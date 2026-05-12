Tahle 3 psí plemena nejsou pro každého: Zkušení trenéři varují, že jedno z nich zvládne i smečku vlků

12. 5. 2026 – 14:32 | Ženy | Jana Szkrobiszová

Velký pes nemusí automaticky znamenat ideální rodinný mazlíček. Zatímco mnozí lidé podléhají kouzlu mohutných plemen, profesionální trenéři upozorňují, že některá z nich vyžadují zkušenosti, pevnou ruku a životní styl, který běžná domácnost jednoduše nabídnout nedokáže.

Americký odborník na výcvik psů Garrett Wing z American Standard Dog Training otevřeně upozornil na trojici plemen, která podle něj nejsou vhodná pro průměrné rodiny — zejména pokud v domácnosti vyrůstají malé děti. Důvodem není jen velikost, ale především kombinace síly, tvrdohlavosti, ochranných instinktů a náročnosti na výcvik.

Tibetská doga: Majestátní obr, který budí respekt i mezi predátory

Tibetský mastif patří mezi nejimpozantnější plemena světa. Po staletí chránil stáda v drsných himálajských podmínkách a jeho pověst budí respekt dodnes. Garrett Wing upozorňuje, že jde o extrémně silného a nezávislého psa, který není vhodný pro nezkušené majitele.

Tibetská doga je známá svou tvrdohlavostí a silným ochranářským instinktem. Právě proto může být její výchova mimořádně náročná. Odborníci varují, že bez správné socializace a zkušeného vedení může být soužití velmi komplikované. Přestože jde o nádherné plemeno, rozhodně není pro každého.

Německá doga: Jemný obr, který převrátí domácnost naruby

Německá doga bývá často označována za laskavého obra, ale její velikost sama o sobě představuje zásadní výzvu. Tento pes může vážit desítky kilogramů a jeho fyzické rozměry výrazně ovlivní fungování celé domácnosti.

Majitelé často řeší větší auto, speciální vybavení, vyšší náklady na krmení i veterinární péči. I když bývá doga povahově přívětivá, její rozměry z ní dělají plemeno, které vyžaduje značný prostor i finanční rezervu.

Cane Corso: Ochránce, který vyžaduje zkušeného vůdce

Na vrcholu seznamu stojí cane corso — italský mastif s mimořádně silným ochranářským instinktem. Historicky byl využíván k ochraně majetku, práci s dobytkem i lovu velké zvěře.

Právě jeho síla, dominance a přirozená ostražitost z něj podle odborníků činí jedno z nejnáročnějších plemen pro běžného člověka. Garrett Wing upozorňuje, že pro většinu lidí je cane corso jednoduše příliš silný pes, jehož potenciál lze zvládnout pouze důsledným výcvikem a zkušenostmi.

Velký pes není jen otázkou srdce

Odborníci se shodují, že při výběru podobných plemen nestačí jen obdiv k jejich vzhledu. Budoucí majitel musí realisticky zvážit čas, prostor, finance i schopnost zajistit kvalitní výcvik.

Velká a silná plemena mohou být oddanými společníky, ale pouze v rukou lidí, kteří skutečně vědí, co dělají. Jinak se z vysněného ochránce může stát náročný závazek, který výrazně změní chod celé rodiny.

Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

