak výkonu a veřejné očekávání mohou člověka postupně připravit o vlastní identitu.Tereza Ramba upozorňuje, že pokud člověk ztratí sám sebe, může se i vysněná profese proměnit v toxický vztah.
Ženy pod neustálým tlakem
Vedle profesního přetížení otevřela i další silné téma — dvojí metr společnosti.
Zatímco stárnoucí muži bývají označováni za charismatické, ženy čelí neustálým otázkám o vzhledu, vráskách, estetických úpravách či botoxu.
Herečka otevřeně upozornila, že právě tento tlak vytváří pro ženy téměř nemožnou rovnici: být úspěšná, být perfektní matka, udržet domácnost, vypadat mladě, a ideálně se přitom nikdy nezhroutit.
Generace žen na hraně
Právě zde její příběh přesahuje hranice osobní zkušenosti. Herečka sama přiznává, že když sleduje své vrstevnice, často přemýšlí, kdy se zhroutí. Mnohé ženy podle ní jedou dlouhodobě za hranou vlastních sil.
Tereza Ramba se proto rozhodla svůj život zásadně přehodnotit. Odmítá dál fungovat v režimu permanentního výkonu a dnes mnohem více touží po obyčejném čase s rodinou, dětmi a větší psychické rovnováze.
Příběh, který herečka svěřila médiím, silně ukazuje, pod jak enormním tlakem dnes mnoho žen žije. Stává se zrcadlem současné doby, ve které se tisíce žen snaží zvládnout téměř nemožné - dokud je jejich vlastní tělo samo bolestivě nedonutí zastavit.