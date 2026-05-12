Stará láska nerezaví? Rozchody, nevěry a překvapivé návraty českých celebrit
12. 5. 2026 – 10:20 | Ženy | Jana Szkrobiszová
Na první pohled dokonalé páry, sladěné úsměvy na večírcích, exotické dovolené a instagramová romantika, která by přesvědčila i největší cyniky. Jenže český showbyznys opakovaně potvrzuje, že ani slavná jména nemají proti vztahovým kotrmelcům imunitu. Za leskem reflektorů se často odehrává spíš emocionální telenovela než pohádka o šťastně až navěky.
A upřímně? Veřejnost tyto vztahové veletoče často sleduje se stejným zaujetím jako premiéry filmů nebo nové hudební projekty.
Lukáš Langmajer: Odejít, zamilovat se, dostat kopačky… a zase domů
Herec Lukáš Langmajer se v posledních měsících stal ukázkovým příkladem toho, že srdce bývá nevyzpytatelné — a někdy i pořádně chaotické. Po rozpadu dlouholetého manželství s Lucií Langmajerovou následoval vztah se zpěvačkou Jitkou Boho, který okamžitě rozproudil bulvární spekulace naplno.
Jenže nová romance neměla dlouhého trvání. Podle dostupných informací vztah rychle ochladl a Langmajer se nakonec vrátil ke své původní partnerce. Zdá se tedy, že ani slavní někdy neutečou klasickému scénáři, kdy se ukáže, že doma bylo přece jen jistěji. Zajímavostí navíc zůstává i nápadná podobnost mezi Lucií Langmajerovou a Jitkou Boho, která veřejnosti rozhodně neunikla.
Vlasta Hájek: Když do vztahu vstoupí zaměstnankyně a následně druhá šance
Podnikatel Vlasta Hájek a moderátorka Zuzana Belohorcová dlouhá léta působili jako jedna z nejstabilnějších dvojic českého showbyznysu. Ani jejich vztahu se však nevyhnuly spekulace o nevěře. Podle médií měl Hájek podlehnout kouzlu zaměstnankyně, která s rodinou spolupracovala na Tenerife, kde dlouhodobě žijí.
Během minulého roku se tak opakovaně objevovaly informace o možné krizi či rozpadu jejich vztahu. Mediální tlak, veřejné dohady i narušená důvěra přitahovaly značnou pozornost. Zdá se ale, že jejich příběh ještě zdaleka nekončí. Společná cesta do Miami, kam pár vyrazil bok po boku, naznačuje, že se střípky jejich vztahu možná znovu skládají dohromady.
Ukazuje se tak, že některé celebrity dávají starým láskám více šancí než mnohé televizní seriály.
Petr Kolečko a Aneta Vignerová: Milostný trojúhelník, který chvílemi připomínal nekonečný seriál
Scenárista Petr Kolečko, modelka Aneta Vignerová a herečka Denisa Nesvačilová vytvořili jeden z nejsledovanějších vztahových příběhů posledních let. Kolečko, který je známý svými dramatickými scénáři, se tentokrát stal hlavní postavou vlastního milostného dramatu. Rozchod s Vignerovou, veřejný vztah s Nesvačilovou, mediální spekulace i opakované návraty působily chvílemi spíš jako nekonečný seriál než realita.
Nakonec se ale ukázalo, že právě Aneta Vignerová zůstala ženou, ke které se Kolečko znovu vrátil. Jejich obnovený vztah a následná svatba potvrdily, že ani veřejně propírané vztahové turbulence nemusí vždy znamenat definitivní konec. Někdy totiž i ty nejbouřlivější lásky dostanou další překvapivou kapitolu.
Agáta Hanychová a Mirek Dopita: Návrat ke starým citům, který překvapil i ostřílené pozorovatele
Agáta Hanychová už roky dokazuje, že její vztahový život rozhodně nepatří do kategorie předvídatelných. Modelka a influencerka, která bývá pravidelně středem mediální pozornosti, opět potvrdila, že staré kapitoly se v jejím případě rozhodně nezavírají tak snadno. Její obnovený vztah s Mirkem Dopitou, otcem jejího syna Kryšpína, přišel po letech odloučení, veřejných konfliktů i dalších výrazných partnerských epizod jako překvapivý vztahový comeback, který málokdo čekal.
Po bouřlivé minulosti, která zahrnovala nejen rozchod, ale i roky napjatých vztahů, dnes jejich příběh působí téměř jako důkaz, že některé city opravdu dokážou přežít i velmi divoké turbulence. Agáta tak znovu ukázala, že ve světě českého showbyznysu není návrat ke staré lásce výjimkou, ale někdy spíš osvědčeným scénářem. Ať už tomu říkáme osud, nostalgie nebo jednoduše nevyzpytatelnost srdce, jedno je jisté — některé vztahy mají zkrátka tendenci vracet se na scénu i po těch nejdramatičtějších pauzách.
Tyto dvojice zdaleka nejsou jediné, které dokazují, že vztahy ve světě slavných bývají často mnohem složitější, než se na první pohled zdá. Rozchody, nevěry, návraty i druhé šance ukazují, že pokud ve vztahu zůstane skutečná láska, dokáže někdy překonat i velmi hluboké krize.