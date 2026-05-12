Dnes je úterý 12. května 2026., Svátek má Pankrác
Počasí dnes 12°C Skoro zataženo

Stará láska nerezaví? Rozchody, nevěry a překvapivé návraty českých celebrit

12. 5. 2026 – 10:20 | Ženy | Jana Szkrobiszová

Stará láska nerezaví? Rozchody, nevěry a překvapivé návraty českých celebrit
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Na první pohled dokonalé páry, sladěné úsměvy na večírcích, exotické dovolené a instagramová romantika, která by přesvědčila i největší cyniky. Jenže český showbyznys opakovaně potvrzuje, že ani slavná jména nemají proti vztahovým kotrmelcům imunitu. Za leskem reflektorů se často odehrává spíš emocionální telenovela než pohádka o šťastně až navěky.

A upřímně? Veřejnost tyto vztahové veletoče často sleduje se stejným zaujetím jako premiéry filmů nebo nové hudební projekty.

profimedia-1052288155 Lukáš Langmajer a Jitka Boho zdroj: Profimedia

Lukáš Langmajer: Odejít, zamilovat se, dostat kopačky… a zase domů

Herec Lukáš Langmajer se v posledních měsících stal ukázkovým příkladem toho, že srdce bývá nevyzpytatelné — a někdy i pořádně chaotické. Po rozpadu dlouholetého manželství s Lucií Langmajerovou následoval vztah se zpěvačkou Jitkou Boho, který okamžitě rozproudil bulvární spekulace naplno.

ChatGPT Image 11. 5. 2026 18_34_49
Magazín
Luisa (55): Chtěla jsem žít, ale ona mi záviděla, že jsem smrtelně nemocná

Jenže nová romance neměla dlouhého trvání. Podle dostupných informací vztah rychle ochladl a Langmajer se nakonec vrátil ke své původní partnerce. Zdá se tedy, že ani slavní někdy neutečou klasickému scénáři, kdy se ukáže, že doma bylo přece jen jistěji. Zajímavostí navíc zůstává i nápadná podobnost mezi Lucií Langmajerovou a Jitkou Boho, která veřejnosti rozhodně neunikla.

profimedia-0340151586 Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek zdroj: Profimedia

Vlasta Hájek: Když do vztahu vstoupí zaměstnankyně a následně druhá šance

Podnikatel Vlasta Hájek a moderátorka Zuzana Belohorcová dlouhá léta působili jako jedna z nejstabilnějších dvojic českého showbyznysu. Ani jejich vztahu se však nevyhnuly spekulace o nevěře. Podle médií měl Hájek podlehnout kouzlu zaměstnankyně, která s rodinou spolupracovala na Tenerife, kde dlouhodobě žijí.

artificial-intelligence-concept-142
Magazín
Umělá inteligence vás může falešně přesvědčit, že jste génius: Odborníci varují před nečekaným psychologickým rizikem

Během minulého roku se tak opakovaně objevovaly informace o možné krizi či rozpadu jejich vztahu. Mediální tlak, veřejné dohady i narušená důvěra přitahovaly značnou pozornost. Zdá se ale, že jejich příběh ještě zdaleka nekončí. Společná cesta do Miami, kam pár vyrazil bok po boku, naznačuje, že se střípky jejich vztahu možná znovu skládají dohromady.

Ukazuje se tak, že některé celebrity dávají starým láskám více šancí než mnohé televizní seriály.

profimedia-0723444230 Petr Kolečko a Denisa Nesvačilová zdroj: Profimedia

Petr Kolečko a Aneta Vignerová: Milostný trojúhelník, který chvílemi připomínal nekonečný seriál

Scenárista Petr Kolečko, modelka Aneta Vignerová a herečka Denisa Nesvačilová vytvořili jeden z nejsledovanějších vztahových příběhů posledních let. Kolečko, který je známý svými dramatickými scénáři, se tentokrát stal hlavní postavou vlastního milostného dramatu. Rozchod s Vignerovou, veřejný vztah s Nesvačilovou, mediální spekulace i opakované návraty působily chvílemi spíš jako nekonečný seriál než realita.

profimedia-0324252651
Magazín
Nikola Tesla odmítal přejídání, vynechával oběd a věřil, že dlouhověkost začíná disciplínou

Nakonec se ale ukázalo, že právě Aneta Vignerová zůstala ženou, ke které se Kolečko znovu vrátil. Jejich obnovený vztah a následná svatba potvrdily, že ani veřejně propírané vztahové turbulence nemusí vždy znamenat definitivní konec. Někdy totiž i ty nejbouřlivější lásky dostanou další překvapivou kapitolu.

profimedia-1076196298 zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová a Mirek Dopita: Návrat ke starým citům, který překvapil i ostřílené pozorovatele

Agáta Hanychová už roky dokazuje, že její vztahový život rozhodně nepatří do kategorie předvídatelných. Modelka a influencerka, která bývá pravidelně středem mediální pozornosti, opět potvrdila, že staré kapitoly se v jejím případě rozhodně nezavírají tak snadno. Její obnovený vztah s Mirkem Dopitou, otcem jejího syna Kryšpína, přišel po letech odloučení, veřejných konfliktů i dalších výrazných partnerských epizod jako překvapivý vztahový comeback, který málokdo čekal.

young-blonde-woman-confronts-her-husband-while-another-wife-watches-upset-concept-relationship-conflict-jealousy-confrontation-marriage-problems-emotional-drama
Magazín
„Hloupého člověka poznáte podle 6 věcí“: Stará přísloví varují před chováním, které vyčerpává víc než otevřený konflikt

Po bouřlivé minulosti, která zahrnovala nejen rozchod, ale i roky napjatých vztahů, dnes jejich příběh působí téměř jako důkaz, že některé city opravdu dokážou přežít i velmi divoké turbulence. Agáta tak znovu ukázala, že ve světě českého showbyznysu není návrat ke staré lásce výjimkou, ale někdy spíš osvědčeným scénářem. Ať už tomu říkáme osud, nostalgie nebo jednoduše nevyzpytatelnost srdce, jedno je jisté — některé vztahy mají zkrátka tendenci vracet se na scénu i po těch nejdramatičtějších pauzách.

Tyto dvojice zdaleka nejsou jediné, které dokazují, že vztahy ve světě slavných bývají často mnohem složitější, než se na první pohled zdá. Rozchody, nevěry, návraty i druhé šance ukazují, že pokud ve vztahu zůstane skutečná láska, dokáže někdy překonat i velmi hluboké krize.

Tagy:
láska vztahy návrat celebrity české rozchody
Zdroje:
Extra.cz, prozeny.cz, aplausin.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Rychlovarným konvicím odzvonilo: Action nabízí přístroj, co uvaří vodu rovnou do hrnku

Následující článek

Britský premiér Starmer čelí rostoucímu tlaku spolustraníků, aby rezignoval

Nejnovější články